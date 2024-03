Goyco en Random sobre Messi y Maradona: “¿Cuáles son los parámetros para decir quién es el mejor o no?”

¿Qué opina "El Goyco" sobre Messi y Maradona?

Sergio Goycochea, alias Goyco, es un exfutbolista, exmodelo y actual periodista deportivo y conductor de televisión. Es reconocido por su habilidad para atajar penales, de los que se recuerdan especialmente los cuatro que detuvo en el Mundial de Italia ‘90 durante las definiciones contra Yugoslavia, que llevaron a la Selección Argentina a la final.

Goycochea con la Selección Argentina en el Mundial de Italia '90.

Arrancó en Defensores Unidos y luego fue comprado por River. Jugó en Racing, Deportivo Mandiyú, Vélez y en Newell’s Old Boys, pero su talento trascendió las fronteras argentinas y lo llevó a jugar en Colombia, Francia, Paraguay y Brasil.

Con la albiceleste ganó las Copas América de 1991 y de 1993. En esta última, atajó penales clave en las definiciones ante Brasil en cuartos de final, ante Colombia en la semifinaly fue elegido el mejor jugador del torneo.

Sergio Goycochea en la Copa América de 1993. (Getty)

También ganó la Copa FIFA Confederaciones 1992 y la Copa Artemio Franchi 1993; y es considerado el mejor arquero argentino del periodo 1987-2014, según la IFFHS, Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. A la par de su carrera deportiva, tuvo un fugaz paso por el mundo del modelaje, cuando en 1990 fue convocado para ser la cara de la campaña publicitaria de una marca de slips.

Con 35 años, en 1999 se retiró del fútbol profesional y comenzó un nuevo camino en televisión, tanto como actor en reconocidas tiras, como periodista en canales deportivos y conductor en diversos programas.

“Dejé de jugar y a los tres meses empecé a estudiar periodismo deportivo. Entendí que era una forma de ganarme el respeto en los medios. Podía hacerlo mal, regular o bien, pero empecé a recorrer ese camino”, explicó.

Desde mayo de 2020, conduce junto a Noelia Antonelli el programa Todos Estamos Conectados que transmite la TV Pública. Es padre de tres hijos, uno de ellos también es exfutbolista profesional, y orgulloso abuelo de dos nietos.

“De los cinco mejores jugadores que se nombran en el mundo tres son argentinos”, opinó Goyco.

Messi y Maradona

Leo: —Pudiste jugar en una cancha con Maradona y lo viste jugar de cerca a Messi, ¿qué viste? ¿qué similitudes podés encontrar?

Goyco: — Cuando recorrés el mundo siempre te preguntan: “¿Messi o Maradona?”. Yo siempre lo que digo es que, para mí, emocionalmente, es difícil porque jugué con Diego. Pero también, despojándome de todo lo vivido, digo: “¿Cuáles son los parámetros para decir quién es el mejor o no?”. Una que se me ocurre decir es lo llevo a Messi a la época de Maradona. ¿Jugaría? Sí. A Diego lo traigo acá; y por ahí haría algo más porque lo que le pegaban a Diego, no se pega hoy. Hay algo de Lionel que es indiscutible, la estadística. Si me decís una gran ventaja que podría tener en esta supuesta e hipotética comparación son los años de permanencia en la élite.

Diego Maradona y Sergio Goycochea integraron la Selección y forjaron una amistad que trascendió el paso de los años.

Leo: — Hace 17, 18 años que Messi está de final en final, con toda la exigencia que eso conlleva, ¿no?

Goyco: — Si canta el Himno, si no canta el Hinmo, si saluda si no saluda. Hay que felicitar a Lionel porque arrancó con una batalla perdida. Le llevó 17 años en la Selección empatarla, que fue la batalla emocional perdida con Diego. Porque más allá de si Diego era bueno o malo, hacía las cosas bien o mal, todas las comparaciones eran con Diego. Si Diego cantaba el himno y Messi no, estaba mal. Si Diego salía a protestar, estaba mal. Y la pasó mal.

Leo: — ¿Para vos sería Maradona y Messi dejando de lado las comparaciones?

Goyco: — Sí. Maradona y Messi. Cinco se nombran siempre en el mundo: Pelé, Alfredo Di Stéfano, Messi, Maradona,Johan Cruyf. Tres son argentinos. Es vender nuestro producto. Vender entre comillas. Tenemos que estar orgullosos, ¿para qué vamos a dividir? Sabés cuánto va a pasar, ojalá que no, para que una vez que Leo ya no juegue después de 2026, cuánto tiempo va a pasar para que en el planeta se diga: “El mejor del mundo es de argentino”.

Leo: —¿Hay nombres posibles para cuando ese momento llegue?

Goyco: — Sí, pero es muy difícil.

Leo: — Compartiste mucho con Diego, a tres años de su muerte, ¿lo extrañas?

Goyco: — Sí. Me costó mucho tiempo entender que no estaba. Incluso no podía decir que había fallecido. No podía decirlo. No sé si extrañar es la palabra exacta. Se te mezclan un montón de sensaciones sobre todo sobre el final de su etapa te dan tristeza. Esa tristeza por el final que tuvo.

Leo: — ¿Te daba tristeza aún en vida, en la forma en la que estaba transitando sus días?

Goyco: — Sí. A mí, por ejemplo, esa imagen del último cumpleaños en la cancha de Gimnasia. Mucha gente me decía: “Como está Diego no puede caminar”. Y no era el problema caminar o no caminar. El problema cómo estaba. Daba la sensación de no saber dónde estaba, de estar como ido. Aquel que tuvo la oportunidad de conocerlo en todas sus circunstancias daba eso. Tristeza.

Goyco trabajó junto a Diego en La noche del Diez.

Reinventarse tras el retiro

Los deportistas de elite inician sus carreras a muy corta edad y, dependiendo de sus destrezas, hábitos y el cuidado que le brinden a su cuerpo a lo largo de los años, pueden extender o no el tiempo de desarrollo profesional dentro del campo de juego.

Hace sólo una década, los futbolistas solían retirarse apenas pasaban los 30 años. Hoy, gracias a la tecnología aplicada a la salud y el conocimiento sobre qué tipo de alimentación, entrenamientos y cuidados deben tener, pueden extenderla a los 40 años o más, es decir, casi la mitad de la esperanza de vida mundial que se calcula en 73 años. Sin embargo, ser atleta profesional tiene un tiempo límite y es algo con lo que deben lidiar.

Leo: — ¿Cómo manejaste el tema de retirarse después de brindarle tanto tiempo, esfuerzo y cuerpo al fútbol?

Goyco: — Ahí entra en juego la cabeza y hacia dónde querésapuntar, hacia dónde querés ir, que no es fácil. Lo que tiene el fútbol es que se te baja la persiana y no jugás másprofesionalmente. A los 37, 38, hoy se han extendido porque en diferentes deportes ves atletas más grandes que están en elite y que tiene que ver con el cuidado físico y con la cabeza también, cómo llegan.

Leo: — ¿Un deportista se preparar para su retiro?

Goyco: — Cuando te retirás tenés que atravesar ese proceso.A mí me tocó vivir en River el retiro de Mostaza Merlo, del Tolo Gallego, del Beto Alonso y yo puedo preguntar:”¿cómo te sentís? ¿qué te pasó?” Eso me va a brindar herramientas, que me van a servir y las voy a escuchar, pero después hay un proceso emocional que cada uno está construido de una manera diferente.

Goyco: "Es importantísimo no perder las metas, los objetivos ni los sueños".

Leo: — ¿Cómo fue ese proceso para vos?

Goyco: — Primero fue entender que no iba a jugar más a fútbol profesionalmente. Podés ser preparador, entrenador, periodista, como terminé siendo, estudiar… pero de la línea de cal para dentro esa sensación no se experimenta nunca más desde lo emocional y desde el costumbrismo porque el fútbol es muy metódico. Te dan los horarios para entrenar, para jugar, para comer, para concentrar, con lo que te podésmedicar, todo. Primero traté de aceptar eso y yo no sabía muy bien qué iba a hacer. En el último año había tenido un contacto con los medios, pero tampoco tenía la certeza, era un objetivo. Sabía hacia dónde tenía que ir o por lo menos intentar hacia donde me parecía que era el camino correcto.

Leo: — ¿Hiciste terapia en ese momento?

Goyco: — El psicólogo me dio lo que yo llamo “la gran llave de la felicidad”. Desgraciadamente para él no fue una buena noticia porque dejé de ir. Me di de alta solo (risas). Me dijo: “El fútbol es como si se te muere un familiar. Si vos vas al cementerio una vez por mes, te sentás y pones una florcita, está todo bárbaro. Ahora, si lo dejás velando en el living de tu casa, se te va a venir el kilombo”. Cuando te retirás te acordás todo para atrás. Pasó y no voy a renegar, en cierto punto el espacio que me gané por poca o mucha capacidad también tiene que ver con que el nombre futbolístico me dio la posibilidad de tener los primeros pasos en los medios. Lo dejé en el pasado, recurro cada tanto a eso, pero ese fue el paso que es estrictamente emocional y que a cada uno le pega de diferente manera.

Graduados fue una de las tiras en las que Goyco interpretó a un profesor de educación física.

Calidad de vida

Con 60 años, Goyco destacó la importancia de mantener una vida saludable para poder desarrollar el máximo potencial en lo deportivo, pero también en la vida personal. ¿Cuál es su consejo que da?

“Hay una cuestión que tiene que ver más allá de la estética, a lo que lleva el cuidado, como poder disfrutar de mis nietos, de estar activo, que es tener una mente y cuerpo sanos porque podés estar perfecto, pero si no está en concordancia la mente con el cuerpo y cómo estás espiritual o emocionalmente, no sirve. Es un todo”, explicó el ex arquero.

En este punto, señaló que durante la preparación de charlas corporativas que brinda habitualmente en empresas, comenzó a investigar el término “envejecer dignamente”, que se repite frecuentemente, y descubrió una definición que la apropió para su vida.

“Más allá de aceptar que hay cosas que a los 20 podes hacer y a los 60 ya no; y que hay una cuestión cronológica, hay algo que se repite en las definiciones y que dice: ´Es importantísimo no perder las metas, los objetivos ni los sueños’”, sostuvo.

Es allí donde, para él, se concentra la calidad de vida en el “cuidado del cuerpo desde lo físico, que permite hacer un montón de acciones”, pero también dedicarle tiempo a la mente “para que acompañe a ese cuerpo”.

“Si a la cabeza se le acaban los objetivos y la mente no te lleva a ningún lado no sirve de nada solo cuidar el cuerpo”, concluyó.

Cuestionario Random

Goyco se animó a las preguntas de Leo, reveló los secretos mejor guardados de sus años como arquero y contó cuál es su sueño.

Leo: —¿Mejor victoria que recuerdes como futbolista?

Goyco: — Brasil 1 a 0, en el mundial del ‘90.

Leo: —¿Peor paliza?

Goyco: — Colombia 0 a 5 en el Monumental. Horrible. No torció ninguna historia porque terminamos yendo al ‘94, pero la sensación en el campo de juego fue la peor que pasé en mi vida. Más allá de los cinco goles, por el “ole” de la gente, por todo el contexto…

Leo: —¿Atacante que te tuvo de hijo?

Goyco: — Me hicieron muy pocos goles (risas). Yo siempre digo que “Comitas” (Jorge Comas) era uno que era complicado.

Leo: — Al revés, ¿el que vos tuviste de hijo?

Goyco: — No he tenido así un enfrentamiento con uno de decir: “Uy, ¿otra vez?”. Tuve una anécdota con Juan Esnáider en un partido de Rancing-Ferro. Pateó un día en la cancha de Ferro y me chiflaba adentro de la cancha. Cuando termina el partido voy y le digo: “Escuchame Juan, dentro de dos o tres fechas, te van a pegar patadas los centrales contrarios, te van a cagar a trompadas tus compañeros. No podés jugar así”. Me miró, todo bien el pibe. A los tres meses lo vendieron al Real Madrid (risas). Un palpito tuve (risas).

Leo: — ¿El amigo más gastador, más derrochador? Al que no le importa nada…

Goyco: — De la Selección, Sergio Vázquez era uno. Alguno estaba vendiendo un plan de autos, compraba. Otro vendía unos terrenos y decía: “Me anoto”. No sabía ni para qué. Le decían “se está venciendo un pino de Navidad para el 2028″ y él decía: “Yo lo compro”.

Leo: — ¿El más conservador o austero? El que gasta poco…

Goyco: — Claudio Cannigia porque nunca le vi plata en la mano, pero no sé si la gastaba o no la gastaba. Nunca le vi pelar nada (risas).

Leo: — ¿Con qué persona de la historia te gustaría sentarte un rato a charlar?

Goyco: — Con Mandela sobre todo por los tiempos que vivimos. Hoy esta locura, por lo menos acá, aunque está generalizado en el mundo, pero esta historia de confrontar, del absolutismo que, si yo digo blanco, vos decís negro. Sobre todo, para aprender e incorporar todo lo que el tipo, después de todo lo que pasó, cómo se educó emocionalmente para tener esa capacidad de dialogo.

Leo: — ¿Y en el futuro? Dentro de 10 o 15 años, ¿con quién te gustaría sentarte a tomar un café para preguntarle algo?

Goyco: — Dentro de 20 me gustaría, porque ya tendría 80, estaría entrando en el tercer tiempo, ahora estoy en el segundo tiempo de mi vida, me gustaría sentarme con mis tres hijos y ya sin ningún tipo de compromiso, porque ya sabrían que estamos en el tercer tiempo, o sea, yo voy a estar con objetivos todavía, tener una charla sincera sin compromiso de nada que me hablen y me cuenten.

"Si no está en concordancia la mente con el cuerpo y cómo estás espiritual o emocionalmente, no sirve. Es un todo", señaló Goyco en relación a la calidad de vida.

Leo: — Mi sueño pendiente sería conocer a…

Goyco: — Robert De Niro y Al Pacino. No sé por qué.

Leo: — ¿A quién invitarías a tu última cena?

Goyco: — ¿Tendría a los 12 apóstoles? Invitaría a mis abuelos Pepe y Angelita. Son abuelos maternos de toda la vida; y es una relación muy especial. Esas cosas del destino con ninguno de los dos pude estar cuando fallecieron, estaba en el exterior, que son las cosas que te pone la vida y no las pude cambiar, hay que aceptarlas, pero me gustaría volver a tenerlos.

Leo: — ¿Con quién preferirías quedarte en la luna?

Goyco: — Mi voy con mi esposa. Hace 35 años que estamos juntos. Ya nos conocemos, ¿para qué nos vamos a complicar? Cambiaría el discurso ahí “te bajo la tierra en vez de la luna”.

Leo: — ¿Quién es la persona indicada para hablar en tu funeral?

Goyco: — Creo que es reiterativo, pero ni mis viejos me conocen como me conoce mi esposa. Me conoce bajo todas las circunstancias en la felicidad, en la tristeza, en los momentos de satisfacción, en los momentos frustrantes, creciendo como persona… 26 años tenía yo cuando nos casamos. Ella tenía 21. Hicimos tanto juntos en etapas de la vida, estamos tan apoyados el uno en el otro.

Leo: — ¿Te dice Sergio?

Goyco: — Cuando está enojada (risas) sino me dice amor.

