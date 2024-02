Ya en Prime Video: la sensacional comedia que compite por el Oscar a Mejor película

El escritor Thelonious 'Monk' Ellison escribe una novela satírica con la intención de denunciar la hipocresía de la industria editorial. ¿Qué hará cuando a todo el mundo le guste? (Prime Video)

El “salvador blanco” es un término sarcástico para describir a un personaje con privilegios raciales que, gracias a su “buena fe y compasión” se convierte en el héroe de una persona o comunidad discriminada. Un ejemplo reciente lo vemos en Green Book: una amistad sin fronteras, una película en la que un chofer blanco transporta a lo largo de Estados Unidos a un pianista negro; protegiéndole del racismo del que es víctima durante el camino. El título logró llevarse un premio Oscar por mostrar la discriminación durante los años 60. Entonces, ¿dónde está el problema? Si bien la intención es buena, la controversia radica en que, a menudo, son los hombres de escasa melanina los protagonistas de la historia, simplificando la segregación a una mera anécdota sobre la bondad, estereotipando irónicamente a quienes intentan representar. Ficción estadounidense (American Fiction), es un filme satírico que aborda esta contradicción con éxito, logrando una nominación a los próximos Oscar 2024.

El título acaba de llegar a la plataforma de Prime Video, con su mordaz historia que lanza una crítica abierta a los círculos de intelectuales y la tokenización de los artistas afroamericanos. La trama sigue a Jeffrey Wright como Thelonious “Monk” Ellison, un académico y escritor que, cansado de las críticas hacia sus reflexivas obras, descarga su frustración en un nuevo libro llamado My Pafology. El mediocre texto está plagado de arquetipos reduccionistas y sensacionalistas sobre la cultura y tradiciones “negras” en un intento de burlarse de los estigmas. Sin embargo, recibe una gran acogida por parte de los críticos y el público, por lo que lograrse posicionar como un éxito de ventas, y hasta recibir una oferta para una adaptación cinematográfica.

"Ficción estadounidense" mantiene una puntuación de 94% en Rotten Tomatoes. (Créditos: Prime Video)

Una película que retrata el racismo moderno

El proyecto fílmico dirigido y escrito por Cord Jefferson es una adaptación de la novela Erasure de Percival Everett que ha acumulado varios premios en esta temporada, destacándose con un Bafta a Mejor guion adaptado y cinco nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo una nominación a Mejor actor para Wright. La recepción fue positiva gracias a que evita un enfoque dramático como la esclavitud, el servicio doméstico o traumas violentos, para lograr reflexionar sobre el racismo. El elenco lo completa Sterling K. Brown, Issa Rae, Erika Alexander, Adam Brody, Tracee Ellis Ross, Keith David, John Ortiz y Leslie Uggams.

El título se inspira en el célebre poema “Let America Be America Again” de Langston Hughes, según mencionó Jefferson en el podcast Script Apart. Su temática provocó debates polarizantes en Estados Unidos sobre la cultura de la cancelación y la hipocresía de los liberales. Algunos periodistas especializados, señalaron que contiene mensajes “anti-woke” [palabra peyorativa empleada hacia las personas obsesionadas con la corrección política]. Sin embargo, el escritor original rechaza esta interpretación, viendo la producción como una forma de diversificar las narrativas de las minorías.

El elenco principal de "Ficción estadounidense" incluye a Issa Rae, Erika Alexander, Adam Brody y Tracee Ellis Ross. (Créditos: Prime Video)

Para Everett, la ficción es una respuesta a los cuantiosos libros centrados en relatos de estilo brutal y sombrío sobre su comunidad. “Honestamente, nunca tuve problemas con [estos] textos, el problema era que eso era todo lo que tenías”, sostuvo en el mismo programa. Por su lado, Wright señaló que si bien es un comentario social, no debemos olvidar que está escrito en un código de humor, por lo que las risas forman parte de la experiencia. “Estamos hablando de temas candentes, pero lo hacemos de una manera atractiva. No necesariamente nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, nos reímos al respecto y permitimos que la audiencia tenga un “ríete también’”, le dijo a The New York Times.

Nominada a Mejor película en los Oscar 2024, Ficción estadounidense ya está disponible en el catálogo de Prime Video.