Diego Santilli, en La entrevista informal: “El kirchnerismo destruyó todos los valores del peronismo y fracasó”

El precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, llegó preparado como para una mesa de examen. “¿Ya terminó? ¿Cómo salió?”, preguntó apenas las cámaras dejaron de grabar. En una nueva edición de La entrevista informal, el diputado nacional conversó con once jóvenes convocados por Infobae sobre la campaña, la política, su opinión sobre las drogas, el trabajo sexual y cuál es su país ideal. Pero también respondió sobre su vida antes de la política y también sobre la familia y el amor.

“En la Argentina hace 12 años que no se genera trabajo privado. El único trabajo que se ha generado todo este tiempo es el empleado público, el monotributista o el cuentapropismo y el informal. Y la cuna del trabajo informal es la provincia de Buenos Aires”, afirmó Santilli, que irá en la misma lista con Horacio Rodríguez Larreta. Ambos, enfrentarán tanto a Patricia Bullrich, en la categoría de presidente, como a Néstor Grindetti, por la gobernación.

En el ciclo que busca conectar a los candidatos con las inquietudes e intereses de los jóvenes, el precandidato a gobernador apuntó contra Axel Kicillof, el gobernador actual que buscará la reelección por Unión por la Patria: “Disiento fuertemente con la visión del kirchnerismo en tres temáticas. En seguridad lo primero que hicieron fue liberar a los chorros; en las cuestiones del trabajo, por la informalidad y los planes; y en educación porque las escuelas sean lugar de adoctrinamiento y sólo de contención”.

Pero no sólo de cuestiones políticas habló Santilli. “Me enamoré perdidamente de Analía (Maiorana). Para mí es una mujer que tiene todo”, dijo en un pasaje de la conversación, que también tocó un tema que siempre está latente en la agenda, como el narcotráfico y la legalización de determinadas drogas.

En la sesión 13° de La entrevista informal participaron Muriel Nicolás, 23 años, programadora; Camila Navas, 26 años, profesora de artes visuales; Virginia Santeusanio, 22 años, estudiante; Franco Casetta, 21 años, estudiante; Joaquín Nuñez, 23 años, periodista; Emanuel Caracciolo, 26 años, emprendedor; Leandra Levine, 24 años, activista trans y trabajadora sexual; Victoria Konovalov, 21 años, estudiante y creadora de contenido en redes sociales; Candela Pereyras, 21 años, periodista y estudiante; Martina Wachs, 23 años, politóloga; y Fausto Fernández, 19 años, estudiante y empleado.

Emmanuel, Muriel, Fausto, Martina, Diego Santilli, Leandra y Candela. Adelante, Candela, Victoria, Virginia, Franco y Joaquín

-Emanuel: Quería arrancar con una pregunta sobre los jóvenes que se mudan de provincia a Capital en búsqueda de oportunidades laborales, oportunidades educativas, facilidades en el transporte. Quería consultarte qué opinas sobre esta situación y cómo se podría revertir.

-Es clave revertir esto, porque que vos tengas que mudarte del lugar donde querés vivir, porque en definitiva es donde querés vivir, no está mal que te quieras mudar, lo que está mal es que vos quieras vivir en un lugar y te tengas que ir a otro porque no tenés accesibilidad, porque no tenés conectividad, porque tus distancias son enormes, porque no tenés conectividad en términos de transporte, que no tengas el laburo al acceso de tu distrito, de tu municipio, donde estés, te empieza a poner barreras y obstáculos.

Tenés que ir a que esas barreras y obstáculos las elimines. Y ese es un rol importante del Estado y no cuesta tanto hacerlo. Y no es tan difícil hacerlo. Nosotros ya tenemos un plan para hacerlo. Entonces para mí es clave achicar esas distancias y que esas distancias no se conviertan en distancias sino que sea cercanía a tu lugar, al lugar a donde vos estás, a donde vivís, y a donde querés desarrollarte, porque en definitiva es donde querés desarrollarte. En definitiva es tu calidad de vida.

-Martina: Una gran parte de mi personalidad es que soy quilmeña. En 2021 te voté pero con mucha bronca, porque a mí no me gusta que me representen los porteños. No me siento representada por los porteños. Tenemos gobernadores porteños, gente que viene de acá para allá. ¿Vos te sentís representativo de la gente de la provincia, del Conurbano, del interior de la provincia, siendo que tuviste una gran gestión en la Capital y viviste en la Capital?

-Sí, y te lo llevaría a lo que dice Emanuel, hoy donde vos querés vivir no tiene que ver con donde quieras proyectarte. Hablás de Quilmes y mis hijos iban al colegio en Quilmes. Y tengo un corazón muy bonaerense. Podría irme a toda la etapa mía de más joven pero me quedo con la etapa de mis tres hijos, de lo que yo viví. Tu bronca te diría, o la bronca, bueno, fue el voto bronca 2021, yo te diría yo tengo un corazón hermoso desde mi infancia en Mercedes con mis viejos, que tenían su polo productivo, una chanchería en Mercedes, con eso nos criaron. Me tomaba el bondi hasta allá, pasando el regimiento. A la historia con mi familia. Y la siento y la vibro. Y yo la quiero cambiar. Y siento que además los bonaerenses lo decidieron en el triunfo del 2021.

-Franco: Quería contarte algo que me pasó hace dos días que fui a comprar comida en un local de comidas rápidas y cinco personas, no en familia, con propuestas distintas, me vinieron a pedir comida, me vinieron a pedir plata. Y el último fue un chico que no tenía más de 7 años que me dijo que tenía hambre. Le puedo decir a él que vaya a estudiar, pero si sigue con esas condiciones de vida es muy difícil. Quería preguntarte ¿cómo rescatamos a esos jóvenes, a esos chicos?

-Si no rescatamos a esos jóvenes no van a tener oportunidades, y al no tener oportunidades el desenlace no va a ser bueno. Y si vos querés ser libre en la vida, lo que tenés que hacer en la etapa educativa es aprender. Creo que hay que salir de la escuela del adoctrinamiento, que hay en algunos sectores y que impone este gobierno, para una escuela del aprendizaje. Y que vos decidas si querés votar, no querés votar. Si querés vivir en tal lugar o en tal otro lugar. De qué querés vivir. De qué querés laburar. Y qué familia querés construir. Y esa es tu libertad.

Es educación y retomar la escuela del aprendizaje, no la escuela de la contención o del adoctrinamiento. Y eso tiene que ser obligatorio, no puede un chico de 7 años no estar en la escuela. Es obligatorio, porque es la formación central.

Después lo segundo: tengo hambre. Para resolver eso se necesita laburo. En la Argentina hace 12 años que no se genera trabajo privado. El único trabajo que se ha generado todo este tiempo es el empleado público, el monotributista o el cuentapropismo, si vos lo querés poner de alguna manera, y el informal. Cuna del trabajo informal es la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la proyección de un joven que lo que está es a merced de una changa o de un trabajo informal que hoy lo tiene, mañana no lo tiene, que lo puede perder y que no puede proyectar?

Y el tercero también es el de tu seguridad. Si vos no tenés seguridad no tenés libertad. Coartas tu vida. Hay que volver a los valores nuestros. Para mí son los tres segmentos claves y formativos que son educación, trabajo -que te permite proyectar, mirar a dónde voy- y seguridad.

Santilli advirtió que en Argentina "hace 12 años que no se genera trabajo privado"

-Candela: Te estuve stalkeando las redes sociales para conocerte un poco más. Buscando tu propuesta y qué proponías para la provincia, yo soy de Capital. Y lo que encontré es mucho @kicillof, #hicieronestomal. Como más contrincante de lo que pasó y capaz menos propuestas tuyas. ¿Te sirve esa campaña de ponerte en contra, de enemigo?

-No, yo no creo en el amigo/enemigo eh. Yo creo que es el adversario. ¿Por qué? Porque no me representa. ¿Y en qué no me representa? Y creo que no representa a muchos por las preguntas que están haciendo, van en esa dirección. ¿Qué no me representa?

Empecemos: si todos los que estamos acá creemos que la educación es el modelo de ascenso social de cualquier joven, de cualquier ciudadano, en invierno no hay estufas, en verano no hay ventilador, no hay agua. ¿Cuántas horas de clase tienen los chicos? Pensalo de este lado. Cuatro horas. Una hora para comer, media hora de recreo. Dos horas y media. ¿Qué hizo por la educación, o qué está haciendo por la educación? Después hay que poner la infraestructura y el equipamiento acorde. O segundo o tercero ponelo, la capacitación constante de los docentes para que puedan entender. Y la evaluación de los chicos, porque la evaluación no es ver uh, cuál es el malo. Es ver qué te falta y cómo te puedo ayudar o cómo te puede ayudar el Estado y la educación a tener un desarrollo distinto. Esa es mi visión.

En términos de seguridad yo lo digo claro y lo digo todos los días: Voy a ir a buscar a los chorros hasta abajo de la cama. Pero no digo algo que voy a hacer, digo algo que hice. Cuando me tocó ser seguridad del otro de la General Paz es lo que pasó. Y mirás cifras oficiales, era hasta que yo me fui la segunda ciudad del continente con menos homicidios. Primero está Ottawa, Canadá, y después viene la Ciudad de Buenos Aires.

Y en términos de trabajo yo jugué muy fuerte con las políticas jóvenes, porque es la manera en donde los jóvenes proyectan su vida, su trabajo, su potencial, cómo pueden construir su familia. Tengo claro lo que quiero hacer. En términos logísticos lo vengo diciendo, y también en términos de empleo.

Tengo esa posición, ahora, también disiento fuertemente de la visión en estas tres temáticas del gobernador, porque en seguridad lo primero que hicieron fue liberar a los chorros; en trabajo, es la informalidad y los planes; en educación es el adoctrinamiento y la contención. La verdad que estoy en contra de todo eso.

Por la reelección. Axel Kicillof-Verónica Magario es la fórmula que repetirá el oficialismo en las elecciones de este año

-¿Alguna vez en campaña mentiste o capaz no mentiste pero prometiste algo que sabías que no se podía cumplir? Te doy un ejemplo: recuerdo la campaña de Mauricio Macri con el “pobreza cero”, o muchas veces escucho a Horacio Rodríguez Larreta que dice no va a haber más impuestos, o vamos a bajar todos los impuestos. Cuando son cosas que capaz son un poco inviables. ¿Vos alguna vez prometiste algo que no podías cumplir?

-A mí no me gusta mentir. Se me nota además. Se me nota en la cara. Así que no tengo posibilidad. No me sale, sí soy un soñador. Cuando agarré la seguridad soñé que podía llevar adelante eso. Si te parás cinco años atrás y decís che, ¿podían meter presos a todos los que metieron presos que nos hacían mucho daño, que asesinaban gente? Era medio utópico, pero se logró. ¿Podés bajar los delitos? Se logró. ¿Podés tener un anillo digital y todo lo que entra, todo lo que sale se ve y que a las bandas que robaban autos, que eran muchas, se te redujeran a siete vehículos? Y se logró. Y vos decís bueno, por ahí era utópico, por ahí soy un soñador en ese sentido pero me gusta cumplir esos sueños.

-Franco: Quería preguntarte cómo vas a arreglar con los intendentes que serían tu oposición si llegás a ganar. Y lo pregunto en particular porque en la pandemia el hospital de Escobar, por ejemplo, estaba muy mal, no tenía techo. Porque existía la creencia de que el crédito se lo iba a llevar la gobernación entonces era preferible arreglar los espacios públicos, que es válido pero idealmente con un diálogo se lograría algo distinto. Entonces mi pregunta es, para que no se repita, ¿cómo planeas entablar ese diálogo?

-Es dramático ese pensamiento. ¿Sabés por qué es dramático? Porque es pensar que vos favoreces a uno o al otro, y lo que no te das cuenta es que hay vecinos de Escobar que no pueden creer que no tengan hospital por una disputa política. Eso nos ha hecho un daño monumental como argentinos. Olvidate, no importa el partido político, cuando vos sos gobernador, sos el gobernador de todos los bonaerenses, no sos el gobernador de unos y no de otros. Obviamente te votaron unos pero vos tenés que gobernar para todos.

-Emanuel: ¿Podría pedirte que me definas tanto a Cristina como a Kicillof en una sola palabra?

-En una sola palabra. Fracaso, te diría, fracaso. El kirchnerismo destruyó todos los valores del peronismo. Movilidad social ascendente, porque sin educación no hay movilidad social ascendente. Inclusión, porque sin trabajo no hay inclusión. Han roto todos los valores. Me parece que han fracasado. Por decirte una palabra.

Virginia y Joaquín, durante la entrevista a Santilli en los estudios de Infobae

-Virginia: Dijiste recién que el kirchnerismo rompió todos los valores del peronismo y vos estuviste con el peronismo. Quería preguntarte ¿cuándo te desencantó y decidiste pasar a Juntos?

-Cuando se convirtió en una maquinaria de poder y no en un espacio que haga que vos te puedas desarrollar, crecer. Voy a La Matanza y te angustia. Te angustia ver que vos para llegar a los barrios del fondo, al Don Juan, a Luján, tengas que ir en el 0,50. Que el 0,50 para el que no ve, son los remises que están de este lado de la estación, no de Luro, porque Luro es el centro comercial, del otro lado. Pasás por abajo de las vías y te tomás el 0,50, que son coches de cuando valía 0,50 centavos el viaje. Ahora vale 70 pesos. Entonces decís “no tienen transporte público” y lo pagan más caro que un colectivo. No tienen acceso.

Después vos podés equivocarte, somos humanos. Somos seres humanos, tenemos aciertos y cometemos errores. Y eso es “perdonable”, si te equivocaste de buena fe. Pero no si no llevás adelante lo que vos tenés que hacer si sos elegido, para tu sociedad, para que tengan oportunidades y futuro. Eso me desencantó.

-Te hago un punto sobre eso, que es algo que siempre me generó mucha duda. ¿En la política los errores son tan simples como decir “me equivoqué”? Porque atrás hay toda una sociedad que se ve perjudicada y, como caso reciente, se me ocurre es la Ley de Alquileres. Esto que decís que uno se puede equivocar, claro que sí, pero cuando tenés la responsabilidad de actuar para una sociedad creo que el error es mucho más grande que equivocarse.

-Es muy cierto lo que decís. Una cosa es equivocarse y otra cosa equivocarse gravemente. Son dos cosas distintas. Entonces vos me preguntás a mí: tuvimos una pandemia, tuvimos un Covid que lastimó al mundo, y hay familiares que perdieron su vida, hay seres humanos que ya no están con nosotros. Y mientras que toda la sociedad hizo un esfuerzo, otros hacían una fiesta. Mientras que una sociedad hacía un esfuerzo, otros liberaban delincuentes. ¿Por qué vos estabas encerrada y liberaban a los delincuentes?

¿No había otra posibilidad de hacer las cosas? Cuando los sanitaristas y especialistas te decían: hay que empezar a abrir -con todos los protocolos y cuidados, como hizo Horacio- ¿lo atacás porque hace algo políticamente distinto? No, al revés. Una cosa es equivocarse como humano y otra cosa es cometer esos errores. Y la Ley de Alquileres es un error grave que hay que corregir rápidamente y se está discutiendo ahí. Hay que rápidamente salir de eso.

-Joaquín: Quería preguntarte por qué te parece que una persona vota al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

-¡Ah, que pregunta!

-¿Qué atractivo le ve?

-Siente que... uno no se puede pelear con la gente. Si elige es por algo. Si los elige es por algo y creo que hay un costado de resignación, y con esto no quiero decir que todos los que voten al kirchnerismo estén resignados, pero hay un costado, hay una parte que está resignada y dice “por lo menos tengo acceso a algo, tengo una oportunidad de tener algo que de otra manera no sé si lo voy a tener”. También es el miedo, el miedo te lleva a la resignación, y eso te va llevando.

Y después hay gente que cree. Que cree que es el mecanismo, que es el modelo, que es el modo, que es la forma. Yo no creo ni que sea el modelo ni que sea la forma porque no veo que en ningún país del mundo funcione de esta manera. Hay que respetar también al que elige otra cosa.

Emanuel Caracciolo es emprendedor y le preguntó a Santilli sobre la problemática urbana en el área metropolitana

-Martina: ¿Crees que es resignación o que les gusta nada más? ¿En la provincia vivimos mal porque la gente está resignada, o hay un voto racional y que no lo está viendo tu partido?

-Por eso no generalizaría. Voy a Córdoba, que hubo elecciones, y no podés decir que tenés un pésimo gobierno. Todo lo contrario, tenés una Córdoba pujante, obviamente, nosotros disputamos porque la queremos hacer mucho más pujante. Porque después de 24 años vos querés darle una impronta tomando los basamentos que existen mejor. Ahora, evidentemente cuando gobernó 24 años es por algo.

No pondría a todos adentro. Y tampoco pondría a todos los intendentes de la misma manera. No es lo mismo un intendente que otro. Y hablo de todos los partidos políticos, no solo del peronismo o del kirchnerismo. Hay intendentes que hacen bien las cosas. Pero bueno, ahora vamos a competir, tampoco te puedo nombrar a los que hacen bien las cosas. No pongo a todos en el mismo lugar. Me parece que hay intendentes que están al lado de la gente, que gestionan, que se ocupan, que ponen la cara, que saben que tienen problemas porque administrás una frazada corta, si te tapas el pecho, te destapas los pies. Cuando administrás una frazada corta tenés problemas. No podés resolver todos juntos.

-Emanuel: ¿Qué opinás sobre la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad y cuál sería tu posición frente a esta situación como gobernador de la provincia?

-Es buena tu pregunta, porque esta es otra de las cosas que nos pone el kirchnerismo: enfrentar unos con otros. Primero me parece mal lo que se hizo. Y segundo, la provincia más perjudicada de la Argentina es la provincia de Buenos Aires. Genera el 35,7% del Producto Bruto Interno de la República Argentina y recibe el 22, gracias a María Eugenia Vidal. Así que olvidate, la provincia de Buenos Aires pierde 13 puntos anuales que no lo ves en rutas, no lo ves en escuelas, no lo ves en hospitales, no lo ves en infraestructura, no lo ves en seguridad, no lo ves. Está mal.

Eso no significa que no somos un país federal y que todos tenemos que poner algo. Pero no 13 puntos. ¿13 puntos multiplicado por cuántos años para atrás? Ahí está el déficit de la provincia, y tenemos que recuperar eso. Lo que no puede es haber un presidente que llega y dice “como a él le falta le saco a él”. No, eso así no se hace. A la provincia le corresponde muchos más recursos de los que tiene y yo voy a pelear por eso.

-Virginia: ¿Vos sos futbolero ¿no?

-Sí. Soy futbolero de origen, pero ahora con mi hijo se me despertó la pasión del automovilismo ¿no? Pero, sí, soy futbolero de origen.

-¿Y fuiste parte o estuviste con los Borrachos del Tablón?

-Sí claro. Cuando era joven, en esa rebeldía con mi papá, que era presidente de River -era muy joven, tenía 15, 16 años- dije “nunca voy a ir al palco donde están los que no aplauden o agreden a mis ídolos”. Me acuerdo que me había enojado mucho, ídolos de aquella época, el Beto Alonso, Enzo Francescoli. Habían jugado muy mal un partido River, muy mal, la verdad que muy mal, año 83, y la platea lo agredió a un ídolo nuestro. Estamos hablando de un contexto… Me sentí mal y dije “nunca más vengo acá”. Mi padre presidente y me fui a la popular. Y sí, iba a la popular y me encantaba ir a la popular. Iba en colectivo a Córdoba y también conocí mucho el país yendo en colectivo, recorriendo. La verdad que esa rebeldía se me despertó ahí, sí.

-¿Y en ese mundo futbolero y de ir a la cancha creés que aprendiste algo que pudiste aplicar en la política después.

-Sí ¿sabés qué? La cercanía, el contacto, entender al otro cuando te tomas un bondi cuando volvés de Córdoba compartiendo un asiento con tres y que te gotea el colectivo y que volvés todo mojado porque llovió en ese partido, no tenés cómo cambiarte. El compartir la pizza, esas cosas para mí fueron… Y hoy en muchos, llevo hechos 110.500 kilómetros en la provincia y muchos de los lugares los tengo grabados en mi mente, de lo más profundo de la provincia, por mis recorridos en la cancha. Cuando iba a la cancha de Temperley. Cuando iba a la cancha. Vos decís guau, cómo te queda en la cabeza eso y para mí es lindo porque a mí me ayudó mucho, por lo menos, a tener la mirada del otro. Vos tenés tu mirada sobre las cosas pero a veces no te pones en el lugar del otro o no entendés la mirada del otro.

-Camila: Te quiero preguntar ¿qué lugar ocupa la salud mental en tu vida?

-Es una muy linda pregunta y muy buena. Para mí es muy importante la salud mental. Parte de lo que hablábamos antes. Entender que no todos somos iguales y que no todos tenemos las mismas realidades. Me preguntaban el otro día en Berazategui sobre la discapacidad. Tengo un hijo que es sordo de un oído, y el ser sordo de un oído muchas veces no te das cuenta, porque en un ambiente, en la mesa de la familia poder comer y el ruido de la cocina interfiere. Interfiere. Interfiere. Y cuando no escuchás de un oído, mi hijo, el más chiquitito, de 13, te mira y te lee los labios. Nos dimos cuenta a los 3 años, porque lo llamabas y él giraba 360°, entonces vos decís pero cómo, yo estoy acá y él gira buscando el sonido.

Y la salud mental también es un tema importante. Es un tema de las familias. Es un tema de las personas que quiere tener una calidad de vida o que tiene que poder llevar una calidad de vida adelante importante y para mí son dos temas, la salud mental y la discapacidad -te los mezclé- que para mí son muy importantes porque hablan de cómo podemos transitar nuestra vida, cómo podemos llevar adelante nuestra vida y la de nuestras familias y la de las personas que nos quieren. Por lo cual para mí es importante, muy importante.

Santilli intercambió su mirada sobre la actualidad con los jóvenes convocados para la 13° sesión de La entrevista informal

-Muriel: Te quería preguntar primero en lo personal, cambiando un poco de tema, ¿qué medidas tomas o qué cosas aplicas en tu día a día con respecto al cuidado del medioambiente? ¿Separás los ruidos?

-Sí, soy muy obsesivo, te diría, con esa temática. Porque creo en nuestra calidad de vida. Creo que vos tomás agua que después se contamina. Muy obsesivo te digo porque voy por la calle y levanto cosas y me pasa hoy. Lucho por el reciclado y di una pelea muy importante por el reciclado. No quiero irme para el otro lado, pero te diría que Horacio hizo un trabajo muy importante. Pensá que es la única provincia de la Argentina que redujo el 50% el entierro.

En la ciudad de Buenos Aires se recicla, separa y reutiliza. Toda la poda de árboles se chipea. Todos los escombros se tratan. Solamente el 10% va a relleno, el 90 se recicla. Y la basura se recicla en términos de papel, cartón, plástico. Soy muy enérgico en esa materia y creo que la provincia tiene un “temón” ahí. Un “temón” no resuelto, que después eso te contamina tus aguas, te contamina los ríos, te contamina todo y obviamente tenemos menos calidad de vida. Uno siempre habla, viste, para nuestros, pero para uno mismo, para nuestra generación actual y futuras. Así que para mí es un recontra tema.

-Victoria: Te quería preguntar algo más personal ¿Cómo sería tu cita ideal?

-¡Uy, que pregunta! Te diría mi cita ideal, hoy, en Tandil. Tandil es un lugar increíble. Increíble sus paisajes, sus sierras. Me encanta. Para mí Tandil es un lugar distinto. Hay unos bodegones del 1900 extraordinarios. Entonces a mí me gustaría irme con Analía, hay un hotelito muy lindo que da a un campo abajo con mucho verde. Y después iría a comer a ese bodegón hermoso y me tomaría un rico vino. Y ahí hay muchos embutidos que me encantan, o sea que comerte una picadita primero y después algún plato tradicional que tiene. Yo cada vez que voy me traigo algún salamín, algún queso. Esa sería mi cita ideal. Y te digo Tandil porque me gusta el lugar.

-¡Que romántico! Me encanta.

-Para mí tiene que ver un poquito con todo. Tiene que ver con un bodegón. Tiene que ver con un vinito. Y tiene que ver con un paisaje que te llene ¿no?

Diego Santilli y Analía Maiorana, en una foto en un encuentro de una ONG (foto Instagram)

-Y si hablamos así en general, sé que estás en pareja, pero hablando en general, ¿sexo en la primera cita está bien o está mal?

-No me pasó pero, viste, no me pasó. No me pasó. No me pasó pero bueno, tampoco les puedo contar un poco más. Pero no me pasó. A ver, me encantaría... Pero también me atrae más eso de la conquista, la conquista me parece algo lindo. La tentación es que suceda, pero la conquista del vas a comer y qué lindo, qué bueno, y te quedás pensando y esa noche te quedás diciendo ¿cómo paso a segunda base?... cómo entrás en otra situación, a mí me encanta. La conquista me parece lo más lindo. El de la primera noche no te da tanto la conquista pero también te da el triunfo, qué sé yo. Pero yo prefiero más la conquista.

-Leandra: ¿Cómo es tu relación con Analía? ¿Alguna vez consideraron una relación abierta?

-No, de ninguna manera. No tengo ninguna posibilidad de considerar una relación abierta con Analía (risas)... Yo me enamoré perdidamente de Analía... perdidamente. Y para mí es una mujer que tiene todo. Primero, porque es independiente, emprendedora, tiene su laburo, no lo mezclamos, sí opinamos. No lo mezclamos, pero sí opinamos. Respeto mucho su lugar y ella respeta mucho mi lugar. Y no, no lo considero. No me lo imagino. No lo puedo ver. Por ahí soy demasiado rígido en eso pero bueno, qué sé yo.

-Como sos diputado ¿qué opinarías dado el caso que se debata una ley sobre el trabajo sexual? ¿Estarías a favor de que se regulen los derechos de las trabajadoras sexuales?

-Es un tema muy difícil para mí. Muy difícil, porque atrás de eso tenés explotación. Atrás de eso tenés algo que a mí no me parece natural, pero yo no lo veo ¿me entendés? En lo mío, en lo personal, siento que es una persona que no creo que esté haciendo lo que quiere hacer con su cuerpo. Pero bueno, pero respeto las posturas de los demás.

-Te lo pregunto como una trabajadora independiente, siempre existiremos y siempre existirá la demanda.

-Es verdad lo que decís.

-Por eso eventualmente se debe debatir un marco legal para que nuestros derechos se garanticen.

-Ahí está, es un debate que va a ser fuerte.

-Joaquín: Mañana te llama el jefe de campaña, te llaman del Congreso y te dicen “Diego mañana no vengas, no hace falta. Tenés el día completamente libre”. ¿Qué hacés?

-Me costaría mucho. Primero porque soy un hiperquinético que trabaja desde temprano todos los días hasta tarde y lo he hecho toda mi vida. He tenido algún problema con eso en términos de workaholic, me he pasado de rosca en el trabajo digamos. Con lo cual primero me costaría mucho. Pero segundo me gustaría hacer algunas de las cosas que no las puedo hacer con la asiduidad que las hacía cuando era mucho más joven.

Compartir un picado de fútbol, compartir un desayuno tranquilo. Para mí la mesa es un lugar importante en la familia, en los amigos. Compartir un vino tranquilo. No tener que decir bueno, me tengo que acostar porque al otro día a las 6:30, 6 de la mañana estoy arriba. Poder verte una película tal vez a la noche tarde.

-Fausto: Diego, te hago una pregunta un poco más personal también para cambiar de tema. Quería saber si alguna vez has probado drogas ¿qué opinás sobre eso?

-Sí probé. Sí probé marihuana. Pero no la elijo. No la elijo la droga. Pero sí probé cuando era joven ¿no?

-¿En cuanto a regularización, regular las drogas?

-No estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. Me parece que nosotros tenemos que primero luchar contra el narcotráfico, que ha entrado en los barrios bonaerenses, sobre todo. Ha entrado y ha entrado destruyendo familias, chicos. Tenemos que dar esa lucha y, por el otro lado, debemos hacer una campaña fuerte. Hoy la droga ha entrado y ha convertido a los chicos, a los más chiquititos, ya en soldaditos.

Empiezan a entrar y ha destruido muchas de las mentes de los chicos y familias, porque no solo es el chico que entró en un costado no deseado ni querido, sino también la familia, la madre que sufre, le padre, la ruptura familiar. No estoy de acuerdo.

-Martina: Si tuvieses que elegir un país al que mirás y decís “la verdad que, si no es Argentina, este me gusta” ¿Cuál es?

-Yo estudié en varios lugares, me recibí en varios lugares. Canadá me parece un país integral: en algunas cosas parecido a nosotros, los recursos naturales, el cuidado del medioambiente. Ellos trabajan mucho sobre los recursos naturales pero cuidan el medioambiente fuertemente. Si tuviera que hablar de la égida norte. Estudié y trabajé en Estados Unidos y tiene un costado también, yo me recibí en Chicago de operador de mercados y trabajé en New York, con lo cual New York tiene para mía una debilidad. Del costado europeo me encantan los tanos viste. Italia me parece que tiene una cosa de simpatía. Pero elijo siempre Argentina. Argentina para mí es el país, tiene todo.

-Virginia: Diego ¿qué es algo que decís no me puedo morir sin haberlo hecho?

-Te hubiera dicho tantas cosas cuando era más joven. No me puedo morir sin haber tocado la guitarra. No me puedo morir sin haber jugado al fútbol, en otro nivel ¿no? porque llegué hasta un nivel y no pude más. No me puedo morir si no ayudo a dejar un cambio en la provincia de Buenos Aires. Un cambio que va más allá de ver una autopista o ver un edificio. Un cambio cultural donde para mí recuperar el valor de la educación, la cultura del trabajo y tu libertad que es tu seguridad. Si vos recuperás estas tres cosas -o dejas un camino, porque no lo resolvés en cuatro años ni en ocho- dejás ese camino hacia allá. Decís “guau, puse la semilla que germinarán otros”, pero para poder llevarlo adelante. Y para mí eso es importante.

Producción Periodística: Lara Lukaszewicz, Rocío Klipphan y Agustina Mauderli

Postproducción: Lihueel Althabe, Cecilia Arizaga y Javier Golpe

Dirección de cámaras: Samuel Cejas

