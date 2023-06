“Evil Dead Rise” ya está disponible para ver en streaming

La quinta entrega de la saga se estrenó en HBO Max desde el pasado 23 de junio. (Warner Bros.)

La franquicia Evil Dead está oficialmente de vuelta, y está trayendo otro susto a los amates del terror. Cuando la anterior película se estrenó en los cines hace una década en 2013, nadie esperaba que el creador Sam Raimi tuviera un enfoque renovado en una serie que comenzó en 1981. Hoy, con una dosis de nostalgia, el público vio el regreso de una nueva entrega a través de Evil Dead Rise.

Te puede interesar: “Flash” y “Elementos”, las dos grandes películas que se hunden en la taquilla

Dirigida por Lee Cronin, la película sigue a Ellie (Alyssa Sutherland), una joven que vive con sus tres hijos en un apartamento de Los Ángeles. Cuando su hermana Beth (Lily Sullivan) viene de visita, un terremoto golpea su edificio y deja un agujero en el estacionamiento. Los niños investigan y se dan cuenta de que tienen el Libro de los Muertos, que desata un espíritu maligno que encuentra y posee a Ellie.

La franquicia inicio en 1981. (Warner Bros.)

La aterradora historia de demonios poseyen llegó al servicio de HBO Max desde el pasado viernes 23 de junio. Este largometraje es protagonizado por Lily Sullivan (Barkskins) y Alyssa Sutherland (Vikingos), la película sigue a dos hermanas que se reconectan en el peor momento imaginable, mientras dichos demonios comienzan a consumir sus vidas.

Te puede interesar: “Spider-Man: Beyond the Spider-Verse”: qué se sabe sobre la tercera película de la saga

Dado que Evil Dead Rise está siendo distribuido por Warner Bros., de hecho, se unirá a HBO Max. Sin embargo, a diferencia del año pasado, cuando la compañía lanzó sus películas en la plataforma de streaming el mismo día en que se estrenaron en los cines, vamos a tener que esperar al menos 45 días antes de poder verlas desde la comodidad de nuestras salas de estar.

El largometraje es dirigido por Lee Cronin. (Warner Bros.)

Desde el 23 de mayo pasado, Warner Bros. Discovery rebautizó su servicio de streaming para que sea simplemente “Max” en lugar de HBO Max en Estados Unidos. Como tal, Evil Dead Rise es uno de los primeros estrenos de Max para nuevas películas estrenadas en cines. El film llega con el aval de muy buenas críticas que fueron recogidas luego de su estreno en el festival South by Southwest donde se presentan contenidos del género de terror. Llegó a obtener un gran porcentaje de positividad en críticas en Rotten Tomatoes (alcanzó el 96%).

Te puede interesar: “Toy Story 5” es una realidad y contará con el regreso de sus protagonistas

Las primeras críticas fueron categóricas y avalaron este tipo de terror. “Logra muchas cosas en cuanto a interpretación corporal y gore; La entrega más extrema y salvaje… es una auténtica pasada”, afirmaron desde el sitio especializado Slash Film. Mientras que en Indie Wire fueron a su vez más enérgicos y dijeron que Evil Dead Rise “es una de esas películas de terror por las que el público se puede volver a enamorar del género”.

La película es protagonizada por Alyssa Sutherland. (Warner Bros.)

Una de las grandes franquicias de terror comenzó en 1981 con The Evil Dead, una colaboración entre el director Sam Raimi, el productor Rob Tapert y el actor Bruce Campbell. Durante más de 40 años, han guiado la serie, a través de secuelas y remakes como Evil Dead II, Army of Darkness y Evil Dead, así como con el programa de televisión Ash vs the Evil Dead y con diversos cómics, juguetes y videojuegos.

"Evil Dead Rise" es la quinta entrega de la franquicia de terror. (Warner Bros.)

Puedes disfrutar de Evil Dead Rise que se encuentra disponible a través de HBO Max.

Seguir leyendo: