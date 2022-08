“El cuento de la criada”: adelanto y fecha de estreno de la quinta temporada

Teaser de "El cuento de la criada": la serie se estrenará el próximo 18 de septiembre. (Paramount Plus)

El cuento de la criada (The Handmaid’s Tale) seguramente quedará en la historia del universo de las series como aquella que cambió el paradigma de varios temas. Los regímenes totalitarios, el fanatismo religioso, el abuso constante a las mujeres, un machismo recalcitrante. Fue y es una ficción que tiene tintes de realidad (lamentablemente) y que es una pantalla de lo que no debe pasar nunca en una sociedad.

El impacto de esta ficción fue tal grande que tuvo mucha repercusión a la hora de las premiaciones que lideró siempre con gran altura su actriz principal Elisabeth Moss (Mad Men) como June/Defred. El universo paralelo de Gilead que recrea una sociedad opresora manejada por unos maníacos con leyes insólitas, regresa ahora con una nueva temporada.

La serie comenzará a emitir su quinta temporada. (Paramount+)

Se trata de la quinta entrega que llegará a la plataforma de Paramount Plus el domingo 18 de septiembre, y se irá estrenado semanalmente un nuevo episodio. Mientras tanto, los suscriptores podrán encontrar las temporadas anteriores en la plataforma.

(ATENCIÓN SPOLIERS)

Recordemos que en el final de la cuarta temporada, June (Moss) enfrenta las consecuencias por haber matado al comandante Fred Waterford (interpretado magistralmente por Joseph Fiennes), mientras lucha por redefinir su identidad y propósito. La viuda del comandante, Serena, (encarnada por Yvonne Strahovski), intentará elevar su perfil en Toronto, Canadá, a medida que la influencia de Gilead llega a este país. Por otra parte, el comandante Joseph Lawrence (en la piel de Bradley Whitford) trabaja con la tía Lydia (interpretada por Ann Dowd) mientras intenta reformar Gilead y ascender al poder. June, Luke (O-T Fagbenle) y Moira (Samira Wiley), luchan contra Gilead desde la distancia mientras continúan su misión de salvar y reunirse con Hannah (Jordana Blake).

Elisabeth Moss como June, uno de los papeles más difíciles de su carrera. (Paramount+)

Completan el elenco Max Minghella (Nick Blaine), Madeline Brewer (Janine Lindo), Amanda Brugel (Rita) y Sam Jaeger (Mark Tuello), entre otros.

La novela distópica creada por Margaret Atwood fue publicada en 1985 y tuvo una versión cinematográfica en 1990 protagonizada por Natasha Richardson en el rol de Offred, Faye Dunaway como Serena Joy y Robert Duvall como el comandante Fred.

Las mujeres y su fertilidad es uno de los temas principales de "El cuento de la criada". (Paramount+)

La nueva temporada de The Handmaid’s Tale cuenta con la producción ejecutiva de Bruce Miller, Warren Littlefield, Daniel Wilson, Fran Sears, Eric Tuchman, Sheila Hockin, John Weber, Frank Siracusa, Kira Snyder, Yahlin Chang y la misma Elisabeth Moss.

Fue justamente Miller quien se refirió a este nuevo camino que comienzan las criadas luego del final de la cuarta temporada. En declaraciones a la publicación Entertainment Weekly expresó: “ ¿Podemos volver a la normalidad o tenemos que pasar a algo nuevo? Y ahí es donde June está ahora mismo. Ha hecho algo terrible, o lo que ella siente es irredimible. ¿Puede retroceder? ¿O tiene que entender que a veces no solo tienes que sacrificar parte de tu vida, sino que tienes que sacrificar toda tu vida para mejorar el mundo para la próxima generación? Y creo que no se trata solo de cambiar de presidente. No es solo aprobar una ley, como nos estamos dando cuenta ahora; algunas peleas las tienes que continuar teniendo, es una lucha que tiene que continuar ”.

Joseph Finnes le dio vida al comandante Fred en "El cuento de la criada". (Paramount+)

El cuento de la criada estrena el primer episodio de la quinta temporada el 18 de septiembre en Paramount+.

