“¿No sabés qué es un ‘bathroom’?”: el cruce de chicanas entre “Bertie” Benegas Lynch y la oposición en Diputados

El cruce entre Bertie Benegas Lynch y opositores en el debate del presupuesto

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El diputado Alberto Benegas Lynch (h), presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, protagonizó un cruce con legisladores opositores durante la primera jornada de discusión del Presupuesto 2027, luego de cuatro horas y 40 minutos de debate y de la exposición del secretario de Presupuesto, Carlos Guberman. La expresión utilizada por el libertario fue cuestionada por referentes peronistas y derivó en un intercambio de sarcasmos dentro de Diputados.

“Hacemos un bathrom break”, propuso el libertario. Su expresión recibió gestos de ironía como respuesta. “¿No sabés lo que es un bathroom?”, devolvió Benegas Lynch. “No, acá hablamos español”, se escuchó en el recinto.

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“Si no saben que es un ´bathroom´ y que es un ´break´...”, se defendió finalmente el diputado de La Libertad Avanza.

El episodio fue una de las curiosidades del primer día de debate de la denominada ley de leyes. La reunión estuvo marcada por los reclamos de la oposición sobre la ausencia del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y por los cuestionamientos a las proyecciones oficiales de actividad, empleo, inflación, obra pública y políticas destinadas a las personas con discapacidad.

El oficialismo ya había definido una hoja de ruta para llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre, después de buscar dictamen el miércoles 28 de octubre. Ese calendario dejaría al Senado con una semana para tratar la iniciativa antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre.

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Un cronograma con margen limitado para el Senado

La Cámara Alta necesita al menos dos semanas para el tratamiento de una ley, ya que su reglamento exige que transcurran siete días corridos entre el dictamen de comisión y la llegada del proyecto al recinto. Por esa razón, el Gobierno nacional prevé volver a convocar a sesiones extraordinarias para conseguir la sanción definitiva.

El diputado Alberto Benegas Lynch se expresa ante un micrófono durante una comisión en la Cámara de Diputados de Argentina.

Benegas Lynch había anticipado que Caputo solo podría asistir a la comisión “si queda algo en el tintero”, una definición que sostuvo la negativa oficial a que el ministro concurra al Congreso. La oposición reclama su presencia desde hace tres años durante los debates presupuestarios.

El itinerario de reuniones incluyó la participación de Guberman en el primer encuentro y la del secretario de Trabajo, Julio Cordero, en la segunda jornada. La discusión continuará el martes 20 de octubre, cuando se espera la presencia de un funcionario del área de Educación, y tendrá otra reunión informativa el 27 de octubre.

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El presidente de la comisión justificó la intención de tratar el proyecto a mediados de noviembre por la visita del papa León XIV y por las elecciones en Estados Unidos. “Entre el dictamen y la sesión tenemos la visita del Papa León XIV y están las elecciones de los Estados Unidos que muchos diputados hemos sido invitados”, explicó.

Guberman abrió su defensa del proyecto con un repaso de la gestión económica iniciada por Javier Milei. El funcionario afirmó que el Gobierno alcanzó rápidamente el superávit financiero y sostuvo que, durante los 12 años previos a la actual administración, los argentinos se volvieron 10% más pobres mientras el promedio de los habitantes del planeta incrementó su riqueza en 20%.

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Empleo, discapacidad y combustibles en el centro de las preguntas

La diputada Julia Strada abrió los cuestionamientos opositores al preguntarle al secretario si consideraba que la economía entraría en recesión durante el tercer trimestre. Guberman negó con la cabeza esa posibilidad, mientras la legisladora sostuvo que los datos disponibles indicaban lo contrario.

Strada también cuestionó la proyección inflacionaria incluida en la iniciativa. Señaló que el cálculo establece un piso acumulativo de 1,4% mensual y remarcó que esa estimación no implica una inflación de 0%, como promete Milei.

El Gobierno prevé la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Senado para lograr la sanción del presupuesto.

En la segunda jornada, Julio Cordero defendió el monotributo, el trabajo autónomo y los acuerdos salariales por actividad, región y empresa. El secretario de Trabajo afirmó que 950.000 personas fueron incorporadas al mundo laboral mediante el programa Volver al Trabajo, aunque ese cambio no se refleje en la tasa de desocupación.

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Cordero sostuvo que “no todos quieren trabajar en relación de dependencia ni poner su tiempo bajo la dirección de un empleador”. También planteó que los salarios deben superar a la inflación sin que las subas se trasladen a los precios de bienes y servicios.