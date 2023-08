Así luce un icónico personaje de “One Piece” en su salto al live action

¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! La búsqueda del One Piece comienza el 31 de agosto. (Netflix)

El 31 de agosto, Netflix dará la bienvenida a una de las producciones más ambiciosas de su catálogo. Se trata de la adaptación a acción real de One Piece, la épica historia creada por Eiichiro Oda y popularizada en formatos de manga y anime. Con Iñaki Godoy como el soñador y entusiasta Luffy, la producción tiene el desafío de complacer a los fieles seguidores del material original y además invitar a un nuevo público a este universo de aventura.

La publicación del primer teaser en el evento TUDUM brindó un pronóstico positivo sobre la fidelidad del título. La caracterización de los personajes principales es testimonio de un trabajo minucioso en el departamento de arte. Tales elogios crecen con la revelación de más figuras icónicas de One Piece.

Hace poco, el servicio de streaming develó la apariencia del chef Zeff, cuya versión en carne y hueso está interpretada por Craig Fairbrass. El uniforme blanco y el peculiar bigote del personaje no han pasado desapercibidos por los usuarios ya familiarizados con el cocinero y propietario del restaurante flotante Baratie.

El anime de "One Piece" es uno de los más famosos y longevos de la historia. (Netflix)

¿Quién es Zeff en “One Piece”?

El hombre de carácter refunfuñón tiene una relevancia notable en la trama de One Piece, especialmente en la historia de Sanji, uno de los Piratas de Sombrero de Paja. Zeff es una figura paterna para el joven que trabajó con él en Baratie, y le enseñó habilidades culinarias y de combate. El cheff también instaló en Sanji el sueño de encontrar el legendario mar All Blue.

Fairbrass, el actor seleccionado para la tarea, es conocido en la industria de los videojuegos como la voz del Sargento Kyle Garricky el Teniente Simon Riley en la franquicia Call of Duty. En el plano del cine y la televisión, los trabajos del artista británico incluyen EastEnders, For Queen & Country, Rise of the Footsoldier, Top of the Pops, Emmerdale Farm, London’s Burning, Tank Malling, Cliffhanger, entre otros.

Matt Owens y Steven Maeda son los guionistas y showrunners. (Netflix)

Por otro lado, la tripulación que acompaña a Luffy está formada por Mackenyu Arata como Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibbs como Usopp y Taz Skylar como el ya mencionado Sanji. La primera temporada de la serie One Piece tendrá ocho episodios y todos ellos llegarán a Netflix el 31 de agosto.

