Primer tráiler de “Un mundo extraño”, la nueva película animada de Disney

Un conmovedor viaje de acción y aventuras que nos adentrará en una tierra inexplorada.

Salió el primer tráiler y póster oficial de la nueva película de Walt Disney Animation Studios, Un mundo extraño con la voz de Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, el hijo de un explorador. La aventura de acción sucederá en una tierra inexplorada y traicionera donde criaturas fantásticas esperan a los legendarios Clades, una familia de exploradores, cuyas diferencias amenazan con derrocar su última misión.

La película está dirigida por Don Hall (Big Hero 6, Raya and the Last Dragon) y el codirector y guionista Qui Nguyen (Raya and the Last Dragon). El productor es Roy Conli (Big Hero 6, Tangled) y otro de los nombres dentro del elenco es el de Alan Tudyk (Star Wars: Rogue One). La misma vuelve a tomar la premisa de tierras inexploradas con secretos que van más allá de la normalidad y donde radica la verdadera aventura, además, claro, de una historia familiar.

Póster oficial de "un mundo extraño", la nueva película animada de Disney

El pasado año presentaron los diseños y artes conceptuales de cómo se vería la película además del logo oficial. Hoy Strange World ya es un hecho y se define como una aventura de exploración pulp, con guiños a historietas y novelas que se publicaban a principios del siglo XX y que marcaron a una generación de lectores.

Cuando fue se presentación en el 2021, el director ganador del Oscar dejó algunas ideas sobre la película: “Me encantó leer de nuevo aquellos viejos números de historias pulps que disfruté cuando era niño. Eran grandes aventuras en las que un grupo de exploradores descubría un mundo oculto o criaturas ancestrales. Han sido una fuente de inspiración para Strange World”.

Portada del tráiler de "Un mundo extraño"

Por parte del protagonista, Jake Gyllenhaal será quien interprete a Searcher Clade, el hijo de un famoso explorador que afirma en el adelanto que no se parece en nada a su padre. El personaje es un agricultor que se encuentra en una misión a una tierra “más allá del espacio y el tiempo”. “Creo que todo lo que realmente tienes, como actor, fuera de las habilidades técnicas, es tu imaginación, así que eso era una cosa. Lo encontré interesante”, dijo Gyllenhaal en una entrevista al sitio The Scotsman sobre su debut en el cine animado con Spirit: El Indomable.

También dio detalles sobre aquella experiencia que lo marcó y que decidió volver a abordar en Strange World: “Teníamos una cámara que para filmarnos haciendo la acción para que los animadores pudieran imitar nuestras expresiones faciales, así que tuve dificultades para sostener esa pantalla y hablarle al mismo tiempo y hacía mucho, mucho calor. Interpreté todo el papel de rodillas, básicamente en una posición de oración junto a una cama, con dos almohadas a ambos lados de la cabeza y una manta muy pesada sobre ellas”.

Primer banner de "Un mundo extraño"

Un mundo extraño (Strange World) se estrena el 22 de noviembre de 2022 en cines.

