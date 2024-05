Cristian Ritondo: “Que Patricia Bullrich vaya y se afilie a La Libertad Avanza si quiere, ningún problema”

El diputado sostuvo que la ministra debería "afiliarse a La Libertad Avanza" si no quiere estar en el PRO

En medio de la interna en el PRO que derivó recientemente en la renuncia de la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo partidario en la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo cuestionó la postura de Patricia Bullrich y negó la posibilidad de fusionar al espacio con el oficialismo. Además, le recomendó a la ministra de Seguridad que “vaya y se afilie a La Libertad Avanza, si quiere”.

“El PRO existe y va a seguir existiendo. Entiendo que tenemos que recuperar la identidad y que lo que debemos hacer es, lógicamente, apoyar al Gobierno en todas las cosas en las que creemos que está en lo correcto, pero siendo una alternativa”, remarcó.

Durante una entrevista en TN, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados se refirió al conflicto entre la ministra de Seguridad y el ex presidente Mauricio Macri, que se trasladó a territorio bonaerense y podría terminar con una ruptura en la Legislatura provincial.

Al respecto, Ritondo sostuvo que lo que ocurrió fue que “el 80% de los dirigentes, intendentes, diputados nacionales, concejales y legisladores”, decidieron forzar las elecciones internas para reemplazar a la actual titular del partido en Buenos Aires, Daniela Reich, al considerar que “hubo un cambio con respecto al año pasado”.

Patricia Bullrich se mostró a favor de una unificación entre el PRO y La Libertad Avanza (Jaime Olivos)

“Las PASO y las generales del 2023 cambiaron la radiografía del PRO e inclusive Patricia Bullrich está de acuerdo con eso. Me acuerdo que a fines de diciembre me dijo ‘esta chica no puede seguir conduciendo el PRO, no existe en la provincia de Buenos Aires’. Con lo cual, atornillarse a una silla, sabiendo que tenemos que juntarnos y, además, utilizar al PRO para decir que hay que ser la cabecera de La Libertad Avanza, nos parece mal”, remarcó.

En esta línea, el diputado aseguró que “hay que correrlo a Mauricio Macri de esto”, porque “él no se metió” en la discusión, sino que “esta fue una decisión de 12 de los 14 intendentes y de los presidentes de los bloques de diputados y de senadores”.

Además, el referente del partido amarillo negó que los dirigentes que renunciaron al Consejo Directivo fueran personas cercanas a la ministra de Seguridad, “porque hasta hace unos meses eran los jefes de campaña de Horacio Rodríguez Larreta”.

Asimismo, rechazó una posible unidad con el oficialismo, al remarcar que “fusionar significa fundirse en la misma identidad”, por lo que indicó que “aquellos que creen que deben ser de La Libertad Avanza, que se vayan a ese partido”.

"Ella no es más la presidenta del PRO", recordó Ritondo (REUTERS/Agustin Marcarian)

Consultado sobre la posición de Bullrich a favor de esa alianza, Ritondo contestó: “Es la mirada de ella, que se vaya y se afilie a La Libertad Avanza, si quiere, yo no tengo ningún problema. Ella ya no es la presidenta del PRO, el presidente es Mauricio Macri”.

Para el jefe de la bancada, esa sería “una decisión personal, como la que tomó para sumarse a este Gobierno”, aunque aclaró que opina que ella “es la mejor ministra de Seguridad que puede tener la Argentina” y que “está bien que colabore como lo hace en este momento”.

“Pero estamos los que desde hace 22 años fundamos el PRO, militamos, pasamos triunfos y derrotas, pero construimos un partido con capacidad de gestión, con una idea de país, de libertad y que se opone al kirchnerismo en la Argentina. Entonces, esa identidad que nosotros construimos, la queremos mantener”, agregó.