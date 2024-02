Así se ve la serie sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños, el creador de “El chavo del 8”

Pablo Cruz interpreta a Roberto Gómez Bolaños en la serie biográfica "Sin querer queriendo". (Créditos: Max)

Roberto Gómez Bolaños es un nombre incrustado en la memoria colectiva de América Latina. Ya sea si te agrada o no producciones como El chavo del 8 o El Chapulín Colorado, es innegable la popularidad que gozan sus series humorísticas. El pequeño Shakespeare, o ‘Chespirito’, como fue conocido en vida, recibirá un merecido homenaje con el biopic Sin querer queriendo, una próxima serie de Max que acaba de publicar las primeras imágenes.

Protagonizado por Pablo Cruz (Las viudas de los jueves), la producción se extenderá desde la década de los 50 hasta principios de los 80, introduciendo al público a los sacrificios del comediante en su trayecto para llevar sus ideas a la televisión y convertir en una figura icónica del entretenimiento. El proyecto cuenta con el apoyo de su hijo, Roberto Gómez Fernández, lo que asegura una versión respetuosa de la vida del artista.

Pablo Cruz interpreta a Roberto Gómez Bolaños en la serie biográfica "Sin querer queriendo". (Créditos: Max)

“Tener la oportunidad de contar la historia de tu padre puede ser un regocijo enorme. Sobre todo cuando es Roberto Gómez Bolaños. Él fue un pequeño hombre con un gran corazón. Y así, tendremos la tarea de mostrarle al mundo un ser talentoso y al mismo tiempo al esposo, amigo y hermano”, comentó el primogénito en un comunicado de prensa.

Una serie salpicada de controversia

Cabe destacar que Florinda Meza, la viuda del actor y director que también actuó en varias de sus producciones, se pronunció en contra del próximo programa en un video que subió a su cuenta personal de Instagram. “Sé de muy buena fuente que [el show] no me retrata con respeto y mucho menos con verdad, cosa que causaría un gran dolor a mi ‘Rober’ si aún viviera, pero, ¿a quién le importa la autorización de un muerto?”. Ella también recriminó a la cadena televisiva por no informarle sobre ningún aspecto sobre el guion o desarrollo. “¿Tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda? Mi nombre e identidad son de mi propiedad, y no puede ser usada a placer por cualquier persona. No quiero que usen mi vida para lucrar”, explicó.

La colaboración entre Warner Bros. Discovery y THR3 Media Group no solo ha hecho posible esta serie sino que también abre la puerta a futuras biografías que explorarán el vasto universo de los personajes creados por Bolaños. “El genio de Roberto Gómez Bolaños fue un creador único, que con su humor y talento conquistó a muchas generaciones. Estoy seguro de que, con esta alianza, lograremos crear una bioserie entrañable, divertida y única, a la altura del legado más importante del continente”, sostuvo Bruce Boren, el CEO de THR3.

¿Quiénes conforman el elenco de “Sin querer queriendo”?

Además del protagonista Pablo Cruz, elenco principal cuenta con nombres como Andrea Noli (quien dará vida a Angelines González Fernández), Miguel Islas (Ramón Valdés), Arturo Barba (Rubén Aguirre), Bárbara López (Margarita Ruíz), Paola Montes de Oca (Tony) y Rolando Breme (Mariano Casasola). También se destaca la participación de Maria Antonieta de las Nieves, una figura recurrente en sus proyectos, para quien desarrolló personajes como la Chilindrina, Maruja o Doña Nieves. “Estoy muy contenta porque el hijo de Roberto se haya comunicado conmigo, que hayamos tenido un entendimiento, que hayamos visto que los rencores no sirven para nada”, dijo la actriz a People en Español.

Las fotografías difundidas muestran a Cruz personificando a ‘El Chavo’, ataviado con el reconocido sombrero verde a cuadros y su camiseta de rayas. Según información de El Universal de México, la filmación tiene lugar en un hotel de la zona costera de Acapulco, más precisamente en el Hotel Emporio, sitio histórico donde el también creador de El Chompiras y Dr. Chapatín había empleado como locación con anterioridad.

La serie biográfica Sin querer queriendo aún se reserva su fecha de estreno. Por ahora, ninguna de las producciones de Roberto Gómez Bolaños se encuentran disponibles en streaming debido a un conflicto por derechos de autor entre sus herederos y Televisa.