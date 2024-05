“PRO Libertad”: diputados de Patricia Bullrich armaron un nuevo bloque y formalizaron la ruptura con Mauricio Macri en la Legislatura bonaerense

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich junto al ex presidente, Mauricio Macri (AP Photo/Daniel Jayo)

Finalmente, la interna entre Mauricio Macri y Patricia Bullrich cristalizó en una ruptura. Los diputados que responden a la ministra de Seguridad lanzaron hoy “PRO Libertad”, un bloque propio en respuesta a la ola de renuncias en el consejo directivo del partido en la provincia de Buenos Aires, que tenía como objetivo consagrar al diputado nacional, Cristian Ritondo, como nuevo presidente de la agrupación amarilla a nivel local.

La fractura estaba madurando en los últimos días y se formalizó este martes. A través de un comunicado, los parlamentarios que son leales a Bullrich oficializaron la decisión de constituir una bancada en la Legislatura bonaerense, en medio de la dura disputa sobre el rumbo que debe tomar el partido ante el gobierno de Javier Milei.

“Nace PRO Libertad en la provincia de Buenos Aires: un compromiso inquebrantable con el cambio”, señala el encabezado del comunicado firmado por los diputados bonaerenses Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Florencia Retamoso, Abigaíl Gómez, Oriana Colugnatti y la senadora Daniela Reich.

De esta manera, el bloque PRO, que tenía hasta ayer 17 integrantes y era presidido por Agustín Forchieri (diputado que responde a Diego Santilli), perdió a varios miembros para el debate legislativo.

En las últimas horas, la duda que crecía era si Reich, presidenta del PRO de la provincia de Buenos Aires, iba a formalizar su pase, que se esclareció con el escrito. Es que a su mandato renunciaron dirigentes de peso como el propio Ritondo, el diputado nacional Martín Yeza, la intendenta de Vicente López -y flamante vicepresidenta del partido a nivel nacional- Soledad Martínez, entre otros. Detrás de estas dimisiones partidarias está Macri.

El comunicado firmado por los legisladores del bulrrichismo señala su “total apoyo al cambio rotundo y al esfuerzo por llevarlo adelante que está llevando a cabo el Gobierno nacional” de La Libertad Avanza.

“La realidad nos exige decir con claridad dónde estamos parados -continúa el texto-. Hay sólo dos opciones reales: o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se está. No hay posiciones intermedias. Con el cambio no se negocia, el cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos”.

El comunicado de los legisladores bullrichistas

Los legisladores advirtieron que continuarán “siendo del PRO” y por eso la “obligación es acompañar el cambio”. Y que su misión “será bancar el cambio a fondo”.

Entre las tareas que se autoasignaron, se propusieron “ejercer un control crítico de las acciones del gobernador Axel Kicillof, interactuar positivamente con los bloques que comparten nuestras ideas de cambio y libertad y construir proyectos superadores en los temas que verdaderamente importan a los bonaerenses, como la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico, la baja de impuesto y eliminación de trabas para quienes trabajan”, entre otros.

Desde ese espacio adelantaron a Infobae que en el mediano plazo “podría haber más” integrantes que pasen de un bloque al otro.

El impacto de la fractura del PRO bonaerense

El fondo de la discusión en el PRO es nacional, pero tiene su epicentro sobre la provincia de Buenos Aires.

Días atrás, la ministra de Seguridad organizó un acto en la localidad de Luis Guillón bajó el título “Apertura Republicana; los liberales del PRO”. Estuvo acompañado por el armador político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y subsecretario de Integración Socio Urbana de la Nación, Sebastián Pareja. Además del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela y la propia Reich. La actividad hizo ruido. Se interpretó como un respaldo explícito -y con el sello partidario del PRO- a la Libertad Avanza. Hoy por hoy el acompañamiento en lo político existe; de hecho fue Macri el que planteó días atrás que la Ley Bases que se discute en el Senado se tiene que votar, aunque la ley “no es perfecta”.

Crédito: Prensa Patricia Bullrich

Pero las diferencias asoman sobre el rumbo que debe tomar el partido. Esto es si fusionarse con la Libertad Avanza para tener mayor potencia electoral o por el contrario sostener la autonomía y -en todo caso- trabajar en una alianza electoral cuando sea el momento. “Que Patricia Bullrich vaya y se afilie a La Libertad Avanza si quiere, ningún problema”, había fogoneado Ritondo en una entrevista en TN.

Ahora, en la Cámara de Diputados bonaerense, el espacio que integrarán los diputados que responden a Bullrich trabajarán articuladamente con el bloque La Libertad Avanza.

“Seguimos acompañando los fuertes cambios de la sociedad. En la provincia de Buenos Aires somos los representantes más opositores al gobierno de Kicillof”, le dijo a Infobae una de las voces que dio el paso en la fractura.

Puertas adentro del bloque de Diputados, los matices del PRO siempre existieron. Por caso, las diputadas Sofía Pomponio y Florencia Retamoso, votaron negativamente los proyectos de Ley Fiscal Impositiva, Endeudamiento y la prórroga de las emergencias en distintas áreas que solicitó Kicillof a fines del año pasado; mientras que el grueso del bloque dio sus votos positivos. Las legisladoras lo hicieron saber luego con una nota en mesa de entrada de la Cámara baja el 28 de diciembre, cuyo destinatario fue el presidente del cuerpo legislativo, Alejandro Dichiara.

“Por más que se vayan, no impacta en la estrategia de oposición que tenemos acordada con uno de los bloques de la UCR y la Coalición Cívica para frenar los dos tercios que necesita Kicillof”, relativiza un diputado encolumnado entre quienes renunciaron al renunciamiento de los cargos dentro del partido, para forzar una renovación de autoridades que tendrá a Ritondo como nuevo presidente del partido a nivel bonaerense.

“Algunos quieren expulsarnos. Esta discusión se da puertas adentro, pero esta gente salió y lo hizo público”, plantearon desde las filas del PRO que responden a la funcionaria nacional.

Los diputados del PRO Fernando Compagnoni, Sofía Pomponio, Florencia Retamoso, Abigail Gómez, Oriana Colugnatti

En el terreno legislativo se busca poner paños fríos. “Es una discusión que nos excede, los que se van no es por una cuestión personal. El trabajo dentro del bloque es bueno”, aseguran desde el espacio que quedó en mayoría numérica dentro de Propuesta Republicana. Se espera que en principio voten de manera espejada.

En unas semanas, el oficialismo llevará al recinto de la Cámara baja el proyecto impulsado por el Ejecutivo bonaerense que crear una empresa de emergencias estatal. Será bajo la figura de una sociedad anónima del Estado. Se descuenta que el PRO, pese a sus matices, se posicione de la misma manera: en rechazo a la iniciativa.

Así las cosas, una vez oficializado el desprendimiento, la Cámara de Diputados bonaerense quedaría con 12 bloques, repartidos entre Unión por la Patria (37 integrantes), PRO (12 integrantes), UCR Cambio Federal (10 integrantes), Unión, Renovación y Fe (9 integrantes), La Libertad Avanza (6 integrantes), Acuerdo Cívico-UCR + GEN (6 integrantes), PRO Libertad (5 integrantes), Coalición Cívica (3 integrantes) y los monobloques Frente de Izquierda y los Trabajadores, Buenos Aires Libre, Libre y PTS Frente de Izquierda y Unidad.

En tanto que en el Senado, la distribución de bancas quedaría con Unión por la Patria (21 integrantes), PRO (9 integrantes), UCR-Cambio Federal (8 integrantes), Libertad Avanza (3 integrantes), La Libertad Avanza (3 integrantes) y los monobloques Buenos Aires Libre y el virtual bloque PRO Libertad.