Río Negro: La Libertad Avanza puso freno a las autopostulaciones y dejó la candidatura a gobernador en manos de la Casa Rosada

Aníbal Tortoriello se autoproclamó candidato a gobernador de Río Negro por La Libertad Avanza, pero el partido lo relativizó

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“No hay duda, voy a ser el candidato a gobernador de Río Negro por La Libertad Avanza”. Con esa declaración, el diputado nacional Aníbal Tortoriello explicitó su intención de competir por la gobernación en 2027 y suceder a Alberto Weretilneck. Sin embargo, su anticipada postulación chocó con la cautela de la conducción partidaria provincial, que buscó poner límites a las proclamaciones individuales y dejó en claro que la decisión final dependerá de la estrategia política nacional.

El vicepresidente y apoderado de La Libertad Avanza en Río Negro, Damián Torres, relativizó el anuncio y lo definió como “una expresión de deseo”. Aunque reconoció las credenciales políticas del ex intendente de Cipolletti, aclaró que todavía no existe una candidatura formalmente definida.

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“Entendemos que puede ser un muy buen candidato a gobernador, por toda su experiencia y trayectoria”, concedió Torres. Sin embargo, enseguida marcó los límites de cualquier anticipación: “Todavía no hay ninguna definición de candidatura establecida, porque eso se va a definir en la época electoral, cuando arranque el cronograma, y en función del trabajo que venimos haciendo con la mesa política nacional, donde el primer objetivo es la reelección del presidente, Javier Milei”.

El mensaje tiene una lectura política concreta: la dirigencia provincial puede ordenar la estructura partidaria y promover dirigentes, pero la definición de las candidaturas estará subordinada a las prioridades electorales de la conducción nacional. En ese esquema, la reelección de Milei aparece como el principal objetivo y condicionante del armado libertario en las provincias.

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La disputa entre Tortoriello y Fullone

El senador nacional Enzo Fullone planea competir internamente con Tortoriello (Instagram)

En esa carrera también aparece el senador nacional Enzo Fullone, quien se consolidó como uno de los principales articuladores políticos de La Libertad Avanza en Río Negro. A diferencia de Tortoriello, optó por no explicitar sus aspiraciones y mantener un perfil más cauteloso, mientras construye vínculos con la conducción nacional.

Fullone tuvo un papel central en la incorporación de Tortoriello al partido. Ambos compartieron una fotografía cuando el diputado formalizó su afiliación a la fuerza que conduce el presidente Javier Milei, en un movimiento impulsado por el senador, que también intervino en la incorporación de otros dirigentes al espacio libertario.

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Por ahora, la conducción provincial intenta ordenar la tropa y evitar que las aspiraciones individuales condicionen la estrategia electoral. “Candidato no es; podría llegar a serlo si así lo deciden en Buenos Aires”, resumen desde las filas libertarias, en referencia a la situación de Tortoriello.

En ese escenario, Fullone apuesta a capitalizar su relación con la mesa nacional. Desde su llegada al Senado, construyó vínculos con la conducción central del espacio y mantuvo un alineamiento político con los Milei. Ese posicionamiento lo proyecta como una alternativa para disputar la candidatura a gobernador, aunque todavía no haya hecho pública una aspiración en ese sentido.

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Tortoriello, en cambio, cuenta con una ventaja vinculada a su trayectoria ejecutiva: fue intendente de Cipolletti y tiene mayor nivel de conocimiento público. Además, según sondeos preliminares que circulan en el espacio, partiría con mejores niveles de intención de voto, aunque también registraría un componente de imagen negativa que podría condicionar su proyección electoral.

“Tortoriello está mejor en las encuestas, pero también acumula imagen negativa. Fullone, en cambio, lo que suma es desconocimiento y ese factor es factible de revertir”, sostienen en el ámbito libertario.

La evaluación refleja dos estrategias diferentes: Tortoriello apuesta a capitalizar su instalación pública y su experiencia de gestión, mientras Fullone prioriza la construcción territorial, los vínculos con la conducción nacional y un perfil de menor exposición, a la espera de que se abra formalmente la competencia por la candidatura.

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Villaverde, fuera del centro de la escena

Lorena Villaverde, envuelta en polémicas en los últimos meses, quedó fuera de la carrera por la gobernación

Fuera de esa disputa quedó, al menos por ahora, la diputada nacional Lorena Villaverde, quien conserva formalmente la presidencia de La Libertad Avanza en Río Negro, aunque su protagonismo político se vio reducido tras los últimos escándalos que la involucraron.

Su situación también forma parte del reordenamiento interno del espacio, en un contexto en el que la conducción nacional busca preservar el control sobre el armado provincial y evitar que las tensiones entre sus referentes se traduzcan en una disputa prematura por las candidaturas.

No es la primera vez que Tortoriello anticipa su intención de competir por la gobernación. Los primeros cortocircuitos se produjeron en 2025, cuando, fortalecido por el resultado de las elecciones legislativas, anunció que buscaría disputar el Ejecutivo provincial en 2027.

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Apenas habían compartido la boleta libertaria cuando sus declaraciones provocaron cuestionamientos dentro del propio espacio. Algunos dirigentes que habían participado de la estrategia electoral salieron a marcar distancia y objetaron que el exintendente no pertenecía formalmente a La Libertad Avanza.

Casi un año después, Tortoriello saldó ese cuestionamiento al formalizar su afiliación partidaria. Sin embargo, su incorporación no resolvió la discusión de fondo: quién tendrá la última palabra sobre la candidatura y qué perfil elegirá el oficialismo libertario para competir por el gobierno provincial.

La última palabra, en Buenos Aires

Para explicar por qué ningún dirigente puede proclamarse candidato por anticipado, Torres apeló a la estructura institucional del partido. “Tenemos un orden dentro del partido, donde tenemos una estructura: el Consejo y el Congreso, que son parte de las decisiones que tomamos”, señaló.

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Antes de discutir nombres, agregó, será necesario conocer el calendario electoral. “Primero, es necesario saber cuándo serán las fechas de elecciones, porque ahí se establece el cronograma interno, para que todos tengan posibilidad de participar”.

La aclaración busca encauzar las aspiraciones individuales dentro de los mecanismos partidarios, aunque el peso de la conducción nacional aparece como un factor determinante en la definición política.

Fullone, por el momento, evita la confrontación directa y deja que las declaraciones de Torres funcionen como una advertencia para quienes buscan anticiparse a los tiempos electorales. No descarta disputar la conducción provincial, pero prefiere una estrategia de mesura y construcción política antes que una proclamación pública que pueda generar nuevos cortocircuitos internos.

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La disputa por la candidatura libertaria en Río Negro ya comenzó, aunque la conducción partidaria insista en que todavía no es tiempo de definiciones. Entre la instalación electoral de Tortoriello, el armado político de Fullone y la gravitación de la Casa Rosada, el interrogante central es quién logrará reunir los respaldos necesarios para convertirse en el candidato de Milei en la provincia.