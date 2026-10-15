Política

El Gobierno denunciará penalmente a los manifestantes detenidos por los disturbios en el Congreso

La cartera de Seguridad trabaja en una presentación judicial y recolecta imágenes como prueba, tras una jornada que dejó ocho efectivos lesionados, además de destrozos estimados en $90 millones en la Plaza de los Congresos

5° Marcha Federal Universitaria - Congreso - Incidentes
Los enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso dejaron ocho efectivos de las fuerzas de seguridad heridos y 25 personas detenidas (Fotos: Jaime Olivos)
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El Gobierno Nacional informó que el equipo jurídico del Ministerio de Seguridad trabaja en la elaboración de una denuncia penal contra los manifestantes que protagonizaron los incidentes registrados durante la marcha universitaria de este jueves por la tarde en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La presentación contempla los cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.

En paralelo a la redacción del texto judicial, el ministerio avanza en la recolección de imágenes que servirán como prueba para sustentar las acusaciones. El material audiovisual recopilado busca identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones que se produjeron en la zona de la Plaza de los Congresos y su entorno durante la movilización. Esa tarea de documentación resulta central para individualizar a cada uno de los acusados en el expediente que se presentará ante la Justicia.

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La jornada dejó un saldo de al menos 25 personas detenidas a lo largo de los enfrentamientos que tuvieron lugar en las calles aledañas al edificio legislativo. Entre los casos que trascendieron, uno concentró particular atención: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aprehendió a un menor de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre tras ser sorprendido arrojando piedras contra un móvil policial.

Ante la situación, se realizó una consulta con la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFLA) Este, que ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para hacerse cargo del procedimiento, dado que la normativa vigente establece un tratamiento diferenciado para menores de edad involucrados en hechos de esta naturaleza.

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El Ministerio de Seguridad recopila imágenes como prueba para sustentar la denuncia penal contra los manifestantes aprehendidos
El Ministerio de Seguridad recopila imágenes como prueba para sustentar la denuncia penal contra los manifestantes aprehendidos

Los choques también dejaron heridas en las propias filas de las fuerzas de seguridad. En total, ocho efectivos resultaron lesionados durante el operativo desplegado en torno al Congreso. El desglose incluye cuatro agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA).

5° Marcha Federal Universitaria - Congreso - Incidentes
Los incidentes comenzaron tras la caída de la sesión en Diputados

Los uniformados recibieron piedras y otros objetos contundentes por parte de grupos que se desprendieron de la columna principal de manifestantes y protagonizaron las escenas de mayor tensión de la tarde.

5° Marcha Federal Universitaria - Congreso - Incidentes
El enfrentamiento duró más de dos horas

Pero los daños no se limitaron al plano físico de los efectivos. La violencia que se desató en torno al Parlamento dejó marcas profundas en el espacio público. De acuerdo con una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los destrozos ascienden a $90 millones.

5° Marcha Federal Universitaria - Congreso - Incidentes
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estimó de forma preliminar los daños en el espacio público en $90 millones

El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Congresos y las áreas circundantes fueron los más afectados por la acción de los grupos violentos que operaron en la zona.

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La movilización también incluyó el reclamo por la ley de emergencia en discapacidad

La protesta, convocada en defensa de la educación pública universitaria, derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro del edificio legislativo. Los desmanes se concentraron durante las horas de la tarde, cuando sectores radicalizados avanzaron sobre las líneas de contención policial y provocaron las escenas de violencia que ahora son objeto de la investigación judicial.

5° Marcha Federal Universitaria - Congreso - Incidentes
Jaime Olivos

Con la denuncia penal en marcha, el Ministerio de Seguridad apunta a llevar adelante acciones judiciales concretas contra quienes participaron en los hechos de violencia. Los cargos elegidos —resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado— dan cuenta del encuadre que el Gobierno le otorga a los episodios frente al Congreso. La recolección de pruebas en video y fotografía, en tanto, será determinante para sostener cada una de las imputaciones ante los tribunales competentes.

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