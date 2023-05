Michael J. Fox se sincera sobre su vida y el diagnóstico de Parkinson en un nuevo documental

El relato de la vida pública de Fox, lleno de emociones nostálgicas y brillo cinematográfico, se desarrolla junto con su viaje privado nunca antes visto, incluidos los años que siguieron a su diagnóstico, a los 29 años, con la enfermedad de Parkinson. (Apple TV Plus)

STILL: una película sobre Michael J. Fox (Still: A Michael J. Fox Movie) recién llegó este viernes al catálogo de Apple TV+. Se trata de un documental sobre una de las más grandes estrellas de los 80 que ascendió a la fama de forma inesperada, y cuyos últimos años han sido completamente difíciles por un diagnóstico de Parkinson y el repentino fallecimiento de sus familiares.

Te puede interesar: Suspenso y misterio en una serie protagonizada por Jennifer Garner

La producción incorpora elementos documentales y se apoya tanto en material de archivo como guonizados para retratar la historia de Fox en sus propias palabras. Una aventura “improbable”, así la describe el streaming en referencia a los orígenes del actor. Él era un niño pequeño de una base del ejército de Canadá que jamás hubiese pensado en que sería el rostro de una de las trilogías más grandes de Hollywood que debutó bajo el título de Volver al futuro.

"STILL: una película sobre Michael J. Fox" llegó al streaming este 12 de mayo. (Apple TV+)

“El relato de la vida pública de Fox, lleno de emociones nostálgicas y brillo cinematográfico, se desarrolla junto con su viaje privado nunca antes visto, incluidos los años que siguieron a su diagnóstico, a los 29 años, con la enfermedad de Parkinson. Íntima y honesta, y producida con un acceso sin precedentes a Fox y su familia, la película narra los triunfos y tribulaciones personales y profesionales de Fox, y explora lo que sucede cuando un optimista incurable se enfrenta a una enfermedad incurable. Con una mezcla de aventura y romance, comedia y drama, ver la película se siente como... bueno, como una película de Michael J. Fox”, sostiene la sinopsis oficial.

Te puede interesar: Tom Holland en el tráiler de “The Crowded Room”, su nueva miniserie para Apple TV+

Davis Guggenheim dirige STILL: una película sobre Michael J. Fox, que también estuvo producida por él mismo junto a Annetta Marion, Jonathan King y Will Cohen. Entre los productores ejecutivos, figuran Nelle Fortenberry, Jonathan Silberberg, Nicole Stott y Laurene Powell. Los dos rostros principales del documental son, evidentemente, Michael J. Fox y su esposa, la también actriz Tracy Pollan.

Davis Guggenheim se encargó de dirigir este proyecto centrado en la vida del actor. (Apple TV+)

La vida de Michael J. Fox tras ser diagnosticado con Parkinson

Te puede interesar: “Pedro Páramo”: la adaptación de Netflix del clásico literario que protagonizará Tenoch Huerta

A los 61 años, Michael asegura haber perdido parte de su libertad cuando se le reveló que padecía de la enfermedad de Parkinson. Si bien tiene muchos canales de soporte y gente a su alrededor, no es tan fácil lidiar con el hecho de que nunca más podrá valerse únicamente por sí mismo, puesto que, en la actualidad necesita de ayuda tanto física como emocional.

“Tengo ayudantes a mi alrededor la mayor parte del tiempo en caso de que me caiga, y es difícil lidiar con esa falta de privacidad”, dijo la estrella de cine en una entrevista con Variety. “Perdí familiares, perdí a mi perro, perdí la libertad, perdí la salud. Dudo en usar el término ‘depresión’, porque no estoy calificado para diagnosticarme a mí mismo, pero todos los signos estaban ahí”.

Michael J. Fox es recordado como una de las más grandes estrellas de los 80. (Apple TV+)

Sin embargo, vive un día a la vez: “Todavía estoy feliz de unirme al día y ser parte de las cosas. Simplemente disfruto los pequeños problemas matemáticos de la existencia. Me encanta despertarme y resolver esas cosas y al mismo tiempo estar con mi familia”. El único problema que encuentra dentro de esta rutina es su falta de estabilidad física, “me tropiezo con cosas, me caigo y rompo cosas”. Pese a ello, no deja de mostrarse optimista.

Cuando conversó con Davis Guggenheim, le hizo un único pedido para comenzar con este proyecto: “Nada de violines”. No quería hacer una película triste, lamentable y sensiblera acerca de una celebridad con una condición médica, sino todo lo contrario, mostrar lo bueno, lo malo y todo lo que conlleva lidiar con tantas situaciones que nos pueden afectar como seres humanos.

La actriz Tracy Pollan, esposa de Fox, también tiene una participación en el documental. (Apple TV+)

STILL: una película sobre Michael J. Fox está disponible para ver en Apple TV+ a partir de este 12 de mayo.

Seguir leyendo: