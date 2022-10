“The Mean One”, una versión más violenta y sangrienta de “El Grinch” llegará en Navidad

Este años también se estrenará "Winnie the Pooh: Blood and Honey", que mostrará aventuras terroríficas de Winnie y su amigo Piglet. (ITN Studios)

Al parecer las versiones más sádicas, cargadas de sangre y horror de algunas historias clásicas para niños, continuarán llegando a plataformas de streaming o cines, hace unos meses se dio a conocer la nueva versión de Winnie the Pooh: Blood and Honey, pero ahora en una faceta más slasher, en donde el clásico y tierno oso que come miel y su inseparable amigo Piglet, el cerdito se convierten en asesinos.

Siguiendo esta línea ahora se ha revelado que esta navidad también llegará The Mean One, una reversión de la popular historia de Dr. Seuss que presentará a una imitación homicida del Grinch con un traje de Santa Claus. La nueva película llegará gratis el 15 de diciembre, aunque la plataforma en la que se estrenará aún no se ha anunciado.

En esta nueva versión el Grinch será mucho más violento y sádico. (XYZ Films)

El nuevo largometraje estarpa protagonizado por David Howard Thornton (Terrifier 2), quien será el gruñón peludo de piel verde con un traje de Santa que vive en una montaña en lo alto de la pequeña ciudad festiva de Frazier Park, despreciando a las personas y la temporada navideña. El villano se encontrará con una joven Cindy Lou (Krystle Martin), cuyos padres fueron masacrados dos décadas antes, razón por la que regresa al pueblo a buscar dejar ese trauma atrás.

Según dio a conocer el sitio especializado Bloody Disgusting, se espera que The Mean One conserve gran parte de la historia clásica vista en adaptaciones anteriores de la novela de Dr. Seuss, pero con algunos giros, convirtiéndose así en una película de terror slasher para la época decembrina.

Jim Carrey interpretó el personaje en el 2000. (Universal Pictures)

“Como fanático apasionado del terror de temporada, The Mean One es exactamente el tipo de película que cae en mi lista personal de cosas para ver. Esta película es increíblemente genial con un giro ferozmente subversivo, es un orgullo traer este slasher navideño que pronto será icónico al público en esta temporada navideña”, dio al sitio Alex Williams, gerente de adquisiciones y desarrollo de XYZ Films.

Junto al anuncio de este nuevo proyecto, se dio a conocer la primera imagen de la película en la que se puede observar al Grinch, muy similar a lo que se vio en el 2000 en la versión de Jim Carrey Jim Carrey.

La historia de Dr. Seuss se adaptó a una película, estrenada este 2018 (Universal Pictures)

Además de Howard Thornton, en el largometraje participan Krystle Martin, Chase Mullins, John Bigham, Erik Baker, Flip Kobler y Amy Schumacher. Esta nueva versión es dirigida por LaMorte y basada en un guión de Flip y Finn Kobler con la producción ejecutiva de Jordan Rosner, Gato Scatena y Zach Stampone.

La nueva versión del Grinch no es la única película que se estrena este año que ve al personaje de un niño querido transformado en una forma nueva y horrible. Winnie the Pooh: Blood and Honey, que verá a Pooh y Piglet transformarse en monstruos sádicos, se anunció a principios de 2022.

"Winnie the Pooh: Blood and Honey" llegará a los cines en diciembre. (ITN Studios)

The Mean One se estrenará de forma gratuita en todas partes el 15 de diciembre.

