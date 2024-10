Qué intriga esconde el próximo gran estreno exclusivo en streaming

Misterio en Chinatown, la nueva miniserie protagonizada por Jimmy O. Yang, Ronny Chieng y Chloe Bennet.(Crédito: DisneyPlus)

Misterio en Chinatown, la nueva miniserie de Disney+, se estrenará el 19 de noviembre en Latinoamérica. Basada en el libro galardonado Interior Chinatown de Charles Yu, la serie sigue la vida de Willis Wu, un actor que desempeña roles secundarios en una serie policial ficticia llamada “Black & White”. La trama se complica cuando Wu, interpretado por Jimmy O. Yang, se convierte en testigo de un crimen, lo que lo lleva a descubrir una red criminal en Chinatown y a desenterrar la historia oculta de su familia.

La miniserie, que consta de diez episodios, cuenta con un elenco destacado que incluye a Ronny Chieng, Chloe Bennet, Lisa Gilroy, Sullivan Jones, Archie Kao y Diana Lin. Taika Waititi, conocido por su trabajo en el cine y la televisión, es uno de los productores ejecutivos y dirige el primer episodio. Charles Yu, además de ser el creador, también actúa como productor ejecutivo y showrunner de la serie.

La serie sigue la historia de Willis Wu, un personaje atrapado en un procedimiento policial descubre secretos sobre el extraño mundo en el que habita y la historia enterrada de su familia. (Crédito: Disney+/Mike Taing)

Chloe Bennet interpreta a la detective Lana Lee, quien se une a Wu en su búsqueda de la verdad. En el tráiler, se puede escuchar a Lee advertir que “algo está pasando en Chinatown”, lo que añade un elemento de intriga a la narrativa. La serie promete una mezcla de misterio y acción, con escenas que incluyen artes marciales, como se muestra en una secuencia donde el personaje de Chieng participa en una pelea.

La producción es una colaboración entre varias entidades, incluyendo 20th Television, Rideback, Participant, y Dive. La serie busca desafiar los estereotipos y ofrecer una narrativa que combina elementos de un procedimiento policial con una fantasía heroica poco convencional, según Yu.

"Misterio en Chinatown" está basada en el libro "Interior Chinatown" de Charles Yu. (Crédito: Disney+/Mike Taing)

Quien es el exitoso director

Taika Waititi es un cineasta, actor, escritor y comediante neozelandés conocido por su estilo único que mezcla humor irreverente, sensibilidad cultural y una visión visual innovadora. Nació el 16 de agosto de 1975 en Wellington, Nueva Zelanda, y ha ganado reconocimiento internacional por su trabajo en películas y series que fusionan comedia con temas profundos, como identidad, familia y pertenencia.

Waititi comenzó su carrera en el cine independiente con películas como Eagle vs. Shark (2007) y Boy (2010), que se convirtieron en éxitos en Nueva Zelanda y mostraron su estilo cómico y su habilidad para retratar aspectos de la vida maorí. Sin embargo, su salto a la fama global llegó con la comedia de vampiros What We Do in the Shadows (2014), una parodia del género de terror que creó junto a Jemaine Clement. Esta película fue aclamada por su humor absurdo y se convirtió en una serie de culto en FX.

Artes marciales y misterio combinan para ofrecer acción trepidante. (Crédto: Disney+)

En 2017, Waititi dirigió Thor: Ragnarok, su primera incursión en el universo cinematográfico de Marvel. La película fue un éxito crítico y comercial, siendo elogiada por revitalizar al personaje de Thor con un tono más humorístico y extravagante, alejado de la seriedad de las entregas anteriores. Luego, con Jojo Rabbit (2019), Waititi alcanzó nuevas alturas al ganar el Óscar al Mejor Guion Adaptado. En esta película, que también protagonizó como una versión imaginaria de Adolf Hitler, abordó la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva cómica y surrealista, poniendo en evidencia el absurdo del odio y la propaganda.

La adaptación de Interior Chinatown a la pantalla promete ofrecer una experiencia visual única, con Waititi aportando su estilo distintivo al primer episodio. La serie estará disponible exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica a partir del 19 de noviembre, y en Hulu en otras regiones a partir del 19 de noviembre de 2024.