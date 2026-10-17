Día de la Lealtad: Sergio Massa envió otra señal para la unidad del PJ y Cristina Kirchner cantó desde el balcón

Sergio Massa compartió un mensaje de unidad en el Día de la Lealtad

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El Día de la Lealtad Peronista se cargó hoy de mensajes, guiños y color entre las distintas tribus del movimiento justicialista. Después de los discursos de Máximo Kirchner y Axel Kicillof casi en simultáneo, el ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, llamó a la unidad del partido, en medio de las tensiones entre el sector kirchnerista y el espacio identificado con el gobernador bonaerense.

“La unidad es el camino a la victoria”, publicó Massa en un breve texto en las redes sociales. El mensaje incluyó un fragmento del discurso pronunciado por Juan Domingo Perón el 17 de octubre de 1945, cuando convocó a los trabajadores a permanecer unidos en la entonces novedosa liturgia justicialista.

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“Recuerden, trabajadores, ¡únanse! Sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos”, dice Perón en la secuencia audiovisual compartida por el dirigente tigrense.

Por su parte, la dos veces expresidenta tuvo su momento estelar durante la jornada. En este caso, sin apelar a la virtualidad, volvió a salir al balcón de su casa en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad, para saludar a la militancia. Desde la vereda, cientos de militantes esperaban ese reencuentro para apoyarla y vitorearla. “A pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos. No nos han vencido...”, cantó Kirchner, eufórica, este 17 de octubre.

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Cristina Kirchner este sábado, desde el balcón de su casa en San José 1111

A esa dirección del barrio porteño de Constitución llegaron distintos dirigentes del peronismo y Unión por la Patria para acompañar a Cristina Kirchner. Una de las imágenes que circuló fue la de los diputados Juan Grabois y Eduardo Valdés, en la que compartieron el momento de reverencia y lealtad a CFK con el ex gobernador bonaerense y ex canciller, Felipe Solá.

Juan Grabois, Felipe Solá y Eduardo Valdés

Entre los que se pronunciaron estuvo también el senador peronista Sergio Uñac, otro dirigente que aspira a ser el candidato presidencial en 2027. Desde su cuenta personal de X, recurrió a parafrasear a Perón con un video y señaló que “sus palabras están más vigentes que nunca. Nuestra lealtad con el pueblo, también”.

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“Perón explicaba su fórmula: obra pública que genera empleo, empleo que mejora el salario, salario que mueve el comercio y la industria. Bienestar para los argentinos. Gobernar es crear trabajo. Escucharlo hoy, con la situación atraviesa nuestro país, es recuperar el rumbo y tener siempre presente el compromiso con la construcción de una Patria mejor”, compartió.

El ex presidente Alberto Fernández puso en suspenso su su quiebre y conflictiva relación con CFK, tras la fallida experiencia del Frente de Todos, y remarcó la importancia de la fecha con una consigna: “Hoy, lealtad con Cristina”. “La lealtad no es sometimiento, lealtad es un profundo amor por el otro. Tan profundo que no abandonás al otro por ninguna circunstancia. Y la lealtad es un valor que vos tenés. Esta frase que dice: “Lealtad con lealtad se paga”, no. La lealtad no es una moneda de intercambio. Yo voy a ser leal con vos aunque vos no lo seas conmigo. Siempre voy a ser leal”, señaló Fernández en un fragmento de una entrevista que compartió este sábado en X.

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“Y quiero que ella (por Cristina Kirchner) -continúa- si ve este programa, lo tenga en claro, que yo estoy para ayudarla en todo lo que esté a mi alcance, porque sé que la situación que está viviendo es sumamente ingrata y particularmente injusta. Y yo, frente a la injusticia, me rebelo. Y en este punto, si Cristina me llama, voy a estar a su lado cuando ella me necesite”.

Una consigna repetida en otros actos

La proclama de unidad también atravesó la Vigilia de la Lealtad realizada durante la noche del viernes en el PJ de Rosario, bajo el lema “La lealtad nos une, el futuro nos convoca”. La actividad reunió a dirigentes políticos, organizaciones sociales y representantes del movimiento obrero de esa ciudad y de Santa Fe.

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“Nosotros amamos nuestra Patria. No tienen ninguna posibilidad de comprarnos; tenemos las convicciones firmes y es que buscamos que los trabajadores sean un poquito más felices”, afirmó el senador nacional y jefe del bloque peronista en la Cámara alta, José Mayans. En ese marco, convocó a “unir la lucha en todo el país” para que en 2027 gobierne un justicialista. Fue otro de los que recurrió a las palabras de Perón y su pedido para que los trabajadores sean “más hermanos que nunca”.

El legislador contrastó al peronismo con el modelo que atribuyó al presidente Javier Milei. “El Justicialismo es otra cosa. Es paz, todo en su medida y armoniosamente”, expresó. “Hoy, 17 de octubre de 2026 nuestra lucha es por la liberación de nuestra Patria. Por la dignidad humana, por la grandeza de nuestra Patria y por la felicidad de nuestro pueblo: ¡Viva Perón!”, cerró Mayans.

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El diputado Germán Martínez y el senador formoseño José Mayans, durante un acto en el PJ de Rosario por el Día de la Lealtad

El jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria y secretario general del PJ Rosario, Germán Martínez, pidió ampliar la militancia territorial. “Necesitamos que todo el mundo salga a militar. Hoy vemos a los diputados y senadores del peronismo recorriendo cada rincón de la provincia y el país para tener un gran Día de la Lealtad”, señaló, y vaticinó que el año próximo el peronismo volverá a gobernar Santa Fe y la Argentina. Además, reclamó la libertad de la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner: “Con la mayor firmeza decimos que Cristina debe estar libre porque es inocente. No nos escondemos y lo decimos con la voz bien alta”.

Entre los asistentes de ese convite estuvieron otros referentes santafesinos, como Marcelo Lewandowsky, Florencia Carignano, Diego Giuliano, Agustín Rossi, Alejandra Rodenas, Lucila De Ponti, Soledad Miguez, Pablo Corsalini, María José Poncino, Antonio Salinas, Osvaldo Miatello, Luis Rubeo, Miguel Rabbia, María de los Ángeles Sacnun, Eduardo Toniolli, Osvaldo Lalín Ortolani e Iván Pérez.

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José Mayans (derecha) y Germán Martínez (izquierda) respaldaron la inocencia de CFK

En La Plata, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz encabezó un plenario en el Galpón de la Victoria, donde llamó a dejar de lado las disputas por las candidaturas. “No voy a estar dándole aire a la llama de la interna de la provincia de Buenos Aires”, consideró la legisladora nacional, que integra el espacio del Peronismo Federal.

Durante su mensaje, Tolosa Paz criticó que se pretenda instalar una disyuntiva entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. “Qué triste que nos hagan elegir a todos los compañeros peronistas si tenemos que ser leales a quien fuera dos veces presidenta de la Nación y vicepresidenta, hoy presa injustamente en San José 1111, o querer ser leales a un gobernador que está batallando contra la peor derecha”, manifestó la ex ministra de Desarrollo Social.

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La diputada Victoria Tolosa Paz, en un acto en La Plata

En ese contexto, Tolosa Paz cuestionó a quienes buscan anticipar la discusión electoral bonaerense sin definir primero el rumbo nacional. “No cuenten conmigo para discutir antes qué proyecto de país tenemos, si hay una Buenos Aires para alguno o para alguna. No es sálvese quien pueda”, advirtió. Y planteó: “No se salva la provincia de Buenos Aires si no tenemos una presidenta o un presidente de la Nación que sepa hacia dónde tiene que ir”.

Más temprano, el Partido Justicialista presentó a Cristina Kirchner como víctima de una proscripción y equiparó su situación con la persecución que, según sostuvo en un comunicado, sufrió Juan Domingo Perón antes del Día de la Lealtad. “Ayer por Perón, hoy por Cristina. Volvamos a dar vuelta la historia”, encabezó el mensaje previo a la declaración partidaria. En este día, el PJ definió la lealtad peronista como una obligación y no como una mera efeméride.