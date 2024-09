La nueva serie de Nicole Kidman que no podrás dejar de ver en Netflix

Amelia Sacks está a punto de casarse con el heredero de una de las familias más ricas de Massachusetts. Su futura suegra, la famosa novelista Greer Garrison Winbury, no está conforme, pero tampoco ha escatimado en gastos para planificar la que promete ser la boda de la temporada..., hasta que aparece un cuerpo en la playa. De repente, todos son sospechosos. (Crédito: Netflix)

Nicole Kidman vuelve a deslumbrar con una miniserie que mezcla el suspenso como el drama. Las ficciones que critican las clases altas acomodadas se pusieron en el foco luego de la llegada de Big Little Lies y siguió con The Undoing y The White Lotus. Ahora llega esta nueva ficción que aborda el mismo tema pero con una mirada diferente.

De qué se trata la serie

Un cuerpo hallado en la playa ha desmoronado los planes de la prometida de las familias más ricas de Nantucket, según informaron varios medios de comunicación españoles. La serie La pareja perfecta, basada en la novela homónima de Erin Hilderbrand, se lanzará en Netflix en septiembre y narra la historia de Amelia Sacks, una mujer a punto de casarse con Benji Winbury, heredero de una prestigiosa familia, hasta que un descubrimiento macabro pone en peligro la celebración y desvela oscuros secretos familiares.

El cuerpo hallado en la playa amenaza la boda de una de las familias más ricas de Nantucket. (Crédito: Netflix)

La trama de La pareja perfecta comienza con los preparativos de la gran boda, hasta que la aparición repentina de un cadáver en la playa pone en jaque todos los planes. La situación se complica cuando las sospechas apuntan a que el asesinato podría estar inspirado en uno de los libros escritos por Greer Garrison Winbury, añadiendo una dimensión meta-literaria al misterio.

En la serie, la madre del novio, Greer Garrison Winbury, un personaje interpretado por Nicole Kidman, planea una boda fastuosa a pesar de su descontento con el matrimonio. No obstante, la aparición del cadáver desencadena una trama de suspenso donde todos los asistentes al evento se convierten en sospechosos. Susanne Bier (The Undoing) dirige esta miniserie que contará con un elenco estelar, incluyendo a Liev Schreiber, Eve Hewson, Dakota Fanning y Meghann Fahy.

Nicole Kidman interpreta a Greer Garrison Winbury, madre del novio. (Crédito: Nx)

La serie presenta seis episodios, ideal para un maratón. Susanne Bier es conocida por dirigir películas como Serena y A ciegas. Asimismo, el guion fue adaptado por Jenna Lamia, basándose en la novela original, y promete mantener a los espectadores en un estado de intriga constante.

Completan el reparto Billy Howle como Benji, Dakota Fanning como Abby, la hermana del novio, y Eve Hewson como Amelia, la futura esposa. También participan Meghann Fahy, Michael Beach, Donna Lynne Champlin, Mia Isaac, Sam Nivola, Jack Reynor, Ishaan Khatter e Isabelle Adjani.

El asesinato podría estar inspirado en los libros de Greer Garrison Winbury. (Crédito: Netflix)

El misterio se verá complementado por la dirección artística y el diseño de producción de la serie, recreando entornos lujosos y una atmósfera de tensión creciente. La serie refleja las expectativas y presiones de la clase alta, enfrentada a un asesinato que expone sus debilidades y secretos. En últimas, La pareja perfecta se convierte en un estudio progresivo tanto policial como personal de los personajes involucrados.

Los seguidores de la producción podrán disfrutar de sus cinco capítulos, cada uno de aproximadamente 40 minutos, y aunque la serie concluye sus arcos narrativos en esta primera temporada, algunas revelaciones dejan una sensación de ambigüedad que podría apuntar a una posible segunda temporada.