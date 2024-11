Daniel Craig sorprende en “Queer”: del agente 007 al desgarrador William Lee

Lee relata su vida en la Ciudad de México entre estudiantes universitarios y dueños de bares estadounidenses, sobreviviendo con trabajos a tiempo parcial y beneficios del programa GI Bill. Se siente impulsado a perseguir a un joven. (BF Distribution)

Luca Guadagnino, aclamado director de Call Me By Your Name y Suspiria, regresa a la gran pantalla con Queer, una adaptación audaz y provocativa de la novela homónima de William S. Burroughs. En un giro completamente inesperado, Daniel Craig abandona su imagen como James Bond para interpretar a William Lee, un expatriado estadounidense atrapado en la soledad del México de los años 50. La película, que llegará a los cines el próximo 12 de diciembre, promete convertirse en uno de los dramas más discutidos del año.

Estrenada en el Festival de Venecia, Queer recibió ovaciones por su representación honesta y compleja de la sexualidad y el deseo. Craig comparte pantalla con Drew Starkey (Outer Banks), quien interpreta a Eugene Allerton, el objeto de afecto de Lee. Juntos, construyen una narrativa cargada de emociones, cuestionando los límites del amor y la conexión humana.

Daniel Craig se aleja de James Bond y asume un rol profundamente vulnerable como William Lee. (Crédito: A24)

Una narrativa que desafía

Basada en la icónica novela de Burroughs, escrita entre 1951 y 1953, Queer sigue a Lee en su lucha por superar la soledad y encontrar significado en su vida. Su encuentro con Allerton, un exsoldado, le da una chispa de esperanza en un mundo que parece negarle cualquier redención. Guadagnino captura la melancolía y el hedonismo del texto original, mientras se mantiene fiel a la complejidad psicológica de sus personajes.

“Lee ama a Allerton, pero Allerton no sabe cómo corresponder”, explica Guadagnino. “En esa dinámica reside la verdadera fuerza de esta historia”.

La química entre Craig y Starkey eleva la intensidad emocional de Queer. (Crédito: A24)

Un elenco transformador

Craig, reconocido por su trabajo como el emblemático agente 007 James Bond, abraza un personaje completamente diferente en William Lee. “Quería desafiarme a mí mismo y explorar territorios emocionales y psicológicos que nunca antes había tocado”, afirmó el actor.

Por su parte, Guadagnino elogió el compromiso del actor británico: “Daniel entiende la profundidad y vulnerabilidad de Lee de una manera que me asombra. Su actuación es un testimonio de su versatilidad como actor”. Drew Starkey, elegido personalmente por Craig y Guadagnino, aporta frescura al papel de Allerton, mostrando una química innegable con su coestrella.

Luca Guadagnino dirige esta audaz adaptación de la novela de William S. Burroughs. (Crédito: A24)

Controversias y reacciones

Desde su estreno, Queer ha generado un intenso debate debido a sus escenas explícitas y su representación abierta de la sexualidad entre hombres. Aunque aplaudida en muchos festivales, la película fue retirada del MUBI Fest en Estambul debido a su temática LGBTQ+.

Craig desestimó las críticas, calificándolas de “mojigatas” y afirmando: “La sexualidad es solo una faceta del ser humano. No deberíamos seguir debatiendo esto en 2024″.

Queer promete ser un hito cinematográfico y una discusión clave sobre la representación LGBTQ+. (Crédito: A24)

Un éxito en los festivales

Aclamada por medios como The Guardian y Financial Times, Queer ha sido descrita como “una frenética avalancha de hedonismo empapada con una melancolía preciosa”. La estética de Guadagnino, un festín visual de colores vibrantes y escenarios decadentes, complementa perfectamente la narrativa.

La película tendrá un estreno limitado en Estados Unidos el 27 de noviembre, seguido por su llegada a los cines de Argentina y México el 12 de diciembre. El público español podrá disfrutarla a partir del 3 de enero.