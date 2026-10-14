Política

Mar del Plata: Montenegro recibió a Monteoliva para coordinar con Nación y Provincia medidas ante la crisis de seguridad

El intendente y la ministra de Seguridad analizaron el despliegue de fuerzas federales. Montenegro ya había hablado con Kicillof, Santilli y Javier Alonso. Ocurre después de su regreso al municipio, tras dejar el Senado provincial

El intendente Montenegro recibió a la ministra Monteoliva en Mar del Plata
El intendente Montenegro recibió a la ministra Monteoliva en Mar del Plata
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El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, recibió hoy a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para coordinar medidas frente a la crisis de inseguridad que atraviesa la ciudad. El encuentro se inscribió en las gestiones que el jefe comunal activó con los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof luego de retomar la conducción municipal.

La reunión estuvo enfocada en el trabajo de las fuerzas federales, la situación delictiva y las acciones que podrían articularse con la administración bonaerense. Montenegro planteó la necesidad de fortalecer la coordinación entre los distintos niveles del Estado y de evaluar eventuales refuerzos de personal, aunque por el momento no se anunciaron nuevos despliegues.

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El municipio de General Pueyrredón busca establecer un esquema de trabajo que integre los recursos locales de prevención, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y las fuerzas federales presentes en la ciudad. Esa iniciativa exige acuerdos entre administraciones de distintos espacios políticos y con responsabilidades compartidas en materia de seguridad.

Del encuentro participaron el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto; Gustavo Jara, del área de Operaciones y Despliegue Territorial del Ministerio de Seguridad Nacional; y el diputado nacional Alejandro Carrancio, referente de La Libertad Avanza en Mar del Plata.

Visita al Centro de Monitoreo de Mar del Plata

El objetivo del encuentro con funcionarios nacionales fue avanzar en la coordinación de las tareas de seguridad
El objetivo del encuentro con funcionarios nacionales fue avanzar en la coordinación de las tareas de seguridad

Según se informó oficialmente, durante la reunión se revisaron las tareas que las fuerzas federales desarrollan en el territorio y las principales problemáticas delictivas. Luego, Monteoliva recorrió junto a Montenegro el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde conoció las herramientas que utiliza el municipio para prevenir delitos y responder ante incidentes.

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La visita se produjo una semana después de que Montenegro volviera a asumir la conducción municipal, en medio de cuestionamientos por la inseguridad y tras evaluar el impacto de los delitos entre los vecinos.

El intendente resolvió regresar a la gestión en un proceso de aproximadamente 48 horas. La decisión estuvo ligada a una sucesión de episodios de violencia, entre ellos entraderas, homicidios y robos, que elevaron la preocupación en la ciudad.

En su entorno admitieron en diálogo con Infobae que fue una decisión con impacto político. Montenegro retomó la responsabilidad directa de una administración atravesada por un problema cuya resolución depende, en buena medida, de definiciones de los gobiernos provincial y nacional.

La seguridad se había consolidado como una de las principales inquietudes de los vecinos y comenzó a condicionar la agenda pública de Mar del Plata, a las puertas de una nueva temporada turística.

El regreso del intendente estuvo acompañado por contactos con autoridades que tienen injerencia en la seguridad local. Uno de los primeros interlocutores fue el gobernador Axel Kicillof. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, ambos mantuvieron una conversación telefónica de entre 20 y 30 minutos para analizar la situación delictiva y las posibilidades de intervención de la Provincia.

Montenegro también habló con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y mantuvo reiteradas conversaciones con el ministro de Seguridad, Javier Alonso. Esos contactos resultan relevantes porque la Policía bonaerense constituye el principal recurso estatal para intervenir ante los delitos comunes.

En paralelo, el intendente inició gestiones con funcionarios nacionales. La semana pasada conversó con Diego Santilli y con la propia Monteoliva, quien finalmente viajó a Mar del Plata para participar de la reunión de este miércoles.

La secuencia de contactos refleja la dimensión política de la estrategia de Montenegro. Para avanzar, necesita acuerdos con dos administraciones que mantienen diferencias públicas sobre distintos asuntos de gobierno, incluida la seguridad.

En el municipio consideran que la presencia de fuerzas federales puede ser más efectiva si se articula con la Policía bonaerense y los dispositivos locales. La eventual llegada de efectivos de Gendarmería Nacional o Prefectura Naval Argentina permanece entre las alternativas bajo análisis, aunque las autoridades todavía no comunicaron una decisión.

La reunión con Monteoliva apuntó a avanzar en acuerdos concretos, más que a presentar un operativo extraordinario. Fuentes consultadas señalaron que el objetivo inmediato es mejorar el funcionamiento de los recursos ya disponibles, sin descartar refuerzos en una etapa posterior.

Pico de delitos y sensación de falta de seguridad

Montenegro retornó a la intendencia debido a la crisis de inseguridad en el municipio
Montenegro retornó a la intendencia debido a la crisis de inseguridad en el municipio

La preocupación por la seguridad también aparece en los relevamientos de opinión pública que maneja la administración municipal. Según información a la que accedió Infobae, el 90% de los consultados manifestó sentirse más inseguro que un año atrás, mientras que el 42% afirmó que él o algún integrante de su familia sufrió un hecho delictivo.

Las cifras surgen de encuestas utilizadas por el municipio para medir el clima social. Se trata de percepciones y experiencias declaradas por los entrevistados, por lo que deben diferenciarse de las estadísticas oficiales de criminalidad. No se difundieron los detalles metodológicos de esos estudios.

En el entorno de Guillermo Montenegro sostienen que esos resultados ayudan a explicar la decisión de retomar personalmente la gestión. La inquietud por la inseguridad había generado una demanda sobre el intendente, a quien parte de la población identifica como el principal responsable político de la administración local.

El regreso a Mar del Plata también modificó sus prioridades. El jefe comunal concentró su actividad en un problema cuya evolución tendrá efectos sobre la evaluación de su gestión y sus próximos movimientos políticos.

De acuerdo con el diagnóstico municipal, los episodios que más preocupación generan están vinculados con la delincuencia urbana, como los robos de vehículos, las entraderas y la actuación de bandas dedicadas a delitos contra la propiedad. Las fuentes consultadas diferenciaron ese escenario de los casos relacionados con organizaciones narcocriminales de mayor escala, que motivaron intervenciones federales especiales en otras ciudades.

Ese diagnóstico explica que la estrategia esté centrada, por ahora, en obtener compromisos de Nación y Provincia antes de anunciar un operativo excepcional.

La agenda de Monteoliva en Mar del Plata también incluyó una actividad con dirigentes de La Libertad Avanza, espacio en el que Carrancio tiene un papel relevante. Esa instancia partidaria fue diferenciada de la reunión institucional con Montenegro, que estuvo acompañado por funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional.

Para el intendente, el encuentro representó un nuevo paso en una negociación que deberá continuar con las autoridades nacionales y provinciales. La evolución de la situación delictiva y las medidas que puedan instrumentarse definirán los próximos pasos de la gestión municipal.

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