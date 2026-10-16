Marco Rubio habló con Milei para avanzar en una agenda de comercio bilateral y seguridad regional

Javier Milei habla con Marco Rubio (Imagen de archivo)

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El secretario de Estado de los EEUU, Marco Rubio, y el presidente argentino, Javier Milei, ratificaron la alianza entre ambos países y apuntaron a profundizar el vínculo a través del comercio, las inversiones y la cooperación regional.

El contacto se produjo este viernes, según informó el Departamento de Estado en un comunicado. La dependencia estadounidense indicó que Rubio y Milei mantuvieron una conversación en la que reafirmaron la solidez de la relación bilateral.

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Durante el diálogo, los funcionarios analizaron oportunidades para ampliar el comercio entre Argentina y Estados Unidos, promover inversiones transparentes y avanzar en iniciativas vinculadas con la prosperidad y la seguridad en el hemisferio.

El comunicado no detalló posibles acuerdos ni medidas concretas derivadas de la conversación, pero señaló que ambas partes ratificaron el compromiso de mantener una coordinación estrecha para obtener resultados que beneficien a los ciudadanos argentinos y estadounidenses.

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