Loris Zanatta: “Es totalmente ilógico que Milei viaje todo el tiempo”

"Viajar por el mundo es totalmente ilógico e irracional con los problemas que hay en la Argentina", cuestionó Zanatta

El catedrático de la Universidad de Bologna, Loris Zanatta, criticó las constantes salidas internacionales del presidente Javier Milei para reunirse con dirigentes políticos y empresarios, y dijo que “es totalmente ilógico e irracional con todos los problemas económicos que hay en la Argentina”.

“Gobernar un país es más complejo y tampoco (gobernar) es viajar por el mundo”, definió el politólogo italiano, en un balance sobre el estilo de conducción del mandatario libertario, que esta semana volvió a viajar a los Estados Unidos para reunirse con referentes de Sillicon Valley.

En declaraciones a radio Boing, el autor de El Papa, el peronismo y la fábrica de pobres se mostró en desacuerdo con la marcha del rumbo del jefe de Estado y lo comparó con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien mantuvo un encuentro bilateral con el dirigente libertario y que desde la gestión empezó a mostrar una postura menos confrontativa.

“Giorgia Meloni pertenece a la misma familia política de Milei, pero como gobernante se alejó mucho de esa familia. Se moderó y se alejó de Orban, y no digo que se alejara radicalmente de Vox, pero asumió el ropaje de jefe de gobierno italiano, como corresponde”, expuso el intelectual. Y agregó: “Desde ese sentido, Milei le parece demasiado radical”.

Según Zanatta, hubo una “gran curiosidad y atención” en Italia con Milei luego de su reunión con el papa Francisco en Roma, y que en ese entonces su figura fue interpretada a través del prisma de los conflictos internos y la política interior italiana. Sin embargo, ese interés habría decaído en los últimos meses.

“La derecha oficialista y favorable al gobierno de Meloni lo exaltó y celebró de diversas formas, mientras la oposición de izquierda lo pintó como el demonio. Esto tenía más que ver con la situación interna italiana. Pasados unos meses, Milei desapareció del debate intelectual italiano. Milei ni de lejos está en el centro del debate en Italia”, afirmó Zanatta.

Desde su perspectiva, el politólogo -que en otras oportunidades expresó críticas al peronismo- cuestionó el perfil que cultiva el economista libertario. Expresó su preocupación sobre la dirección y el enfoque de la administración de Milei en un momento crítico para el país.

“La historia está llena de personas que son buenas para reunir votos y no para gobernar. No sé si de forma consciente, pero no puede pensar que no es político. Político es quien hace política”, dijo, y apuntó que ese eje discurso “es un relato que funcionaba para reunir la protesta y sacar votos, pero la campaña ya terminó”, concluyó.

El encuentro de Javier Milei con el CEO de ChatGPT, Sam Altman, en San Francisco

En otras declaraciones, Zanatta también había equiparado las formas de gobierno de Milei con las de Néstor y Cristina Kirchner, en lo que respecta a la sanción de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

“Cuando intenta pasar por encima del Congreso, se parece a los Kirchner. Muchos que apoyan a Milei dicen que eso lo hacían otros gobiernos antes con DNU. Es cierto, lo hacían los de antes también y eso demuestra que es el mismo estilo de Gobierno. Si quieren hacer cambios profundos, como necesita Argentina, estos cambios deben ser estables y no por el liderazgo carismático de una persona”, apuntó.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

La cuestionada política exterior de Javier Milei continuará hoy en territorio norteamericano. El presidente mantendrá actividades en la ciudad estadounidense de San Francisco, donde disertada en una reconocida universidad y se reunirá con referentes del mundo tecnológico.

A las 13:30 (hora argentina), el mandatario expondrá durante 45 minutos en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford.

Luego, mantendrá un encuentro con el rector de esa casa de altos estudios, Richard Saller, y con la directora de la Institución Hoover, la ex secretaria de Estado de Estados Unidos Condolezza Rice. A las 14.30 tendrá un intercambio con profesores y expertos en política económica de dicha institución.

Centrado en profundizar su vínculo con los gigantes del mundo tecnológico, el líder libertario tiene en agenda una reunión con el CEO de Google, Sundar Pichai, a las 15.30; y otra con el director ejecutivo de Apple, Timothy Cook, a las 18.

Milei se reunirá con Sundar Pichai y Timothy Cook