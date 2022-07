Las Kardashian no son las únicas con reality show, también los latinos

"The Kardashians" estrenará su segunda temporada el próximo 22 de septiembre en Star Plus. (Hulu)

A lo largo de los últimos 20 años, la televisión estadounidense ha presentado reality shows protagonizados por famosos y sus familias. Los primeros fueron The Osbournes, en el que el ex líder de Black Sabbath, Ozzy, mostraba su vida fuera de la pantalla.

A este le siguieron otros como The Anna Nicole Show, Gene Simmons Family Jewels, con el vocalista de Kiss, Newlywed: Nick and Jessica, The Simple Life con Paris Hilton, pero sin duda, uno de los más exitosos hasta ahora es el que presenta a la familia Kardashian.

"The Osbournes" es considerado el primer reality show sobre familias de famosos, el cual estrenó en 2002. (AP)

Durante 14 años esta familia de celebridades tuvo su show en E! Entertainment y fue este año cuando la familia se mudó a Hulu (Star+ en Latinoamérica) para presentar el show como simplemente The Kardashians, siguiendo el mismo formato de documentar la vida diaria de cada uno de los integrantes de este clan.

Tras una exitosa primera temporada en esta nueva plataforma, el show reveló el avance de su segunda entrega que llegará el 22 de septiembre en el que, entre otros detalles, se puede ver un poco sobre el romance entre Kim y Pete Davidson, los preparativos de boda de Kourtney y Travis Barker, la disyuntiva de Khloé sobre si perdonar o no la infidelidad Tristan Thompson, la preparación para el nacimiento del segundo hijo de Kylie y la negativa de Kendall por ser madre.

"The Kardashians" regresa con su segunda temporada en septiembre. (Hulu)

En Latinoamérica, por otro lado, también se han hecho algunos intentos por mostrar la cotidianidad de la familias de celebridades. The Riveras, mostraba a la familia de Jenni Rivera, Biby y Eduardo: el reality, el cual mostraba a los actores mexicanos educar a su hijos y su vida campirana. También el del cantante Larry Hernández, quien en 2012 lanzó su reality Larrymania, en el que contaba su día a día al lado de sus cuatro hijos y su esposa Kenia Ontiveros.

Estos realities sobre celebridades latinas no corrieron la misma suerte que el protagonizado por las Kardashians, pero hay dos que actualmente se encuentran disponibles en streaming y aún se mantienen en lucha por el rostro del público, ¿cuáles son?

De viaje con los Derbez

Hasta ahora, "De viaje con los Derbez" ha estrenado dos temporadas. (Prime Video)

En 2019, previo a la pandemia, Eugenio Derbez, decidió reunir a su peculiar familia conformada por la actriz Alessandra Rosaldo, su esposa, Aitana Derbez, su hija, Vadhir y José Eduardo Derbez, sus hijos, y Aislinn Derbez, su hija mayor, junto con Mauricio Ochmann y su hija Kailani.

Juntos emprendieron un viaje a Marruecos para reconectar como familia, algo que terminó en un divertido y entretenido programa para los fans del comediante mexicano.

La segunda temporada de la serie se grabó en medio de la pandemia. (Prime Video)

Aunque al final de la primera temporada las fricciones entre los miembros no se hicieron esperar, y se dudó que una nueva temporada existiera, el rotundo éxito hizo que la familia regresara con una segunda entrega, una vez más a través de Prime Video.

Los Montaner

La familia Montaner muestra su día a día al bajarse de los escenarios. (Disney)

Será el próximo mes que el cantante Ricardo Montaner estrene su propio reality familiar a través de Disney+. El músico explicó en un comunicado que la idea de hacer una serie sobre sus vidas fue algo que discutió durante el confinamiento con su familia, integrada por Montaner y Marlene Rodríguez, padres de Ricardo, Mauricio y Evaluna, y sus respectivas parejas: Stefania Roitman, Sara Escobar y Camilo Echeverry.

"Los Montaner" constará de diez capítulos en su primera temporada. (Disney)

Mostrará momentos dentro de la vida de los integrantes de la familia e incluso dará a conocer espacios más íntimos entre las parejas. Además de esto, también se cubrirán algunos conciertos y momentos especiales de las carreras de cada uno de los artistas.

