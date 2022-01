Los estrenos de Amazon Prime que llegan en febrero

"Reacher", la nueva serie basada en las novelas del escritor Lee Child. (Amazon Prime Video)

Amazon Prime Video inicia febrero con novedades para todos los gustos en su catálogo de series, películas y documentales. Entre lo que más destaca de este mes están las nuevas temporadas de The Marvelous Mrs. Maisel y The Good Doctor, además del lanzamiento de las series de acción Reacher y Most Dangerous Game. Revisa aquí la lista completa de los estrenos:

Reacher – 4 de febrero

Jack Reacher (Alan Ritchson) es un policía militar retirado que apenas regresa a la sociedad. Viaja por Estados Unidos sin celular y solo lo esencial, sin embargo, todo cambia cuando llega a un pequeño pueblo y lo culpan por un crimen que no cometió. Así es como se encontrará frente a frente con una conspiración mortal que tendrá que enfrentar con su fuerza física e inteligencia. La serie se basó en los libros del escritor británico Lee Child.

Emparejados – 4 de febrero

Adrián Uribe y Consuelo Duval son dos comediantes mexicanos que conducen este especial de comedia donde tocan temas desde lo muy cotidiano hasta el matrimonio, los estereotipos de género y sus propias desgracias personales.

Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy – 4 de febrero

Regina King, Snoop Dogg, Dave Chappelle, Craig Robinson, Tichina Arnold y más personalidades famosas de la comunidad afroamericana en EE.UU. participan en esta docuserie sobre la historia de cómo nació Phat Tuesdays. Este mismo fue un show de comedia hecho solo por comediantes negros cambió la historia y tuvo una influencia importante en la representación social y cultural.

Homestay – 10 de febrero

Esta película japonesa producida por Amazon promete una dosis intriga y fantasía. “Shiro, un estudiante que un día aparece muerto pero que negocia con un “gerente” para tomar el cuerpo prestado de otro adolescente, Makoto Kobayashi, también fallecido ese día. El gerente no obstante le pide a Shiro encontrar el motivo de la muerte de Makoto en 100 días, o si no su alma morirá para siempre. Shiro pretenderá ser Makoto, interactuando en su escuela y con sus amigos, mientras descubre el misterio”, apunta la sinopsis oficial.

Sofía Niño de Rivera: lo volvería a hacer – 11 de febrero

La comediante mexicana Sofía Niño de Rivera regresa a los teatros de New York tras una década desde su primera aparición en la ciudad en un nuevo stand-up titulado Lo Volvería a Hacer. Ella tocará temas de cultura mexicana y latina, la pandemia, y de su vida profesional desde sus inicios hasta la actualidad.

I Want You Back – 11 de febrero

Esta comedia romántica nos presenta a Emma y Peter, dos treintañeros que se acaban de quedar solteros y no por decisión propia. Tras conocerse por casualidad, ambos se rehúsan a aceptar que sus relaciones terminaron por temor a quedarse por siempre solos, por lo que, deciden unirse para recuperar a sus exparejas destruyendo sus nuevas relaciones.

With Love – 11 de febrero

Una historia perfecta para maratonear en el Día de San Valentín. Lee aquí de qué trata esta serie de televisión de romance: “Esta es la historia de los hermanos Díaz, Lily y Jorge, quienes tienen como misión encontrar amor y propósito en la vida. La serie ocurre durante diferentes días festivos como el día de los enamorados, día de muertos, o Navidad”. La temporada está compuesta de cinco episodios.

TQM – 14 de febrero

La cinta de suspenso se centra en el experimento de una psiquiatra mexicana en sus tres hijos, poniéndolos a prueba al determinar la herencia de cada uno, mientras tiene de cómplices a otros tres pacientes suyos. ¿Hasta dónde puede llegar la familia para luchar por lo corresponde?

El gran salto – 18 de febrero

El documental retrata la vida de Luis Rivera, el atleta mexicano que impuso un récord en el 2013 con su salto de longitud de 8.46 metros. Cuando busca ser la gran inspiración de la generación de sus hermanos con su invitación a los Juegos Olímpicos, el proceso se complica por sus estudios de doctorado y algunas lesiones que ponen en riesgo su carrera como atleta.

The Marvelous Mrs. Maisel Temporada 4 – 18 de febrero

Una de las series favoritas de Amazon regresa con nuevos episodios. En la cuarta temporada, en pleno 1960, Midge (Rachel Brosnahan) busca su libertad creativa con un nuevo show que le permita mejorar como comediante. Pero el gran problema llegará cuando tenga que equilibrar esta vida profesional con su faceta personal, debido al compromiso con su carrera y de moverse hacia otros lugares.

Most Dangerous Game – 18 de febrero

Liam Hemsworth, Sarah Gadon y Christoph Waltz protagonizan este thriller televisivo de acción. “Desesperado por salvar a su esposa embarazada que sufre de una enfermedad terminal, Dodge Tynes acepta la oferta de participar en un juego letal en el que descubre que él no es el cazador, sino la presa”, es la sinopsis en la plataforma streaming.

The Good Doctor Temporada 5 – 25 de febrero

La quina tanda de episodios del exitoso drama médico llegará a Amazon Prime. El Dr. Shaun Murphy, un cirujano con autismo y síndrome del sabio, está de regreso al hospital San Jose St. Bonaventure luego de una estadía en Guatemala. Tras su regreso, él y el equipo de médicos se enfrentarán a unos cambios radicales en el hospital que arriesgarán no solo la integridad de los doctores, sino también su relación con Lea.

3:34 Terremoto en Chile – 25 de febrero

Muestra la historia de tres familias que vivieron el terremoto en Dichato, localidad costera al sur de Chile. La primera se basa en una mujer que viaja desesperadamente desde hasta Dichato en busca de sus hijos. Fernando Gómez y Roberto Farías son los protagonistas de la segunda trama, en la que un reo se escapa de la cárcel de Chillán para ver a su hija. Y la tercera historia, con Loreto Aravena y Eduardo Paxeco, narra la historia de un grupo de jóvenes de vacaciones en Dichato.

