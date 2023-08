“Heartstopper”: qué se sabe de la temporada 3 y el libro que adaptaría Alice Oseman

Mientras los fanáticos se recuperan de la emoción de los episodios más recientes, el zumbido sobre lo que sigue para Nick y Charlie sigue creciendo. (Netflix)

La segunda temporada de Heartstopper apenas llegó hace unos días a Netflix, pero los fanáticos ya ansían saber qué se sabe por ahora de la tercera temporada. El drama juvenil LGBT que cuenta la historia de amor entre Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke), llegó con nuevos episodios a principios de agosto y volvió a cautivar a la audiencia, dejando en claro su éxito en la plataforma de streaming. Si ya pudiste ver lo más reciente de esta ficción, te contamos todo lo que se conoce hasta ahora sobre el futuro de la serie.

Los guiones están en marcha

¿Qué podemos esperar de la tercera temporada? Según Alice Oseman, la escritura ya ha comenzado. Aunque la serie ha sido comparada con otros dramas adolescentes populares como Euphoria, su creadora enfatiza que Heartstopper tiene su propia identidad. La serie no solo se centra en el romance, sino también en el autodescubrimiento y los desafíos que enfrentan los jóvenes mientras crecen.

“Bueno, hemos empezado a escribir”, contó Oseman para The Hollywood Reporter. “Trabajo con Patrick Walters, que es un productor ejecutivo, y también con Lauren James, que es una especie de editora y alguien de quien reboto ideas. Pero soy yo quien hace la escritura real y he comenzado a escribir la tercera temporada”, añadió.

Aunque la historia de amor entre Nick y Charlie sigue siendo el núcleo, la segunda temporada abordó temas más difíciles, como el duelo y los trastornos alimenticios. Oseman también mencionó que la tercera temporada continuará explorando la historia de Isaac y su viaje de autodescubrimiento como una persona asexual.

El libro que adaptaría

La sinopsis oficial de la tercera temporada no ha sido revelada por Netflix. No obstante, basándonos en los libros de Alice Oseman, la primera temporada adaptó las dos primeras novelas gráficas, mientras que la segunda se basó en el tercer libro e incluyó eventos del cuarto. Por lo tanto, la tercera temporada se centraría en la cuarta novela, y posiblemente en la quinta, que se publicará en diciembre.

Heartstopper inició como un webcómic en 2016 y su primer volumen fue autopublicado en 2018. Hasta la fecha, ha sido publicado en cinco tomos por la editorial Graphix, desde 2019 hasta 2023, con un sexto volumen pendiente de fecha. Aunque inicialmente se anunció que serían cinco volúmenes, Oseman decidió agregar un sexto para abordar una historia más extensa, según reveló en un video en Instagram el 5 de abril.

El rodaje iniciaría este año

De momento, no hay una fecha de estreno confirmada y para ello todavía faltaría mucho. Sin embargo, según algunos rumores, el rodaje de la tercera temporada podría iniciar en octubre de este mismo año, lo que estimaría su lanzamiento en streaming entre septiembre y diciembre de 2024. La posibilidad tendría sentido luego de las declaraciones de Oseman sobre empezar a rodar lo más pronto posible y no dejar un espacio tan largo entre temporadas, pero de momento esta información no es oficial.

“Es un momento ocupado en este momento, muy, muy intenso. Queremos hacer la tercera temporada para que no haya una gran y larga espera entre las temporadas”, declaró la escritora británica en relación con la huelga de guionistas y actores que sigue teniendo lugar en Hollywood y que no involucra a la serie por no ser de origen estadounidense.

Puedes ver las dos temporadas de Heartstopper en Netflix.

