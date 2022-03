Paulina Cocina con María Laura Santillán: “Soy de las que cuando están mal, mientras lloran te meten un chiste”

La entrevista de María Laura Santillán a Paulina Cocina

Estudió sociología, es cocinera, es influencer. Paulina Cocina tiene 3 millones y medio de seguidores en Youtube, más de un millón en Tik Tok, casi 3 millones en Instagram, y 2 millones en Facebook. La gran mayoría la sigue para aprender a cocinar, pero también están los que la miran sólo para divertirse. Hay quienes buscan recetas fáciles, o los que quieren aprender recetas clásicas, los que le piden consejos, los que buscan sus tips o sus menúes.

— Mucha gente que me sigue me dice “yo no cocino nada pero te sigo igual”, me siguen porque se ríen, independientemente de lo que hago y eso está bueno. Igual, tenerlos contentos a todos no es tan fácil.

— ¿Les contestas a todos?

— Contesto muchísimo. Todos los días, así esté de vacaciones, me siento, leo comentarios y contesto. A veces les mando audios, pero cuando una persona me hace una pregunta sobre una comida, siento que hasta que yo no le contesto, está ahí con los ingredientes (risas) y me pone mal cuando no puedo responder (risas). Lo que no contesto es porque no lo llego a ver o porque se puede googlear y la respuesta se encuentra re fácil (risas).

— Descubriste YouTube antes que muchos, allá por 2008, 2009.

— Recién empezaba la plataforma. Estaba jugando. Me empezó a divertir editar video. Edité 2 o 3 de unas vacaciones, ponerles musiquita, tipo videoclip, una paparruchada (risas). Y un sábado, yo estaba en la cama y pensé: voy a hacer un programa de cocina. Yo miraba mucho Utilísima y jugaba de chiquita a hacer programas de cocina, con hojas de limonero hacía ensaladas. Tenía un pedazo de tronco y con mi vecina lo cubríamos de barro y era una torta. Lo que yo pensé fue “voy a filmar, voy a editar y lo voy a subir a un blog”. Yo vivía afuera, era para que lo vean mis amigos de acá.

“SER EXTRANJERA NO ES FÁCIL: HAY UNA HERIDA QUE NO CIERRA NUNCA”

— Vivías en Barcelona.

— Me fui a vivir allá con mi carrera de Sociología, terminé de rendir finales, y me metí en una maestría en migraciones. De ahí pasé al doctorado, no soy doctora, no lo terminé.

— ¿Por qué elegís hoy vivir en la Argentina, habiendo vivido en Barcelona?

— Barcelona es un lugar maravilloso para vivir, es un país lo suficientemente desarrollado para vivir fenomenal y es un país lo suficientemente latino para salir de fiestas, hacer amigos. Disfruté todas las etapas: estar soltera, ser camarera, ser profesional, ser mamá, ser pareja sin hijos, todas. La ciudad tiene planes para lo que quieras, pero ser extranjera no es fácil. Lo escuchaba a Leo Sbaraglia en la entrevista que le hiciste y pienso lo mismo. Cuando tuve un hijo me dio mucha necesidad de estar con mi familia, con mi mamá. Y por otro lado, hay una herida que no cierra nunca, hay un chiste que siempre te guardas, porque no hay referencias comunes de infancia.

— ¿Los chistes que hacés mientras cocinas, los escribís antes?

— (Risas) No, para nada. Lo que yo si escribo es la información que tiene que estar, lo que a mí me interesa (risas).

— Pero sabes que te seguimos por tu alegría, ¿no?

— Si, sale solo, soy así.

— ¿Qué es lo que más te piden?

—Me piden de todo, hice de todo, no les queda mucho para pedirme. No es solo lo que la gente pide sino lo que a mí me interesa. Ahora voy a hacer un curso para que aprendan a condimentar. Les voy a contar cómo condimento, qué me viene bien. Voy a hacer un curso de eso que no me pidió nadie.

— ¿Sentís la responsabilidad de cocinar comida saludable?

— Tengo una responsabilidad de ser genuina, ser honesta en lo que transmito. En mi casa tomo agua todo el tiempo pero a veces me pinta y me tomo una gaseosa. Hay productos que yo no como y no tengo ningún problema en decirlos, no trabajo con esos productos. Hay una búsqueda permanente de comer cada vez menos ultra procesados, de encontrar formas de comer rico, de que la comida copada, sea la sana.

— Narda Lepes dice: coman plantas. Propone que al menos dos tercios del plato sean plantas.

— Intento comer así todos los días. Si, mucha verdura.

— Pero la gente te pide que cocines medialunas.

— También asados, si. Aprendí a cocinar lo dulce porque me lo pedía la gente. Le voy a decir a todo el público presente: tengo una receta de budín al que le pongo ralladura de naranja y te digo que es budín de naranja. Al día siguiente le mando dos cucharadas de coco y te digo que es budín de coco. ¡Es la misma, chicos!

— Enseñaste a cocinar una torta de chocolate sin horno y una tarta de manzana sin horno.

— Son recetas que me piden, y las investigo. A veces la pifio y otra vez vuelvo a filmar todo...

— ¿Cómo haces las milanesas, fritas o al horno?

— ¡Fritas! Y si las hago al horno es porque tengo un truco. Al pan rallado le pones aceite para que te quede como una arena mojada, te quedan doraditas y no esas zapatillas secas al horno.

— Cocinás recetas fáciles de hacer ¿Son para los más jóvenes, para los que no tienen tiempo de cocinar?

— Tu hija (risas). Sí claro. En abril publico un libro que se llama “Manual de supervivencia”, para el que se acaba de mudar, para el que se enfrenta a su primera cocina. Te digo desde cómo hacer la compra del supermercado a cómo comer mejor y más sano sin pasar 6 horas dentro de la cocina.

— Paulina Cocina está en Tik Tok. Para los que tenemos más de 50 no es una red muy habitual.

— Está lleno de gente de todas las edades, haciendo de todo.

— ¿Estudiás lo que mide, lo que más se ve?

— Si, lo miro, lo mido, lo corrijo. Siempre fui muy metódica, si algo sale, se mide, se ve si triunfó y porque triunfó. Si no triunfó, hay que entender por qué.

— Como buena socióloga, sí. Lo estudias. Empezaste muy joven en las plataformas.

— Sí, tengo 45, estoy desde el inicio de las plataformas. Cuando empecé no había Instagram. Las fui conociendo de a poco porque me interesa un montón, me parece un lugar copado para estar, a pesar de muchas cosas…

“TE SENTÁS CON TU PRIMO MACHIRULO, CON TU TÍO ANTI ABORTO, Y TE COMÉS EL ASADO IGUAL "

— ¿A pesar de que te piden opinión de todo?

— Todo el tiempo. De todo, de la pandemia. ¿Vos qué opinas de que empiecen las clases? ¡Yo qué sé que opino! O sí, sé lo que opino, pero no se lo puedo decir a 2 millones. No soy médica, no vale mi opinión.

— Para ellos sí vale tu opinión, aparentemente.

— Para ellos sí, pero uno tiene que tener cuidado. Una cosa es opinar sobre una película y otra cosa es opinar sobre decisiones de los Gobiernos o de un comité donde hay 20 científicos y epidemiólogos, ¿entendés?

— ¿Te piden definiciones del tipo “de qué lado estás” en política?

— Supongamos que yo me identifico con vos porque me gusta el color amarillo de tu camisa. A partir de ahí voy a pretender que con todo lo que hagas, yo me identifique. Si vos haces algo distinto, sos la peor, ¿entendés?

— Claramente es naranja mi camisa.

— ¿Es naranja? (Risas) Bueno, ¿ves? ¡Me decepcionaste!

— Ah, se decepcionan ¿no?

— Claro. Es muy de esta época “ah, te hago la cruz para siempre”. Creo que se da solamente en los medios digitales, con los desconocidos, porque vos después vas un domingo a tu casa y te sentás con tu tía que opina lo contrario en 20 mil aspectos a lo que vos opinas, con tu primo machirulo, con tu tío anti aborto (risas). ¿Entendés? Te sentás y te comes el asado. Las relaciones en la vida son así. No todo pasa por “si no pensamos exactamente, minuciosamente igual, te voy a odiar”. No es así la vida.

— ¿Qué es lo que nunca dirías, nunca mostrarías, nunca harías en tus redes?

— No me sale mostrar la vida privada, privada. No me sale poner esos mensajes “Feliz cumpleaños mi amor, te quiero mucho”, le dices a alguien que lo amas pero se lo decís a todo el mundo… Nunca pongo fotos de mis amigos. Tomé la decisión de que no muestro a mis hijos, mi marido no me deja mostrarlos (risas). Yo no tendría problemas pero él no me deja y lo respeto. Te cambia la vida que la gente te reconozca. No porque te pidan una foto, sino porque entrás a un lugar y saben quién sos. Vos entras a un lugar y todo el mundo ya tiene un preconcepto, ah “es María Laura Santillán, le gusta el naranja” (ríe) y entonces por eso dije que esta es una decisión que tienen que tomar ellos, yo no me voy a hacer cargo. Y mi marido no quiere que lo muestre a él.

“A MI NO ME GUSTABA QUE ME VIERAN HACIENDO BOLUDECES EN YOUTUBE”

— Paulina Cocina es un nombre falso, tenés otro nombre que protegés?

— (Risas) Eso es casualidad. En realidad es al revés, lo que protegía era Paulina Cocina. Estaba haciendo un doctorado cuando empecé Paulina Cocina, estaba en un ambiente académico. A mí no me gustaba que me vieran haciendo boludeces en YouTube. Pedís muchas becas, participar en congresos, y el que recibe tu nombre, lo primero que hace es googlearte. Imagínate, te pido aparecer en el American Journal y me googleas y aparezco cocinando (risas).

— ¡Y cantando!

— Claro, no daba. Entonces me puse Paulina G. Roca que es el anagrama de mi nombre. Después nunca aclaré, nunca aclaré, nunca aclaré y un día dije tengo que decirlo. Y lo dije.

— Carolina.

— Ese es mi nombre.

— Para mí sos Paulina. Si nos hacemos amigas, ¿sos Carolina?

— Sí, por supuesto.

— ¿Cómo te definís después de todo esto que estamos describiendo de vos?

— Soy alegre y eso está bueno para la vida. El humor me atraviesa y agradezco mucho ser así. No importa si estoy en un mal momento, soy de las que está mal y mientras llora te mete un chiste (risas). No evito estar mal pero el humor me acompaña y hace un poco más llevadero todo.

— ¿Sobre tu tarea, cómo la definís? En migraciones.

— He puesto Youtuber. En la escuela de mis hijos: “Profesión: Youtuber”. Ahora pongo “influencer”. Pero también me parece me define productora de contenidos.

— Leí por ahí que nunca harías stand up, ¿actuación no?

— No, Nunca se sabe pero no creo. ¿Sabes a lo que no voy a mutar nunca jamás, jamás? A tener un restaurante. Eso lo tengo re claro. Es un oficio que no conozco. La presión que yo tengo al cocinar no es un salón lleno de gente que me paga, son 6 borrachos en la mesa, 6 amigos tomando vino (ríe). No tengo oficio de gastronómico, cocino en casa.

— ¿A quiénes consumís como cocineros?

—Me encanta ver gente que sabe un montón, Dolly, Gross, Narda. Y consumo internet, todo, miro todo.

— Además de los videos y los contenidos para las distintas redes se suman tus clases, los libros… ¿Trabajas de lunes a viernes o de lunes a lunes?

— Desde hace dos o tres años que trabajo de lunes a viernes, religiosamente. Intento no trabajar los fines de semana, antes trabajaba de lunes a lunes. A mí me cuesta mucho decir que no. A veces tengo que decir que no a gente que me cae re contra re bien, a proyectos que me parecen copados, pero trato de ser consciente de que ese tiempo se lo saco a mi familia, a mis amigos. Es mi objetivo decir mucho que no.

— La tele, por ejemplo.

— Sí, no estoy diciendo no a proyectos grandes. Estoy diciendo participaciones. Yo le diría que sí a todo el mundo pero no se puede todo. Intentar equilibrar. Es todo un trabajo.

— Paulina, ¿qué te hace llorar?

— Era re llorona antes. Pero ahora, desde hace muchos años soy bastante feliz. Mira, la última vez lloré con la película Encanto, una de Disney (risas). Era re bobita. Me emocionan algunas cosas de mi familia. Mis viejos, son re buenos, la familia que vive lejos. Esas cosas sí me hacen llorar. Cuando me cae la ficha que nos vemos un tiempo acotado y que no es la cotidiana: “Te quiero hablar de una boludez y reírme y pelearme”, no te pelas nunca cuando alguien vive lejos.

— ¿Estás pensando en alguien en especial?

— Mi hermano. Vive en México. Si hay alguien a quien me gustaría tener acá es mi hermano y mis sobrinos. Mi hermano tiene mucho que ver con Paulina Cocina.

— ¿Por qué?

— Porque es alguien con quien comparto el humor y con quien hacía cosas delirantes cuando era chica; hacíamos bromas permanentemente, inventábamos canciones para mis viejos, cambiamos el mensaje del contestador. El juego con el absurdo que es muy de mis hermanos.

— Un poquito te entristeció. ¿Qué podemos hacer?

— Infobae dice que nos quieren entrevistar a los dos (risas). Y lo trae de México. Nada, no se puede hacer nada y también agradezco mucho que a la distancia aun así tenemos comunicación y planeamos vernos todo el tiempo.

“ESTOY ENSEÑANDO A COCINAR A UN MONTÓN DE GENTE”

— Esto que empezó para divertirte, como un hobby, se convirtió en tu tarea. Te proponen millones de cosas y tenés que decir que no. ¿Se te pasa por la cabeza eso de “el tren pasa y no vuelva a pasar”?

— Totalmente. Sí, sí. Tenés que estar muy enfocado, saber mucho donde vas. Después de 2020 estamos todos desenfocados y no es fácil tomar decisiones.

— ¿En qué gastas la plata? Sólo en pasajes para ir a ver a tu hermano?

— Viajes. Yo soy re austera, por no decir tacaña (risas). No tengo coche, no soy fan de comprarme ropa. Me compro ropa cuando fui con esto que me puse hoy a 10 entrevistas (risas) Gasto en ir a comer a lugares que me gusten, lugares de cocineros copados.

— Sos un “caso”, dirían en marketing o en economía. Sos un fenómeno nuevo y singular, ya lo sabes. No es un halago. es una descripción.

— Soy una fenómena (risas). Sí, me cuesta entenderlo. Un día un poquito lo entendí, me cagué toda (risas). Entendí que estoy enseñado a cocinar a un montón de gente y me pareció enorme (risas), dije “qué es esto” (risas).

— Un montón de gente, y de distintas generaciones.

— No llego a entender del todo, déjenme hacer mis cosas y divertirme que si no se me hace todo muy grande.

