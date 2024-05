Luis Fonsi: la canción que le cambió la vida, su anécdota con la Fórmula 1 y el show en Argentina

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero, conocido artísticamente como Luis Fonsi, es un cantautor, actor y bailarín puertorriqueño-estadounidense. Su carrera profesional inició cuando tenía 19 y lanzó su primer disco, el cual fue nominado por Billboard en la categoría Artista revelación del año.

Durante su larga trayectoria, editó 12 álbumes con temas que dejaron su huella, como Despacito, Échame la culpa, No me doy por vencido, Date la vuelta, entre otros. Además, ha colaborado con reconocidos artistas, como Justin Bieber, Daddy Yankee, Demi Lovato, Juan Luis Guerra, Christina Aguilera y Ozuna.

Su versatilidad para distintos géneros musicales y su carisma lo posicionaron entre los artistas de habla hispana más escuchados. Ha ganado múltiples premios, como Grammy Latinos, Billboard de la Música Latina y Premios Lo Nuestro, entre otros.

Luis Fonsi y Daddy Yankee cantando el tema Despacio durante una entrega de premios. EFE/Gaston de Cardenas/Archivo

El 17 de mayo Fonsi estrena mundialmente su nuevo disco: El viaje. Con Buenos Aires como primer sencillo, se suman los temas Pasa la página (Panamá), Santiago, La romana, Marbella con Omar Montes, y Roma con Laura Pausini. En su gira por el mundo, llega a Argentina el 2 de noviembre para tocar en el Movistar Arena.

“La música es un viaje eterno, es una búsqueda de ideas, de mezclas, fusiones”, explicó durante la entrevista sobre su último material de estudio, que muestra una evolución natural de su estilo musical y de su carrera.

"Mi vida es la música, es lo que respiro, lo que conozco", expresó Luis Fonsi. (Adrian Escandar)

Despacito

El tema fue lanzado originalmente en enero de 2017 con el rapero y cantante puertorriqueño Daddy Yankee como artista invitado. Luego, una versión bilingüe con Justin Bieber estuvo al frente un movimiento latino global.

El remix alcanzó el N1 en el Billboard Hot 100, donde estuvo a la cabeza 16 semanas, y pasó 56 semanas en el N1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard. Si bien Fonsi, en ese momento, tenía más de 15 años en la música, ese tema fue un antes y un después que lo popularizó aún más.

Rulo: — ¿Te siguen preguntando por el tema despacito? ¿No te molesta después de tantos años?

Fonsi: — No, no me molesta. Siempre hay una referencia al tema. Es una canción que me cambió la vida.

Rulo: — Fue traducida a muchísimos idiomas, ¿te sabés alguno? ¿te tocó cantarla en otro idioma que no sea español?

Fonsi: — Yo la grabé en chino con un artista. Por suerte fue una colaboración con un artista que hablaba mandarín y el coro yo lo cantaba en español, pero se le agregó un segundo verso y ahí el artista cantaba en chino y yo hacía unas partecitas, pero era lo más fácil. No me acuerdo. Fue hace siete años atrás.

Rulo: — ¿En alguno más?

Fonsi: — Sí, la grabé en portugués entera y me encanta el idioma, pero fue un reto. Fue más difícil de lo que pensaba. En vez de pensar en la música, estás cantando y pensando en la fonética. Fue un reto, pero la canción me abrió puertas en lugares bonitos.

Rulo: — ¿Hiciste una fortuna con Despacito?

Fonsi: — Me fue muy bien con la canción sin dudas. Muy bien.

Rulo: — ¿Más de 50 millones de dólares?

Fonsi: — La canción generó más, pero no significa que todo eso me toca a mí. Hay varios compositores, la disquera se lleva mucho (risas). Nos fue muy bien. Obviamente, son 25 años de carrera y yo nunca hice nada por dinero. Siempre lo hice porque mi vida es la música, es lo que respiro, lo que conozco. Por suerte esa canción marcó un antes y un después en todo el sentido.

Rulo: — Después de hacer un éxito tan grande y ver que Despacito ganó tanta plata, ¿te sentás a renegociar con la disquera?

Fonsi: — Claro, por supuesto. Yo les dije: “Ustedes ganaron mucho más que yo. Mire los números”. Y me dieron alguito más.

Durante la pandemia de Covid-19, Fonsi se compró un simulador profesional de Fórmula 1 y entrenó para participar de una carrera.

Fórmula 1

Con 24 años como artista profesional, numerosos éxitos y espectáculos a nivel mundial, el avance trae aparejado un crecimiento económico que, en algunas ocasiones, no es sencillo de manejar. Cómo se administra Fonsi en esta área y qué gustos se da.

Rulo: — ¿Qué es lo mejor que te compraste?

Fonsi: — Yo soy muy cuidadoso con el dinero. Soy muy prudente y no gasto en demasiadas locuras. En la pandemia, por ejemplo, me compré cosas que no necesitaba. Ahí me compré un simulador de Fórmula 1, nivel profesional. No lo necesitaba, pero todavía lo tengo. No lo uso mucho. En la pandemia lo usaba todos los días.

Rulo: — ¿Pudiste manejarlo? ¿Es muy difícil?

Fonsi: — Es muy difícil porque es muy real. En la pandemia me cancelaron la gira y tenía tiempo libre. Me compro el simulador, lo instalan en mi casa y empiezo a usarlo. Pongo una foto en Instagram y me llaman de la Fórmula 1. Yo soy fanático. Me dicen: “¿Quieres participar en la próxima carrera?” porque habían cancelado la temporada, entonces todas las carreras eran virtuales. Eran simracing. “Por supuesto que sí, claro que sí”, dije. Tuve que hacer un entrenamiento de dos semanas para correr en Mónaco, para la gente que no sabe, es el circuito más difícil. Yo pensaba que estaban invitado celebridades, huevones como yo, que estaban invitando a manejar carros, pero no. Eran solo dos celebridades: un futbolística y a mí. El resto eran corredores profesionales.

Rulo: — ¿Y qué hiciste?

Fonsi: — El ridículo es lo que hice. Estuve dos semanas entrenando de 4 a 6 horas diarias. Arranqué último, en la calificación estaba lloviendo, esto es de mentira, es un juego, ¿Por qué te ponen lluvia? Para fastidiar. Choqué 80 veces, quedé último. Cuando arranqué, arranqué bien, llegué a posición 16 durante tres slaps, que fue un montón. Los pasé a corredores profesionales que dedican su vida entera a eso, yo pasé sólo dos semanas. Eventualmente, los buenos son los buenos y me terminaron pasando dos o tres veces. Y todos teníamos comunicación y cuando me pasaban me decían: “No tan despacito señor Fonsi” (risas). Quedé en la posición número 19 así que es un gran logro, porque al número 20 se les desconectó Internet (risas). No quedé último.

"Soy freaky de la organización. Me gusta que se quiten los zapatos cuando entran a mi casa", reveló el cantante. (Adrian Escandar)

Tres cosas

Cuáles son las manías del reconocido artista y cómo es puertas adentro de su hogar con sus pertenencias y la convivencia con su mujer y sus dos hijos.

Rulo: — ¿Tres cosas malas de convivir con vos?

Fonsi: — En la mañana pongo como 5 alarmas porque me tardo hasta levantarme. Soy freaky de la organización. Me gusta que todo esté en su lugar, que se quiten los zapatos cuando entran a mi casa.

Rulo: — ¿Cómo hacés con tus hijos?

Fonsi: — Ya están bastante entrenados, se portan demasiado bien y por sueste en su ADN, son niños, pero dentro de su mundo son bastante organizados. Hay un cuarto para ellos que es desordenado, pero el resto tiene que estar bien. Ojo que es un desorden organizado, es un desorden en el que todo se ve bonito.

Rulo: — Te falta una más.

Fonsi: — Que soy muy fiestero. En mi casa, tal vez son las 2, 3 de la mañana y hay música sonando.

Rulo: — ¿Y los chicos?

Fonsi: — Están acostumbrados. Tampoco soy tan cruel, si tienen escuela a la mañana no voy a estar con la música fuerte. Pero de repente, mis horarios son diferentes y a veces a las 3 de la mañana, cuando nace la inspiración, estoy armando fiesta.

Fonsi: “Para mis hijos soy cool por una foto con Taylor Swift y porque Messi tiene un tema mío en su playlist”. (Adrian Escandar)

Por sí o por no

Rulo invitó al artista a contestar el cuestionario levantando los carteles de Sí o No, según corresponda. Sexo, dinero y vínculos, fueron las temáticas en esta ocasión. ¿Qué dijo?

Rulo: — ¿Sexo todos los días?

Fonsi: — Sí, pero vamos a aclararlo. ¿Es bueno y es mi filosofía de vida? Sí. ¿Lo hago todos los días? Por supuesto que no. Pero sí quisiera, me encantaría. Si pudiera, 100 por ciento. Pero la realidad es que no se puede. No todo en la vida es así tan bonito y perfecto.

Rulo: — ¿Tener una relación abierta?

Fonsi: — No, para mí eso no funciona. Ni ella ni yo. Curiosamente lo estuvimos hablando porque estamos viendo una serie de televisión que se llama Machos Alfa, española, muy graciosa. Uno de los personajes tiene a medias esa situación de tener una pareja abierta y los dos nos miramos como diciendo: “No podríamos”. Yo soy muy celoso. No “freaky”, pero celoso porque amo a mi mujer. Y ella es celosa también sin llegar a los extremos, pero yo creo que eso es parte del amor. Es bonito, yo quiero que me cele. Ella es espectacular.

Rulo: — ¿Cirugías estéticas?

Fonsi: — Si te las quieres hacer, háztelas. Yo no tengo nada, ni botox. Nunca. Pero creo que voy a necesitar pronto. Tengo 45 años. Si lo tengo que hacer, lo voy a hacer.

Rulo: — ¿Show gratuito para el colegio de tu hijo?

Fonsi: — Sí, 100 por ciento. Ya lo he hecho. No necesariamente un concierto, pero sí me llevo la guitarra y le canto a los niños.

Luis Fonsi y su esposa Águeda López.

Rulo: — ¿Cuándo estuviste con Justin sumaste puntos con tus hijos?

Fonsi: — Sí, full. Totalmente. Los otros días le enseñé una foto a mi hija que tengo con Taylor Swift. Es otro nivel. Hace un mes salió un playlist de las canciones favoritas de Messi y está mi canción. Mi hijo me dio un abrazo y me dijo: “Papi tú eres cool”. Por primera vez soy cool por culpa de Messi y de Taylor Swift no porque lo que yo he logrado en mi vida, no por cómo me he fastidiado trabajando (risas), me levanté temprano, me acosté tarde, no.

Rulo: — ¿Prestarle plata a un amigo?

Fonsi: — Delicado, pero sí. Hay que saber a cuál amigo. Tengo muchos amigos que me deben plata ahora mismo. Hay que saber quién y cuándo decir que no.

Rulo: — Se sabe que te va bien, es chequeable en Internet, ¿qué hacés si te dicen: “Me prestás 65 mil dólares”?

Fonsi: — No, eso es mucha plata. A mí no me ha tocado. Si tú eres mi hermano del alma y yo sé que tienes una emergencia, lo necesitas y vas a hacer todo lo posible por pagarme, lo más seguro es que hagamos un plan de pagos, te doy un préstamo. Eso yo lo he hecho con familiares.

Rulo: — ¿Y te pagaron?

Fonsi: — Sí, porque elijo a la gente correcta. Pero me ha pasado con amigos que me han pedido mil o dos mil y se desaparecen. Uno tiene que saber a quién. Si es amigo, hermano y no puede ayudar, sí. No está bueno que se aprovechen.

“Tengo 25 años de carrera y yo nunca hice nada por dinero”, confesó Fonsi. (Adrian Escandar)

Criptomonedas

El bitcoin fue la primera moneda virtual lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar. Creada por Satoshi Nakamoto en 2008, esta divisa digital promovía un ideal libertario y buscaba poner en jaque a las instituciones monetarias y financieras tradicionales, luego de la crisis financiera mundial que se vivió ese año.

Se usa la criptografía para garantizar que las operaciones no estén reguladas por ninguna institución u organismo bancario. Pese al escepticismo, hay quienes han apostado por el bitcoin para invertir su dinero y hacerlo rendir.

Rulo: — ¿Te gustan? ¿Conocés algo del tema cripto?

Fonsi: — En pandemia, uno tuvo demasiado tiempo, entonces empecé a ver si al bitcoin y toda esa vaina. Si baja un poco uno pone ahí un poquito de dinero, entonces ahora bien porque subió.

Rulo: — Estas holdeando, no vendés.

Fonsi: — Tengo planes para eso. No es que tampoco invertí una millonada, invertí un dinerito humildón y lo dejé ahí. No lo he tocado, no lo voy a tocar y lo miro. Los otros días lo miré porque vi en las noticias que subió. Por fin vamos para arriba porque por mucho tiempo estuvo ahí.

Rulo: — ¿Cuál es tu plan?

Fonsi: — Mi plan es que cuando cumpla 50 años, lo que tenga lo voy a sacar y lo voy a gastar en una fiesta o en algo no para mí sino para mis amigos, mi familia. Depende cómo esté en Bitcoin en ese momento. Si está bien la vamos a romper.