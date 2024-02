Menem Junior y la serie documental que reaviva el misterio de su trágico final: ¿cuándo se estrena en Max?

El caso de Menem Junior y un recuento del trágico día que marcó a Argentina. (Créditos: Max)

La serie documental Menem Junior: la muerte del hijo del presidente se posiciona como la primera producción original argentina de Max (bajo este nuevo nombre), y estará disponible en los próximos días. Esta investigación de cuatro episodios, con una duración de 45 minutos cada uno, profundiza en los eventos y especulaciones que rodean el trágico fallecimiento de Carlos Saúl Facundo Menem Yoma, hijo del que fuera presidente de Argentina, Carlos Menem. El joven Menem perdió la vida en un accidente de helicóptero el 15 de marzo de 1995, un suceso que hasta la fecha suscita dudas sobre su naturaleza, debatiéndose entre la tragedia y el posible homicidio.

La producción cuenta con testimonios de figuras cercanas al suceso, tales como Zulema Yoma y Zulemita Menem, además de aportaciones de especialistas y periodistas. Acompañado por la recreación de escenas, la docuserie pretende brindar una perspectiva objetiva sobre uno de los episodios más recordados y debatidos de la historia reciente del país latinoamericano. Más allá de su penoso desenlace, el caso ha sido motivo de constante análisis y teorías que fluctúan entre un accidente aéreo y un acto premeditado.

La serie documental que profundiza en el debate: ¿accidente o atentado? (Créditos: Max)

“Todo se hizo mal ese día 15, antes y después de la muerte”, se escucha decir a Ana Herren, ex abogada de Zulema, en el tráiler oficial. La propia Zulema también fue llevada ante cámaras para declaraciones exclusivas. “Carlitos me dijo: ‘Me siguen, vieja. En cualquier momento me va a pasar algo’”, revela en una entrevista exclusiva. Por otro lado, se incluyen también declaraciones de Carlos Villafuerte Ruzo, juez de la causa: “Arriba de 40 testigos pudieron observar que no tenía humo, que no se escucharon disparos o estruendos, más que la explosión del choque contra los cables”.

El caso real de la muerte de Menem Junior

El accidente que costó la vida a Carlos Saúl Facundo Menem Yoma, en un inicio, fue explicado por la versión oficial como un desafortunado choque contra cables de alta tensión mientras piloteaba junto al piloto Silvio Oltra. Sin embargo, esta explicación no tardó en ser cuestionada. Zulema Yoma, la madre de Menem Yoma, lideró las voces que argumentaban una teoría bastante más siniestra: un atentado. Esta hipótesis ganó fuerza con el paso del tiempo, sobre todo tras un informe de Gendarmería de 1997 en el que se mencionaban “perforaciones” en la aeronave, las cuales podrían haber sido ocasionadas por proyectiles. A pesar de estas sospechas y afirmaciones, las investigaciones formales no lograron establecer evidencias claras de heridas de bala en el cuerpo de Menem Yoma.

Testimonios y teorías convergen en el análisis más completo sobre Menem Junior. (Créditos: Max)

El misterio alrededor de la muerte de Carlos Menem Jr. se vio intensificado por la reducción de sus guardias de seguridad, ordenada por su jefe de custodia el día del accidente, y por la inesperada pérdida de varios testigos claves bajo circunstancias misteriosas. Tales hechos alimentaron una atmósfera de incertidumbre y conspiración que persiste hasta nuestros días. El interés en volver a abrir el caso en 2010, motivado por una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hecha por Zulema Yoma, y las alteraciones de las declaraciones del expresidente Carlos Menem, quien después de muchos años afirmó creer que su hijo fue víctima de un asesinato, reavivan el debate sobre lo que verdaderamente sucedió aquel 15 de marzo de 1995.

Tras casi tres décadas desde el accidente, las respuestas siguen siendo elusivas. Ni las acusaciones de vinculaciones con el narcotráfico ni las teorías de conspiración política han sido confirmadas con pruebas irrefutables. La búsqueda de justicia y claridad en el caso Menem Junior sigue vigente, reflejando la continua lucha de los familiares y diversos sectores de la sociedad argentina por descubrir la verdad detrás de este trágico suceso. La nueva serie documental de Max busca ir más allá de lo conocido sobre uno de las mayores incógnitas de Argentina, proponiendo un análisis profundo de los hechos y circunstancias que llevaron a la prematura pérdida de Carlos Saúl Facundo Menem Yoma.

Los cuatro capítulos de Menem Junior: la muerte del hijo del presidente se verán el 29 de febrero de 2024.