Política

El Gobierno quiere capitalizar la sintonía con los aliados para acelerar con el proyecto de Malvinas

Tras frenar la ofensiva de la oposición y blindar el DNU 70/23, el oficialismo negocia a contrarreloj para dictaminar este martes y llevar el texto de Defensa de la Soberanía Nacional al recinto al día siguiente. Los planteos del PRO, la UCR y el MID

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados - Defensa de la Soberanía Nacional
Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados - Defensa de la Soberanía Nacional
Guardar

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional —que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas— sufrió una demora esta semana en la Cámara de Diputados; , pero el oficialismo se muestra confiado en que conseguirá el dictamen de comisión el próximo martes para poder llevarlo al recinto al día siguiente. En ese marco, un grupo de referentes libertarios trabaja contrarreloj para armonizar el texto con los planteos que hicieron los bloques aliados. “El proyecto no se va a dividir en dos como propone el kirchnerismo , pero vamos a hacer cambios para llegar al consenso más amplio posible”, explicaron desde el bloque violeta.

El oficialismo pretendía firmar el dictamen del proyecto esta semana pero el revuelo que generaron los dos fallos de la Corte Suprema sobre la venta de tierras a extranjeros y el intento fallido de la oposición de derogar el mega DNU 70/23 demoró sus planes. Si todo sale bien para los libertarios, se tratará el mismo día que los proyectos sobre discapacidad, endeudamiento, Inviolabilidad de la Propiedad Privada (incluye la restitución de la ley de tierras), trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y vandalismo rural.

PUBLICIDAD

El texto enviado al Congreso por la Casa Rosada agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur pero ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. También incorpora la responsabilidad de proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
La jefa del bloque UCR Pamela Verasay (de espaldas) dialoga con diputados de LLA

Sin embargo, tanto la oposición dura como los bloques aliados enfocaron sus críticas en la segunda mitad del proyecto, que no se relaciona tan directamente con la cuestión Malvinas. Por ejemplo, el proyecto propone un sistema permanente de coordinación estatal en materia diplomática, económica, cibernética, jurídica, de defensa e inteligencia, cuyo órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el efe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.

PUBLICIDAD

Por otro lado, crea nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional y considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones.

Tanto los aliados del PRO como la UCR adelantaron su rechazo al artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. En sintonía con los planteos de organizaciones civiles de periodistas como ADEPA y FOPEA, advirtieron que una redacción tan “laxa” referida a las campañas de desinformación podría afectar la libertad de expresión.

“Nosotros pedimos mayor precisión en la definición del delito de injerencia extranjera, para resguardar la actividad periodística, académica y el debate público”, explicaron desde el PRO a Infobae. Los libertarios ya se comprometieron a modificar la redacción y circularon algunos borradores con cambios específicos.

A pedido de los aliados, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, ya adelantó que se incluirá la creación de una Bicameral de Seguimiento de la Seguridad Nacional a la que el Ejecutivo tendría la obligación de informar para reforzar el control parlamentario.

Ante la consulta de Infobae, fuentes libertarias al tanto de las negociaciones también reconocieron que se modificarán los artículos que habilitan al Estado a auditar, custodiar o intervenir “infraestructuras críticas”, como redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. “Algunos están preocupados porque toda la red de 5G es de la empresa china Huawei”, explicaron. En esa línea, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) también planteó que el régimen sobre infraestructura crítica debería basarse en un esquema de “cooperación voluntaria” entre el Estado y las empresas.

Sesión en Cámara de Diputados - 26 de agosto
Cristian Ritond, presidente del bloque PRO

Por su parte, los aliados del MID insistieron con que sea el Congreso el que autorice las actividades militares. Según pudo saber Infobae, el viernes recibieron un borrador con cambios en la redacción que analizarán durante el fin de semana.

Otros pedidos de los aliados incluyen la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y en el Sistema de Seguridad Nacional, “para que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo”; una clarificación de las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las Fuerzas de Seguridad Federal en la protección de las “infraestructuras críticas”; y aclaraciones sobre cuál será la autoridad de aplicación, que en el texto queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

Durante las primeras reuniones de comisión, desde el peronismo propusieron separar el proyecto en dos partes y adelantaron que podrían apoyar el Título I, que comprende los artículos del 1 al 40, y se enfocan en agravar las sanciones para la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur sin autorización de Argentina.

Pero los libertarios no tienen intenciones de avanzar por esta vía ya que consideran que podrán reunir apoyo suficiente apelando a otras fuerzas y así conservar el grueso del texto enviado por la Casa Rosada.

Temas Relacionados

Islas MalvinasCámara de DiputadosSeguridad nacionalRecursos naturalesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El desafío opositor tras la fallida sesión: construir mayorías en un Congreso moldeado por los gobernadores

Mientras el oficialismo negocia con las provincias, los bloques opositores reconocen que coordinar votos no alcanza si los números dependen de compromisos ajenos al debate legislativo

El desafío opositor tras la fallida sesión: construir mayorías en un Congreso moldeado por los gobernadores

Kicillof buscará una demostración de fuerza en el Día de la Lealtad, pero el peronismo estará disperso

El gobernador y presidente del PJ bonaerense se mostrará con la vicegobernadora, Verónica Magario, y el intendente local, Fernando Espinoza. Hará otra demostración de fuerza propia mientras transita entre la gestión y su construcción hacia 2027

Kicillof buscará una demostración de fuerza en el Día de la Lealtad, pero el peronismo estará disperso

Milei se mantiene lejos del ruido local y viaja a España para sacar provecho de la ola internacional de derecha

El Presidente continúa enfocándose en lo que ocurre afuera de la Argentina y delega las tareas domésticas en su hermana Karina. Su agenda en Europa, mientras en Buenos Aires el oficialismo buscará obtener otro triunfo en el Congreso

Milei se mantiene lejos del ruido local y viaja a España para sacar provecho de la ola internacional de derecha

El riesgoso camino de un Gobierno que encuentra sostén en el desorden opositor y se recuesta en los aliados

El ala política, comandada por Karina Milei, le dio al Presidente aire en el Congreso. Pero la victoria en Diputados también expuso la fragilidad que persigue al mileísmo: su principal activo no es propio sino la debilidad del peronismo. Las negociaciones con las provincias y la cercanía del calendario electoral que condiciona los tiempos

El riesgoso camino de un Gobierno que encuentra sostén en el desorden opositor y se recuesta en los aliados

Bullrich acusó al procurador penitenciario de trabar el traslado de presos de Devoto y exigió que vaya al Senado

La senadora presentó un proyecto con nueve requerimientos contra Ariel Cejas Meliare, a quien cuestionó por sus actuaciones en el cierre del penal porteño. La Justicia rechazó en dos instancias el hábeas corpus colectivo promovido por el organismo

Bullrich acusó al procurador penitenciario de trabar el traslado de presos de Devoto y exigió que vaya al Senado

DEPORTES

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

La primera transmisión, el equipo que ganó el Prode en directo y la huella de un programa emblemático: 75 años de fútbol y TV en Argentina

A 45 años del día que Carlos Reutemann perdió el título de F1: la revelación sobre la verdadera falla que tuvo su auto

La selección argentina femenina Sub 17 tendrá su debut histórico en el Mundial ante Alemania: todo lo que hay que saber

12 frases de Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la posible titularidad de Paredes ante Vasco a un pedido de perdón a un periodista

El demoledor nocaut del argentino Emiliano Sordi en la PFL que le permitió volver a ganar una pelea tras cinco años

TELESHOW

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

El director Julián Tagle reflexiona sobre su documental familiar: “Los Machado son magnéticos, trágicos y genuinos”

La vida extraordinaria de Noëlle Balfour: de su relación con Gustavo Cerati al día en que Axl Rose la llamó al escenario

Hace 75 años nacía la televisión argentina, y hoy recupera su nombre histórico: Canal 7

Juan Minujín contó como llegó a trabajar con Angelina Jolie y Salma Hayek: "Al principio dije que no"

La respuesta de Daniela Celis tras las críticas que recibió por su convocatoria para encontrar pareja: “No le da vergüenza”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

Científicos del CONICET identificaron un mecanismo que podría favorecer la resistencia del cáncer de páncreas

El régimen de Irán reportó que un superpetrolero se incendió tras chocar con una mina marítima en Ormuz

Régimen impone nuevos cargos contra el opositor Javier Martín, conocido como el “Spiderman cubano”

¿Tienen empatía los psicoanalistas lacanianos?: una respuesta con Jacques-Alain Miller

Mike Flanagan, el director que idolatra a Stephen King desde quinto grado, reimagina “Carrie” con ciberacoso, simulacros de tiroteo y el visto bueno del propio autor