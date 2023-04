Diego Valenzuela: “Si están tan convencidos de sus ideas, que los candidatos sean Cristina y Máximo Kirchner”

El intendente de Tres de Febrero desafió a Máximo y Cristina Kirchner que vayan a las urnas para validar sus ideas.

El intendente del partido bonaerense de Tres de Febrero, Diego Valenzuela (PRO), planteó que la vicepresidenta Cristina Kirchner y el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, deberían presenten como candidatos en las próximas elecciones para que en esa instancia “legitimen en las urnas” sus propuestas e ideas de gobierno.

Además, se refirió a la interna de Juntos por el Cambio, aseguró que la coalición opositora necesita empezar a achicar la lista de candidatos que tienen tanto en el ámbito nacional como en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Son más de una veintena de aspirantes a presidente, gobernador y jefe de gobierno que, a dos meses del cierre de listas, siguen haciendo campaña. Definió la inminente etapa como “la hora del embudo”.

Alineado con el jefe de Gobierno y uno de los presidenciables del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, Valenzuela planteó que la madre de las batallas para JxC es la elección bonaerense, para evitar que instale allí “un factor de hostigamiento, de condicionamiento y de palos en la rueda” para un eventual nuevo gobierno.

Achicar la lista de candidatos. Valenzuela dijo que llegó "la hora del embudo" a Juntos por el Cambio.

En esa lógica, afirmó que la oposición debería presentar un candidato único a gobernador fuerte para rivalizar con el actual mandatario, Axel Kicillof, y que en los municipios que gobiernan el PRO o la UCR debería mantenerse candidatos únicos, sin internas. Sería el modelo de “ve corta”, donde el intendente pueda colgar su boleta de los dos candidatos a presidente.

Un dato clave que dejó fue la profundización de la apuesta que el larretismo hace a la consolidación del eje con la UCR y el acercamiento con Facundo Manes, el neurocientífico que por ahora sostiene su candidatura a presidente. También habló sobre el libertario Javier Milei, al que no ve dentro de Juntos por el Cambio, como sí lo sugirió de José Luis Espert, el liberal que todavía sigue negociando.

- ¿Qué quedó de la discusión en Juntos por el Cambio por el formato de la elección porteña? ¿Fue una discusión de candidaturas o del liderazgo de la oposición?

Entiendo que lo que decidió el jefe de Gobierno está dentro del marco legal electoral de la ciudad y disparó un debate político. Me parece que Horacio Rodríguez Larreta pensó en Juntos, si bien él dijo muchas veces que quiere que a la ciudad de Buenos Aires la gobierne el PRO. Eso yo lo comparto enfáticamente y voy a trabajar de manera metropolitana para que el PRO siga gobernando la ciudad, porque tiene la experiencia y el conocimiento.

Por otro lado también se promueve la boleta única que es algo que nosotros queremos que suceda, que sea para el elector la manera más transparente de votar. Lo que permite esta decisión es que Juntos se fortalezca, porque si no se iba a poner en riesgo la relación con una parte del radicalismo que está dentro de Juntos en la ciudad.

Esto generó un debate entre los líderes nacionales del PRO que se va a saldar con diálogo. Estas aguas se están aquietando y con el diálogo político y, en todo caso, con la PASO se va a saldar el tema de las candidaturas.

Horacio Rodríguez Larreta no se fue del PRO. Él es uno de sus líderes, como Mauricio Macri, como María Eugenia Vidal, como Patricia Bullrich. Nosotros vamos a trabajar para que el PRO sea la columna vertebral -no en exclusividad, en una sociedad, en un frente- del próximo gobierno nacional y provincial y, por supuesto, aspirando a retener la ciudad.

- La relación de Mauricio Macri con el radicalismo es de tensión creciente. ¿Por qué pasa esto?

Estamos en un momento bisagra de la Argentina. Tenemos un gobierno nacional que no pega una. y es paradójico lo que está pasando: atenta contra el sentido común que se pelee un ministro de Seguridad nacional con uno provincial cuando sube la inseguridad y son los dos del mismo espacio político. O que la esposa del ministro de Economía dé a entender que después de Sergio Massa no hay nada, como respuesta a las internas que hay sobre su continuidad.

Estamos mal, con una gran turbulencia económica y esto genera del lado de la oposición la necesidad de una reorganización de los liderazgos para convertir eso en candidaturas. A su vez está el sector liberal libertario, que creció y da testimonio de una voluntad que interpela, sobre todo a Juntos.

- ¿Qué representan los libertarios para Juntos por el Cambio?

Para mí no es una expresión de descontento y no coincido con la idea de que Javier Milei es la “antipolítica” o no es democrático. Es una expresión de la democracia, que uno puede compartirla o no, pero que nos interpela. En mi opinión, el punto de vista liberal tiene que estar dentro de Juntos, más allá de las personas.

Sé que es imposible o muy difícil un acuerdo con Javier Milei, pero sí veo otras personas valiosas, como José Luis Espert, que demostró una vocación de trabajar con nosotros, poniendo su granito de arena, sin perder la identidad. Todo esto es también lo que está en en discusión.

- ¿Qué señal que está dando Juntos por el Cambio con estas discusiones, con esta interna tan virulenta?

Lo primero que veo es una sana convivencia y competencia por los liderazgos de la nueva etapa, del “Segundo Tiempo”, para usar la metáfora de Mauricio. Es tan legítimo lo que planteó él -hablar de “decepción” ante la decisión de Larreta- porque es un líder indiscutido del grupo y tiene una gran centralidad, como los liderazgos emergentes y con aspiración de candidaturas, como Horacio y Patricia.

Tener este tipo de discusiones también es sano. En Estados Unidos, los demócratas disputan la candidatura a presidente en el territorio, en primarias, con discusiones muy fuertes. Participé en el año 2008, fui como periodista antes de ser político, e hice todo el recorrido territorial y vi cómo se consigue una candidatura. Después de eso, el demócrata electo como candidato tiene que ir a enfrentar a los republicanos. Hay mucha discusión y tensión.

Estamos en Juntos por el Cambio aprendiendo a convivir con eso. Obviamente que hay cosas que no comparto, como cuando el ego, el narcisismo le gana a la responsabilidad que significa armar planes de gobierno y respetar al otro.

Mauricio Macri se mostró junto a Patricia Bullrich, Larreta y la cúpula de Juntos por el Cambio. Foto Prensa.

Demostrar una preferencia por uno de los candidatos -y esto lo hablamos con Mauricio cuando lo fuimos la última vez- no puede ser en detrimento del otro. Tiene que ser siempre en el marco de un apoyo al equipo, por eso a Tres de Febrero vienen todos. Puedo tener una afinidad y un trabajo histórico con Horacio Rodríguez Larreta, pero vino Cristian Ritondo, vino Patricia Bullrich y si mañana vuelve a hacer una actividad por supuesto que voy a estar con ella. Estamos pensando una actividad con Javier Iguacel sobre la baja de tasas en la provincia de Buenos Aires. Aunque trabaje intensamente con Santilli, lo que busco es fortalecer el equipo. Este es el matiz que tengo, por un hecho también de prudencia con la sociedad, que está necesitando ideas, respuestas y no tanto internas de parte nuestra.

- La semana pasada estuvo sentada aquí la diputada de la Coalición Cívica Paula Olivetto y dijo que la oposición le estaba dando una señal de que son iguales al kirchnerismo. ¿Qué piensa?

No, no somos iguales, pero tenemos que saber administrar el riesgo que significa poner el carro delante del caballo, lo narcisista de la política y la discusión de cargos y de liderazgos por encima de la empatía con la sociedad, del armado de los planes, de caminar la calle. La ventaja que tengo es que soy intendente y camino a la calle todo el día, voy a la carnicería, al club, a la pyme y me nutro permanentemente de la sociedad.

En general la política debería hacerlo más: si uno se queda en la oficina y en la rosca, en las internas y nos desconectamos de la gente ahí sí podríamos caer en ese peligro de que se nos vea como parte de ese mismo problema que tiene la Argentina, que es una dirigencia a contramano de la gente bien.

- ¿Fue una discusión por el liderazgo en Juntos por el Cambio o por quién va a tomar las decisiones a partir del 10 de diciembre si gana la oposición?

Son las dos cosas. No observo que vaya a haber un liderazgo único. Siempre, si hay un presidente, es el liderazgo mayor, el liderazgo más preponderante. Pero Lilita Carrió sigue siendo líder, por más que no es candidata ni a presidenta, ni a gobernadora, ni lo fue en el último tiempo.

- De hecho, ahora no tiene cargos.

A eso voy. Se puede ejercer un liderazgo desde un lugar de valores republicanos, discursivos, más allá de la elección de un candidato. Las PASO van a parir al nuevo líder de Juntos por el Cambio, pero no el único, y eso se tendrá que saber administrarlo. Mauricio Macri, que ya decidió no ser candidato, va a seguir siendo importantísimo.

- ¿El intento de imponer la candidatura única en el PRO de la Ciudad de Buenos Aires de su primo, lo ubicó a Macri como líder o como jefe?

Hay que respetar que Mauricio tenga una preferencia, por el conocimiento que tiene con Jorge y su capacidad de gestión. Yo expresé que quien está mejor para representarnos en la ciudad de Buenos Aires es Jorge Macri. Ahora, trabajé con Fernán Quirós y me parece un fenómeno también. No debe ser “en contra de” y es lógico que Mauricio tenga una preferencia. Y también que Horacio diga que va a ser uno del PRO, pero que hay tres en la cancha y que esperemos hasta el final de la historia para ver cuál de los tres es quien el PRO prefiere para ganar la interna y después la general.

- Está en duda si Jorge Macri puede ser candidato a jefe de gobierno siendo, todavía, intendente de Vicente López. Es un cargo que exige cinco años de permanencia en la ciudad.

Hay una discusión y la leo en los diarios y Jorge nos transmitió con énfasis que las condiciones legales y jurídicas para ser candidato están cumplidas. Creemos que él lo puede justificar, pero llegado el caso, lo deberá hacer ante una petición judicial. Estuve con él y con Horacio el jueves, lo veo trabajar mucho y bien, y con la certeza de que puede ser candidato.

- ¿No es raro que un intendente en ejercicio por un distrito quiera ser candidato a jefe de Gobierno por otro lugar?

Dejame darte una opinión. En el AMBA, paradójicamente, hay una división jurisdiccional pero que no es tal para muchas cuestiones de la vida cotidiana, de la política y de la gestión pública. Yo antes de ser intendente de Tres de Febrero fui funcionario con Horacio, Mauricio, Emilio Monzó y en la ciudad de Buenos Aires aprendí un montón. Fui subsecretario de Área Metropolitana y para nosotros el ida y vuelta es lo natural y para la representación política también.

Por alguna razón tantas personas -no solo en nuestro espacio, en todos- representaron a la provincia de Buenos Aires viniendo de la ciudad. Están Carlos Ruckauf, Daniel Scioli, María Eugenia Vidal o Axel Kicillof.

Sin ir más lejos, en Córdoba el candidato a gobernador (Martín Llaryora) es alguien que fue intendente de la capital y antes desempeñó el mismo cargo en otro distrito. Se muda y representa distintos lugares. Néstor Grindetti es intendente de Lanús, pero conoce muy bien la ciudad porque fue el ministro de Hacienda de Mauricio Macri. Pasa eso con la característica sociológica del AMBA, que es una gran ciudad, que tiene cuatro niveles jurisdiccionales: Nación, provincia, ciudad de Buenos Aires y municipios. Las fronteras se diluyen.

Familia y política. Rodríguez Larreta y Jorge Macri, una relación tensa que marca el pulso de Juntos por el Cambio.

- Entonces no es un problema.

No sé. El problema sería si lo fuera en términos jurídicos o legales. Pero según dice Jorge no lo es.

- Vuelvo al tema del radicalismo. ¿Qué lugar cree usted que debe tener la UCR y cómo imagina la estructuración de las candidaturas? Le pido también que me cuente del acto que compartieron con Facundo Manes, uno de los dos presidenciables de ese partido.

Lo que puedo decir, conociendo la provincia de Buenos Aires, es que la columna vertebral en lo político-territorial de Juntos es la relación entre el radicalismo y el PRO o el PRO y el radicalismo. Son mayoría los intendentes radicales, pero nosotros tenemos distritos más grandes: somos 57 en total, 22 del PRO y vecinalistas. Aprendimos a trabajar juntos, porque cuando fui elegido intendente no conocía a ningún intendente radical, aunque como periodista sabía quién era Miguel Ángel Lunghi en Tandil. Hoy tenemos un recorrido común, empatía, trabajamos en políticas públicas e integramos las miradas. Venía para acá y hablé con Erica Revilla que es la vicepresidenta del partido radical de la provincia de Buenos Aires y hace poquito me reuní con Maxi Abad, que es el presidente.

Tenemos un trabajo muy integrado y lo natural sería que pudiéramos trabajar juntos, porque lo hacemos todos los días y eso se debería después plasmarse en el armado y las candidaturas.

La figura de Facundo Manes es ahí muy relevante, porque es el dirigente político, en poco tiempo, con mayor nivel de conocimiento y mayor, creo yo, injerencia electoral. No hubiéramos ganado en el 2021 sin Facundo Manes, junto con el gran trabajo que hizo Santilli. Pero sin Facundo y sin esa integración o sinergia que ellos hicieron hubiera sido difícil y ganamos una elección histórica con todo el peronismo unido.

Teniendo en cuenta los votos de Facundo en la provincia es quizá un radical muy notable a nivel nacional, donde además hay una -usando la palabra de él- empatía de ideas: plan de estabilización y plan de desarrollo en paralelo donde el rol del conocimiento, la educación, la ciencia y la tecnología, la industria y la pyme, tiene que ser central en nuestra visión de la provincia y del país.

Veo muy natural esto que hoy está pasando. Horacio tuvo una reunión con él y me vino a visitar a Tres de Febrero, siete años después de que hicimos una charla, cuando él todavía no estaba en política y yo era un joven intendente. Fue una charla en el mismo lugar, en un en un teatro lleno, y antes hablamos una hora de esto: compartimos algo con Facundo, que es la política de las ideas.

Somos personas que estamos en la política por elección, pero venimos de otro palo y no perdemos eso, el pensamiento, la reflexión, la planificación, el mundo de las ideas en la política. Ojalá se concrete en no mucho tiempo que podamos firmemente trabajar juntos, en un esquema que tenga la firmeza y la convicción de hacer los cambios que el país y la provincia necesitan, pero también las capacidades de diálogo para generar ciertos acuerdos.

- Manes mantiene su candidatura, Gerardo Morales también es candidato a presidente. Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Vidal. ¿No estamos en hora de que se empiece a confluir y que no haya tanta cantidad.

Estamos en la hora del embudo, además en la provincia también. Puede haber una primaria si el diálogo político no alcanza a través de los acuerdos para unificar las candidaturas. Puede haber competencia partidaria o no. Puede haber integración de fórmulas.

- Claro.

Puede haber más de una fórmula del PRO, que es lo que hoy parecería que viene. Pero claramente tenemos que lograr una eficiencia de esfuerzos, también para ser más claros con la sociedad y marcar un rumbo y en ese equipo hay que integrar a todos, porque necesitamos a todos.

Todas estas personas que vos mencionaste -te lo voy a decir así, más directamente- deberían estar en la oferta electoral. Todos los que tengan una representatividad y un valor para la sociedad deberían estar en la oferta electoral. No voy a ser quién para subir o bajar a nadie. Hablábamos de Facundo (Manes) y debería estar en la oferta electoral, puede ser candidato a presidente con el radicalismo o puede estar en la oferta electoral integrada. Y lo mismo podría decir de un PRO. Y también de la provincia donde, para mí, el más instalado es Diego Santilli, pero hay un muy buen equipo. Néstor Grindetti, como yo, en Lanús hizo un gran trabajo. Javier Iguacel, un distrito más pequeño y rural, pero que tuvo la audacia de la baja de impuestos y de tasas y, además es el denunciante del tema Vialidad. Y así te podría dar otro ejemplo. Para mí debería haber un candidato a gobernador solo.

- Un solo candidato?

Eso sería lo deseable. Pero sé que no es fácil, pero digo lo que a mí me parece que debería ser lo más efectivo para ganarle al kirchnerismo. ¿Por qué? Porque Axel Kicillof tiene un piso electoral, como todo gobernador peronista o del Frente de Todos -más del Frente de Todos que peronista… kirchnerista- y si hay algunas voces peronistas no hablan es porque les conviene no hablar, porque la oferta electoral saben que quien los puede llevar a destino es Kicillof. Pero no lo hacen con comodidad ni con convencimiento.

- Ni con convicción.

Hay un piso electoral más alto en la provincia que en el resto del país y no hay balotaje y, además, hay una división de la oposición con el punto de vista liberal y libertario. Esto nos exige a la creatividad, a la inteligencia y a los acuerdos para ganar la provincia. Porque si el kirchnerismo se recluye en la provincia va a ser un factor de hostigamiento, de condicionamiento, de palos en la rueda para frenar cualquier cambio nacional que querramos hacer.

Así que la provincia, para mí, es un hecho de gobernabilidad nacional. Por esa razón pienso que tenemos que buscar la mayor cantidad de acuerdos y que lo deseable sería un solo candidato en provincia.

María Eugenia Vidal recibió a Mauricio Macri en su búnker del centro porteño.

- Ahora ese candidato en provincia implicaría condensar seis o siete candidatos.

De eso se trata, justamente. Se va a llegar al embudo y en el embudo va a haber competencia en todas las categorías o competencia en algunas, con acuerdos en otras. Y ahí es que yo digo y esto lo planteó Mauricio, Horacio, María Eugenia, ahora vamos a escuchar seguramente la definición de Patricia sobre este tema, y lo ha dicho Emilio Monzó hace poco. Donde hay intendente, hay que preservar al territorio, no podemos destruir el valor que ya tenemos.

- No instalar un candidato en un distrito propio.

No es que no se pueda instalar un candidato. No sería sensato que alguien vaya y diga “le hago una interna a Guillermo Montenegro, en Mar del Plata”, que está haciendo un gran laburo. Y aparte no le va a ir bien al que le vaya a hacer la interna a Montenegro. Y al candidato a presidente que no lleve a Montenegro también va a perder votos en Mara del Plata. Lo sensato sería defender los territorios donde ya gobernamos para que además…

- Esta idea de la figura de la “ve corta”.

Sí, sí candidato único en estos lugares. Porque tenemos que ganar 20 municipios, más por lo menos, en la Provincia de Buenos Aires. Si tenés el intendente de Bahía Blanca, que también Héctor (Gay) ha hecho un gran trabajo y está Nidia Moirano haciendo un gran trabajo, si los tenés entretenidos en una interna en Bahía no sale a acompañar a los municipios más chicos de la Sexta Sección Electoral. ¿Por qué? Porque lo condenás a dedicarse a una interna sin sentido en Bahía Blanca. Si hay candidato único en Bahía, ese candidato también puede dedicarse a acompañar a los pueblos más chicos, a las ciudades, a crecer y ganar más municipios.

Esa es la idea de construir valor y no destruir valor. Y si vas a la categoría gobernador, sería bueno ya en las PASO plantar un candidato o candidata fuerte frente al gobernador Kicillof, que dicho sea de paso no ha resuelto ninguno de los problemas de los bonaerenses, sino más bien todo lo contrario, los comenta.

- Ahora ¿llegar a una PASO con un solo candidato en la provincia de Buenos Aires?

Podría ser lo ideal ¿es lo viable o lo posible? Concuerdo en que es difícil, es difícil, porque obviamente, si están Horacio y Patricia quizá los dos necesiten alguien que los represente ahí.

- No quedar cautivos de estructuras, también…

O quizá entre todos dicen, “che, a ver, hay que ganarle a Kicillof”. Pero esto quiero dejarlo claro: no es un tema de ganar una elección, ni es un tema de ambición de poder o solamente electoral. Es qué hacemos con el poder. Si la provincia sigue por este camino, seguimos con altos impuestos, con la suba de inflación, de inseguridad y la suba de la planta política, porque lo único que sube en la provincia de Buenos Aires es la planta política.

- Kicillof dice que en realidad son más empleados para los hospitales, escuelas y más policías que incorporó desde 2019 hasta hoy.

Algo que aprendí este tiempo también y que me llevó a la baja de tasas: siempre el político justifica el gasto público, porque es su zona de comodidad, pero atrás del gasto público está la presión impositiva. Siempre hay más cosas por hacer pero ¿cuál es el límite? Es el ejemplo del “Ministerio del Puente”.

¿Qué significa? El Estado decide hacer un puente porque cree que es lo mejor para pasar la producción de un lado al otro del río, porque del otro lado hay un parque industrial o sale la ruta que va al puerto. Está bien hacerlo porque optimiza la situación económica de ese lugar. ¿Pero después qué hace el Estado? Dice “armemos el Ministerio del Puente”, con asesores, choferes, cafeteros y empieza a pensar qué puentes nuevos puede hacer e inventa puentes. Y después inventa el “Ministerio del Río”, para doblar un río y poder hacer un puente. Se arma una bola de gasto público al divino botón para justificar la existencia del “Ministerio del Puente”. Ese puente puede ser necesario, pero no puede desembocar en siempre estar inventando cosas, programas, contratando gente porque atrás de eso está el esfuerzo de los privados que pagan impuestos.

Otro de mis aprendizajes: es mejor que una plata, sean $ 300 .000 o dos millones de pesos, lo que fuera, estén en manos de un privado que en el presupuesto público, y estoy convencido de eso, aunque lo administre yo, porque la asignación que hace ese privado, una pyme, un comercio, una industria es mejor que la que hago yo.

- El kirchnerismo diría al revés, que con el Estado presente se aplican criterios de justicia social, criterios de equidad que no tiene el privado. Es una división muy profunda.

Sí. Esos criterios de igualdad de oportunidades, que tengamos seguridad, salud y educación perfectamente son compatibles con un Estado eficiente, no mínimo, eficiente, con un tamaño lógico, no un Estado que acomode a los amigos, a los punteros, a los ñoquis. No un Estado que haga cosas al pedo, que haga “Ministerios del Puente” para justificar su existencia.

Sí, esto es algo que nos diferencia del gobernador Kicillof. Me decía mi secretario de Hacienda que estaba en un congreso en Gualeguaychú y un funcionario del gobernador abrió criticando a los políticos que proponen bajas de impuestos. ¿Nos critican por esto? Es una gran noticia para la sociedad y para los que laburan. Pero ¿ellos qué dicen? “Quieren desfinanciar al Estado”. ¡No!, lo que no queremos es seguir teniendo la locura del déficit, que nos lleva a la emisión, a la inflación y a este problema endémico que tenemos en la Argentina. Sí, hay una diferencia con ellos en este tema: ¿queremos más impuestos o queremos menos impuestos y un estado razonable?

Axel Kicillof estuvo anoche en la sede del PJ nacional. (foto Gustavo Gavotti)

- Retomemos esta idea que planteó recién de que el kirchnerismo quiere tener en la provincia de Buenos Aires una trinchera o un foco de hostigamiento.

Creo que el kirchnerismo está amenazado por la realidad política y socioeconómica del país. Primero, los jóvenes ya no son jóvenes; los jóvenes hoy están en todos los partidos políticos, incluido el de Javier Milei, no están mirando a La Cámpora. Por otro lado, la realidad económica los interpela críticamente: hoy tenemos el doble de inflación que cuando se fue Macri y cualquier variable económica está peor.

- El argumento es la deuda de Macri con el FMI, la pandemia, la guerra…

Es el “ah, pero la guerra” y la última es el “ah, pero la sequía”. O para el gobernador Kicillof “ah, pero Bullrich”, cuando pasó lo de los colectiveros. Siempre buscan un culpable o una excusa afuera. Creo que también está desafiado el peronismo, por su propia historia. El peronismo antes era era el sindicato como base y núcleo central y hoy ese lugar lo ocupa el movimiento social.

- Los piqueteros.

Sí, de todo tipo. El movimiento social que terceriza la política social, cuando en realidad la solución debería ser el trabajo. El peronismo se olvidó de su receta, hace rato que no agarran los libros de Perón. El gasto social sube y la pobreza, también. Desde este punto de vista creo que está en un encrucijada donde, para hacer prácticos, lo que buscan es sostener el poder a toda costa. Manotean un día a Alberto Fernández y ahora vamos a ver qué van a hacer.

Si están tan convencidos de sus ideas y del apoyo que tienen ¿por qué no son candidatos? ¿Por qué no es candidato Máximo Kirchner y Cristina Fernández, a presidente y a gobernador y solucionamos esto? Si es verdad lo que plantean, que lo legitimen en las urnas. ¿O ahora van a buscar a un Scioli o a un Massa, como antes buscaron a un Alberto Fernández? Frente a este dilema, el recurso de poder que tienen es tratar de preservar a la provincia de Buenos Aires, por eso es estratégica y es muy importante lo que nosotros hagamos allí.

- Como foco de hostigamiento me interesa preguntar. ¿Por qué puede ser un foco de hostigamiento para el gobierno futuro?

Buenos Aires es el 40% del país y el gobernador, por más que depende de la coparticipación y de acuerdos con la Nación, también la provincia tiene esta característica de la fuerza de su conurbano, de sus intendentes. Se podría pensar que un kirchnerismo victimizandose ahí, lo que busca es trabar todo. Vos anunciás algo en la Casa Rosada con el futuro presidente o presidenta o en el Congreso Nacional y de nuevo empiezan las piedras, empiezan las manifestaciones, la utilización de los movimientos sociales.

Cuando nosotros digamos -porque lo vamos a decir- “basta de intermediación en la política social”. La política social tiene que ir, como hago yo en Tres de Febrero, directo al beneficiario, no pasar por un movimiento social. ¿Quiénes son? ¿Qué legitimidad tienen para además darse ellos mismos los planes sociales, estando en el Estado como funcionario y después como movimiento sociales en el territorio?”. Cuando digamos eso, que es lo que hay que hacer…

- Va a ser un problema…

Y sí, pero va a haber que lidiar con eso. En Tres de Febrero tengo casi mil personas que eligieron la Unidad de Gestión Municipal del plan Potenciar Trabajo y todos están en empleabilidad o se capacitaron, por ejemplo, en máquinas textiles y están haciendo jeans o aprendieron a ser veredas y hacen hormigón peinado o están en un proyecto de huerta. Todos con un concepto de empleabilidad.

No le sacamos plata de su plan, no los obligamos a ir a aplaudir o a una marcha. El otro día una mujer me dijo que le hacen firmar la planilla para poder cobrar el Potenciar Trabajo en el micro cuando vuelve de la marcha, no cuando va, cuando vuelve. Eso es extorsión.

Además les damos herramientas para que se capaciten y puedan tener un trabajo digno. Se puede hacer como una política general, más de capacitación que de contención. Estuve en Fuerte Apache poniendo luces y la gente que labura, que es la mayoría, le rompe mucho las pelotas que en su cuadra laburen tres o cuatro y haya 15 que viven de planes, que no salen de la casa y están con el control remoto en la mano.

Al pobre pero digno, pero laburante, le indigna el uso que hacen los punteros o esta extorsión que a veces se realiza con algunas personas y que parece legitimar a los vivos. Eso está en el barrio y el peronismo o el kirchnerismo no lo termina de ver y eso le hizo mella a su base electoral.

¿Por qué razón yo soy intendente de Tres de Febrero, reelegido en el 19 ganando en todos los barrios? Porque pudimos entrar ahí, porque pudimos ganarle a Hugo Curto primero, después a La Cámpora y llegar a los barrios populares, porque la gente no come vidrio y quiere vivir mejor y ya no se come más la mentira de “vení que yo te lo soluciono” o el puntero que dice “si hacés esto, entonces te doy tal cosa”, la gente se pudrió de todo eso.

- Hablemos de Javier Milei ¿qué representa y qué cómo debe pararse Juntos por el Cambio frente a este fenómeno?

No lo veo a Milei con Juntos por el Cambio, no en la coyuntura actual o con este estado de cosas.

Javier Milei tuvo un vertiginoso crecimiento en las encuestas que miden la intención de voto de los presidenciables. (foto Alejandro Beltrame)

- ¿Es un límite?

No digo que sea un límite y tampoco digo que sea anti política, es política, una expresión política y se lo dije a él en alguna oportunidad. La sociedad cuando tiene una mirada, un descontento o una aspiración la canaliza en la política y la va a canalizar con el voto, eventualmente. Así que no comparto tratar de sacarlo del sistema democrático a Javier. Uno puede tener más acuerdos o menos acuerdos y él es muy disruptivo en sus planteos y en sus modos.

Él es alguien que habla del Banco Central y Uruguay tiene en un año la inflación nuestra de un mes, algo mal estamos haciendo. Que un político hable del Banco Central es la consecuencia de que estamos fallando. Que alguien diga que el impuesto atenta contra el derecho de propiedad. Eso lo comparto, porque si se lleva el impuesto al extremo se está afectando la capacidad de generar inversión y trabajo.

- Claro, porque resulta confiscatorio.

Al final del día, qué digo. Es un debate válido que él plantea aunque no lo veo electoralmente adentro, pero si veo que vamos a tener que generar una convivencia política y también, por qué no, legislativa a futuro.

- Usted mencionó la posibilidad de que, en cambio, José Luis Espert sí esté de algún modo integrando Juntos por el Cambio.

Eso lo ha dicho él y a mí me parece bien. Tengo buen diálogo con él y me parece que es un liberal típico, clásico, democrático y también con esos condimentos de una comunicación moderna, disruptiva. Manifestó ganas de estar, pero también sin perder su identidad y eso me parece bien. No sé cómo va a terminar -si él va a estar o no dentro de Juntos- pero cuando dice “quiero que sea Juntos por el Cambio y la Libertad”, me parece que es legítimo, porque plantea “che, si entro, no quiero que me domestiquen, quiero seguir siendo quien soy”. Ya desde el nombre del frente y es una discusión legítima que vamos a tener ahora, entre todos los actores.

- Un libro que se publicó hace poquito y está haciendo muy publicitado que habla del tema. ¿Cree usted que el conurbano bonaerense es un nudo que impide el progreso?

Es un lindo planteo. El libro de Carlos Pagni no lo leí todavía, pero dicen que es un gran libro… me sacó la idea. Sólo que ahora estoy distraído con una Intendencia pero lo tengo a mitad de escritura.

- No sé si es la misma idea, la hablé con él en algún momento. Cuando tuve COVID escribí y adelanté mucho pero obviamente después volvía a la gestión. Estoy escribiendo un libro con la subjetividad que tengo, de vivir ahí y de gobernar y de ganar elecciones ahí y de lidiar con los hechos cotidianos del conurbano.

Es parte parte del nudo de la Argentina el conurbano bonaerense por la alta densidad poblacional, por la gran cantidad de problemas que se concitan en una alta densidad poblacional, desde inseguridad, narcotráfico, pobreza, pero también es una gran oportunidad, porque la gente quizá pierde de vista que la densidad te da escala para una productividad económica. Está el mercado de trabajo y el mercado de consumo ahí, muy cerquita todo, y hay un lugar de oportunidades, porque está situada la mayoría de la industria argentina.

En el norte del conurbano, Campana, Zárate y si vamos un poco más para arriba, hasta San Nicolás, hay automotrices, siderúrgicas. Todo el cordón del conurbano también es impresionante, de Avellaneda hasta el oeste nuestro. Hay un gran potencial laboral y productivo que puede apalancar la salida de la pobreza. Además de como nudo lo veo como oportunidad.

Diego Valenzuela estuvo en los estudios de Infobae para la entrevista con Facundo Chaves.

- Pregunto sobre las elecciones en la provincia, porque Kicillof convocó a las PASO pero no a las generales.

No me parece bien que Kicillof juegue con el escenario electoral, porque hizo una convocatoria sólo para la PASO y no para la general. Eso quizá juega con el tiempo de conocer el cierre de listas, quiénes son los actores, quiénes son las alianzas y evaluar si le conviene -y ahí está mi crítica- simultánea o concurrente. Creo que Kicillof debe estar dudando de la oferta nacional del Frente de Todos. Y eso habla de una debilidad.

- Como político, economista, historiador y periodista. ¿A qué tiempo se puede comparar estos días?

Hubo momentos también así de mucha grieta, llamémosle así, o turbulencia, pero en otros contextos diferentes. En la época del federalismo o el unitarismo se discutía cómo organizar la nación, pero ya la tenemos organizada. Hoy es mucho más preocupante que en ese entonces tener grieta, porque hoy existen las instituciones y una Constitución. Tenemos un federalismo, que no lo estamos tratando nada bien, que es bastante débil, que anda rengo. El problema es que hoy tenemos las instituciones y la educación, que no estaba en ese momento, ya que se armó la ley 1420 entre Sarmiento y Roca. Esa grieta tenía que ver con cómo nos organizamos. Esto del presente es mucho más grave, porque estamos organizados como país y tenemos un potencial increíble, en la industria, en la agroindustria, en la sociedad del conocimiento, en la energía, en la minería y todo lo que ya sabemos, que está ahí.

Esta situación hoy de incertidumbre, económica y política duele porque se da en un contexto donde nuestro potencial podría permitirnos ser Canadá, un país que incluya pero que también que sea modelo en el mundo.

- Entonces no es un 2001.

No creo que sea un 2001 en término del desgaste, pero sí se va a manifestar en lo electoral, si no llegamos a tiempo con propuestas serias y también con una responsabilidad de la política, de representar a la gente y no a las discusiones de los políticos.

Menos trámites y curva de Laffer

- Participó de un acto con Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri donde anunciaron la eliminación de tasas y costos en 80 trámites. Es un modelo que pusieron en marcha en Tres de Febrero.

Sí. El anuncio fue que 80 trámites pasan a tener costo cero, trámites que son necesarios pero que a partir de ahora ya no se cobran, y además la habilitación gratuita, que es algo por lo que yo vengo bregando mucho. El que abre un negocio, el que emprende, no se justifica que le cobremos, porque después va a pagar todos los impuestos, ABL, Ingresos Brutos, impuestos nacionales, la tasa de seguridad e higiene. Cobrar para abrir un negocio me parece un contrasentido y en mi caso ha sido un aprendizaje porque yo no pensaba esto cuando arranqué.

El acto del jueves. Valenzuela (derecha), al lado de Jorge Macri y de Horacio Rodríguez Larreta

Uno cuando empieza siempre quiere hacer más cosas, poner luces, arreglar calles, alguien trae un pedido de habilitación y se lo ve como una buena noticia pero también como un recurso que se puede usar en la obra. Pero también es una traba porque es un costo económico que algunos no pueden afrontar porque todavía no están trabajando y no están vendiendo.

El planteo en Tres de Febrero es que al que quiere abrir un negocio le decimos gracias, no le cobramos. Está buenísimo que esto haya surgido con fuerza en el conurbano bonaerense. Nosotros eliminamos más de 500 tasas y trámites en Tres de Febrero y eliminamos la habilitación el costo y nos fue muy bien: más de 40 empresas están haciendo los trámites para mudarse, subieron 25% los pedidos de habilitación y di 300 habilitaciones gratuitas, de noviembre a ahora.

Acompañar a Horacio, que es además candidato a presidente, y que la ciudad de Buenos Aires -que tiene tanta dinámica económica y comercial- que también lo haga fue un gusto realmente.

- ¿Impacta de manera negativa en la recaudación?

Son ingresos que hoy no están. Al poner la habilitación gratuita, ese recurso no está hasta tanto la empresa desembarque y se instale. Uno resigna recursos, pero en pos de tener una empresa más, de tener más trabajo, tener más recaudación en el futuro. En Tres de Febrero, el primer año de la tasa municipal lo bonificamos completo. La gente no paga la habilitación y no paga el primer año de la tasa, pero desde el año dos empieza a pagar para siempre. Lo que yo estoy bregando -porque soy economista de carrera de grado- es mostrar que “La curva de Laffer” funciona, que es una curva muy conocida en la economía.

- A ver.

Es la demostración de que no necesariamente un aumento de impuestos genera aumento de recaudación. Si el que decide se pasa de rosca -yendo al absurdo- el impuesto es 100% nadie produce y nadie vende, porque nadie va a trabajar gratis si cobran el impuesto por todo. En cambio cuando se bajan impuestos -si esa reducción redunda en un aumento de la base imponible, de la cantidad de gente que trabaja- se puede aumentar la recaudación. Esa es “La curva de Laffer”, que en Tres de Febrero estaría funcionando. Ojalá lo hagan en otro lado porque puede llegar a demostrar que una presión tributaria menor puede generar más trabajo y también más recaudación a los gobiernos.

