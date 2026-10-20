Intensas negociaciones del Gobierno por las PASO: aún sin los votos, crece la idea de convocar a extraordinarias

La mesa política se reúne en Casa Rosada

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El Gobierno tendrá este martes una jornada de reuniones para intentar destrabar la eliminación o suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una de las principales prioridades legislativas del Gobierno que todavía no cuenta con los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso y cuyo tratamiento podría extenderse hasta las sesiones extraordinarias si el oficialismo no consigue acuerdos antes de que termine el período ordinario.

A lo largo de la jornada, la cúpula libertaria se reunirá en el marco de la mesa política y luego recibirá a los representantes del PRO, con la reforma electoral en el centro de la escena en ambos casos.

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Una vez más, la secretaria general, Karina Milei, no se sumó a la comitiva presidencial que, en esta oportunidad, viajó a España y se quedó en Buenos Aires para seguir de cerca los acontecimientos.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, continuará en los próximos días con las conversaciones que viene teniendo con las provincias y que, por el momento, no se transformaron en respaldos concretos para eliminar las PASO.

De hecho, según pudo saber Infobae, la mesa política del oficialismo todavía no definió el cronograma que pretende para la aprobación de esta iniciativa, qué tiempo atrás buscaban sancionar entre finales de octubre y principios de noviembre.

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Patricia Bullrich tiene la reforma electoral en el Senado (@PatoBullrich)

El texto se encuentra trabado en el Senado, donde la jefa del bloque violeta, Patricia Bullrich, espera todavía que se planteen las nuevas metas de plazos para retomar las negociaciones con los otros espacios.

Asimismo, la ex ministra de Seguridad aguarda aún que “El Colo” le confirme si tiene el apoyo explícito de los gobernadores, actores clave para que la medida avance.

El funcionario habría dado varios pasos ese sentido en Francia, cuando juntó a 13 mandatarios locales que habían viajado al Argentina Week para tratar de cerrar en París los acuerdos electorales que no pudo alcanzar en Buenos Aires, pero continúan las desconfianzas.

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En este contexto, en las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional comenzó a tomar fuerza la idea de dejar el debate sobre las primarias para el verano y así no solo ganar más tiempo para las negociaciones electorales, sino también concentrarse en otros proyectos pendientes.

“No sé si es solo por la falta de votos, entre nosotros también hay divergencias en el timing para los cierres”, explicó a este medio uno de los integrantes de la mesa política.

La estrategia, si se posterga la discusión por las PASO, es especular con la fecha en la que se van a empezar confirmar los acuerdos con aliados para, de esa manera, “obtener el mejor resultado posible“ para La Libertad Avanza.

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“Además, nosotros vamos a estar más competitivos entrando el año electoral. Igual, todo esto es la foto de hoy y cualquier cosa puede terminar ocurriendo”, aclaran en eL entorno de Karina Milei.

El grupo volverá a reunirse este martes, a las 13:00 en la Casa Rosada, con el objetivo de revisar el estado de las tratativas parlamentarias, principalmente en torno a este punto.

Además de la secretaria general de la Presidencia, Santilli y Bullrich, participarán el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; su primo y armador nacional, Eduardo “Lule” Menem; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el secretario de Prensa y Comunicación, Fabián Fernández.

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La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

En este escenario, el Ejecutivo podría verse obligado a convocar eventualmente a extraordinarias, algo que era resistido en la cúpula libertaria hace tan solo unos días, cuando estaba concentrada en que todos los proyectos se sancionen este año.

Por ese motivo, el equipo primero buscará definir si cuenta con las voluntades necesarias para avanzar con una eliminación definitiva o si debe aceptar una suspensión de las primarias limitada a las elecciones de 2027.

Entre quienes mantienen una mirada más optimista está el propio Santilli, que en los últimos días aseguró que la reforma electoral será aprobada y continúa al frente de las gestiones con las provincias.

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La estrategia, sin embargo, tiene límites. Los mismos espacios que resultaron decisivos para impedir que la oposición consiguiera quórum la semana pasada y tratara la derogación del mega decreto 70/2023 mantienen reparos sobre distintos aspectos de la agenda oficial. El PRO es uno de ellos y vuelve a ser clave en la discusión por las PASO.

Este martes, después de la mesa política, Santilli y los Menem recibirán en la Casa Rosada a Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, los representantes del partido que fundó Mauricio Macri.

“Vamos a ir al encuentro con una variedad amplia de temas a discutir”, anticiparon en el entorno de los dirigentes amarillos, quienes se mantienen firme en su postura de hacer las primarias optativas, solamente para aquellas fuerzas que necesiten resolver sus internas, pero no eliminarlas ni suspenderlas.

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El Gobierno vuelve a recibir al PRO

Será el primer encuentro formal desde el 24 de septiembre, luego de varias semanas de diferencias por las modificaciones vinculadas a discapacidad, la coordinación parlamentaria y el armado electoral rumbo a 2027.

Aunque hay quienes confían en que “todavía están en plazo” para eliminar las PASO, en otra parte del oficialismo admiten que el margen se achica y que las prioridades cambiaron.

Del otro lado, el peronismo ya ratificó su rechazo a la iniciativa. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionó la intención de eliminar o suspender las PASO y sostuvo que el objetivo del Gobierno es impedir que la oposición pueda organizarse para enfrentar una eventual reelección de Milei.

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La lectura libertaria es diferente. En la cúpula oficialista repiten que las primarias no son una herramienta que les “quite el sueño” y que el desempeño del Presidente en las próximas elecciones dependerá, principalmente, de la evolución de la economía y de la gestión.

De todos modos, en los despachos más importantes de Balcarce 50 consideran que la eliminación de las PASO permitiría evitar un calendario de múltiples votaciones y reducir los costos asociados a esa instancia.

La reunión con el PRO y los contactos que Santilli mantenga con los gobernadores terminarán de definir si el Gobierno puede insistir con un tratamiento inmediato o si deberá trasladar la discusión de la reforma electoral a un llamado a sesiones extraordinarias.

En la Cámara de Diputados habrá sesión esta semana

Además, la discusión por la reforma electoral se dará en una semana marcada por la mega sesión que La Libertad Avanza convocó para este miércoles en la Cámara de Diputados.

Con el Presidente en España, el oficialismo buscará aprovechar esa jornada para ordenar parte de su agenda legislativa, blindar definitivamente el DNU 70 y consolidar los acuerdos con los mismos sectores que necesita para avanzar más adelante con las PASO y el Presupuesto 2027.

La sesión incluirá el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, al que se le incorporó un capítulo para restituir límites a la venta de tierras rurales a extranjeros. Con esa modificación, el Gobierno apunta a dejar sin efecto el artículo del Decreto que había eliminado esas restricciones y preservar el resto de la norma.

El temario también contempla los proyectos oficiales sobre discapacidad y endeudamiento familiar o morosidad, elaborados como respuesta a las iniciativas que impulsaba la oposición, y la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y otros territorios del Atlántico Sur.

En el oficialismo anticipaban que el debate podría extenderse durante al menos 22 horas y convertirse en una de las sesiones más largas de la historia de la Cámara.