Ricardo Quintela presentó la lista para competir por la presidencia del PJ Nacional y enfrentar a Cristina Kirchner

Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja que competirá contra Cristina Kirchner por la presidencia del PJ (Foto: Juliana Torres)

Horas después de que el entorno de Cristina Kirchner revelara quiénes integrarán su lista definitiva para competir por la presidencia del Partido Justicialista, el gobernador de La Rioja dio a conocer la nomina con la que buscará enfrentar a la exmandataria.

Antes de la medianoche se conoció la nomina encabezada por Ricardo Quintela como Presidente y cinco candidatos a vicepresidente. El actual gobernador de La Rioja se encuentra cumpliendo su segundo mandato y además, preside el PJ local, teniendo como ejes centrales de su gestión el “Pan, Techo, Trabajo, Agua, Energía y Conectividad”.

De los cinco candidatos, la primera de la lista es Magda Ayala, intendenta de la localidad de Barranqueras en Chaco. La abogada de 34 años se destaca por ser defensora de la gestión y política con perspectiva de género, el segundo candidato a vicepresidente es el abogado y ex gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, quien cuenta con amplia trayectoria política; y le sigue Mariana Gadea Secretaria Gremial UPCN en CABA. La trabajadora estatal y educadora comunitaria, también es conocida por ser militante de la Comunidad Organizada.

El cuarto candidato a vicepresidente es Roque Álvarez de Tucumán, quien se desempeña como presidente del Bloque Peronista de la Legislatura Provincial. El diputado provincial cuenta con trayectoria política y es reconocido por ser defensor del federalismo y del Norte Grande. Finalmente; el quinto candidato a vicepresidente es Alba Sánchez intendenta de La Viña, Salta; un pequeño departamento de la provincia norteña desde donde apostó al crecimiento y desarrollo priorizando a los vecinos de la zona.

Ayer, cuando ratificó su postulación expresó a través de sus redes sociales: “Quiero contarles a los compañeros y compañeras que seguimos con entusiasmo construyendo este proyecto. Con dolor veo que a esta altura no se trata ni de debates amplios, ni de contener a todos, ni de abrirnos a la participación de las nuevas generaciones, mucho menos de debatir los problemas de nuestra Argentina frente a las nefastas políticas de Milei”.

En este sentido, aseguró que hace meses recorre el país contándole a los peronistas lo que ofrece para conducir la nueva etapa del partido y que en este tiempo no escuchó “ni a un solo militante” que no esté pidiéndole participación.

“La vocación de conducir siempre debe ir acompañada por la capacidad de abrazar y contener. Si el juego sigue siendo el de señalar traiciones, forzar voluntades e identificar lealtades no vamos a poder construir una nueva esperanza en el peronismo. Dejar atrás esta forma de construir política es lo que me impulsa en mi vocación de conducir el partido”, concluyó Quintela en su comunicado.

El posteo de Ricardo Quintela confirmando su candidatura a las elecciones del PJ

Sus declaraciones ocurrieron horas después de que Cristina Kirchner avanzara con la conformación de las candidaturas para ir por la presidencia del partido: detrás de ella, irán cinco candidatos a vicepresidentes. El primero será el titular del bloque de senadores, José Mayans, mientras que la segunda vicepresidencia será para la senadora catamarqueña Lucía Corpacci.

La candidatura de la tercera vicepresidencia es para el titular del bloque de diputados de UP, Germán Martínez; la cuarta es para la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y la quinta para el secretario general de Smata, Ricardo Pignanneli.

Frente a este escenario, en el que la posibilidad de una unidad quedó atrás, desde el entorno de Quintela señalaron que también están armando su lista y que la presentarán en las próximas horas. Además, subrayaron que el “Gitano” tiene los requisitos correspondientes para poder competir, que son los 60.000 avales y la firma de cinco PJ provinciales.

En su comunicado de este viernes, el gobernador también hizo fuertes críticas contra la ex presidenta por sus dichos de esta tarde, cuando apuntó sin filtro contra Axel Kicillof. Fue durante una reunión en la sede de SMATA, que conduce Ricardo Pignanelli, quien fue elegido por la ex presidenta como uno de los candidatos a vicepresidente al PJ Nacional. “Los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”, sentenció en referencia al gobernador bonaerense.