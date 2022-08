“¡Nop!”: con su nueva película, el director Jordan Peele quiere ir por más pero termina logrando mucho menos

La producción puede verse en la pantalla grande. (Universal Pictures)

Cuando se estrenó ¡Huye! (Get Out, 2017), el actor convertido en director y guionista, Jordan Peele, sorprendió a todos. Estrenada sin ambiciones de prestigio, su opera prima fue un éxito de taquilla al que la temporada de premios miró con particular respeto y admiración. Jordan fue nominado al Oscar a mejor director y lo ganó a mejor guion por ese, su primer film. Luego de ese inesperado reconocimiento dirigió un segundo film de terror, Nosotros (Us, 2019). Ambos títulos tenían como género principal el terror, pero ambos tenían elementos de ciencia ficción. En ¡Nop! (Nope, 2022) cambian las proporciones y la ciencia ficción se vuelve más fuerte que el terror, aunque debido al suspenso de la trama el sentimiento de miedo se mantiene en toda la historia.

La historia comienza poniendo en el centro a los hermanos Haywood, OJ (Daniel Kaluuya) y Emerald (Keke Palmer). (Universal Pictures)

Los hermanos Haywood, OJ (Daniel Kaluuya) y Emerald (Keke Palmer) son los encargados de un rancho donde cuidan caballos entrenados para películas y publicidades. La vida no ha marchado muy bien últimamente, pero todos sus problemas quedan de lado cuando descubren una fuerza misteriosa proveniente del cielo. No se sabe qué es ni de donde proviene, pero afecta el comportamiento animal en su cercanía. Por su lado, Ricky Park (Steven Yeun), es una exestrella de la televisión que lleva adelante un pequeño parque temático del viejo oeste cerca del rancho de los Haywood. Él también se ha percatado del raro fenómeno en el cielo.

Jordan Peele, nuevamente guionista, además de director, arma su relato de forma más sofisticada que en sus dos películas anteriores, incluyendo una sub-historia que transcurre en el pasado y que aporta, de forma algo rebuscada, elementos para entender el presente. El guion está cargado de pistas que tendrán su valor a medida que avance la trama, trucos muy convencionales en una película que busca no serlo, al menos en su primer tercio. Le lleva mucho tiempo entrar en su ritmo y sentido, y cuando finalmente despega, ya ha pasado una hora completa y no del todo justificada.

La trama se enfoca en un extraño fenómeno natural. (Universal Pictures)

En el medio el guion ha buscado metáforas acerca del cine pero ninguna tiene ni la potencia ni la autenticidad como para estar al servicio de la narración cinematográfica. Se basa en gran parte en las sorpresas, nada más se puede decir sobre lo que pasa, aunque en general no hay nada que sea tampoco una revelación inolvidable.

¡Nop! es inferior a ¡Huye! y Nosotros, sin duda, pero no por eso hay que despreciar su interés por crear un universo, por construir una narración y finalmente buscar ser una película que vale la pena ser vista en cine. Jordan Peele ha logrado en tres películas convertirse en una figura de relevancia. Algo parecido, para bien o para mal, a lo que pasó con M. Night Shyamalan a fines de la década del noventa. Esperemos que el director no se pierda en sus laberintos y consiga mostrar cintura para moverse por otros caminos. ¡Nop! es una película con grandes aspiraciones que queda muy por debajo de lo esperado, aunque en el camino regale algunas buenas escenas.

SEGUIR LEYENDO