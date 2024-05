Patricia Bullrich se refirió a la interna en el PRO: “No tengo un minuto para perder en esto”

Patricia Bullrich se refirio a la interna en el PRO: "No tengo un minuto para perder en esto"

Patricia Bullrich aseguró que no tiene “ni un minuto para perder” en la interna que atraviesa con Mauricio Macri, aunque insiste con que el PRO debe seguir sus pasos y aliarse a La Libertad Avanza.

La ministra de Seguridad habló este domingo en medio del clima de tensión que predomina en el partido amarillo luego de la renuncia de la mayoría de los integrantes del Consejo Directivo partidario en la provincia de Buenos Aires.

“A mí la interna no me importa absolutamente nada”, contestó al respecto intentando disimular. En declaraciones a LN+, señaló que ella está “todo el día trabajando por la seguridad de los argentinos” e insistió: “No tengo un minuto para perder en esto”.

Tras asumir al frente del PRO a nivel nacional, Macri impulsa a Cristian Ritondo para que haga lo propio en territorio bonaerense, algo que resiste la ministra de Seguridad. El bullrichismo alega que la legisladora provincial Daniela Reich tiene mandato hasta 2026 al frente del PRO de PBA y no pueden removerla. Sin embargo, el pasado jueves, de un total de 33 miembros, unos 24 referentes que integran el Consejo Directivo provincial resolvieron renunciar a sus cargos para favorecer la salida de Reich y allanar el desembarco de Ritondo.

En este contexto, el martes habrá una conferencia de prensa de dirigentes del PRO bonaerense alineados con Bullirch, quienes ratificarán la alianza con La Libertad Avanza y cuestionarán la legitimidad de las renuncias de los consejeros directivos. Además, la ministra de Seguridad impulsará una ruptura del bloque del PRO en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, anoche Bullrich planteó la postura que considera debería asumir el espacio: “Lo único que creo importante discutir es que tiene que haber un scrum de apoyo al Gobierno de todos aquellos que pensamos que en la Argentina hay como dos avenidas, la del cambio, el proyecto de crecimiento real, y el proyecto que nos ha traído hasta acá”. “El camino que estamos transitando y el de los que quieren frenar. Quiero que todos estemos apoyando el cambio, y por supuesto mi partido, el PRO, tiene que estar apoyando el cambio sin especulación, directo, porque se están haciendo los cambios de manera muy impresionante”, justificó. “No hay que mirar el detalle, sino las grandes líneas de cambio que se están llevando adelante”, agregó.

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Imagen de cuando el PRO le prestó apoyo al entonces candidato para convertirse en presidente

Más allá de los conflictos internos, la actual funcionaria del Gobierno cree que un sector de la oposición busca la caída de Javier Milei: “Dos paros generales, marchas todos los días, intentos de generar caos, mentir respecto a que hay gente que no come porque no se le da la comida. Todo eso hace a un poder que se está rompiendo, el de organizaciones sociales, sindicatos, de empresarios que hacían las cosas a su manera, y todo esto con un poder político que durante muchos años generó un modelo de pobreza. Sabemos que el kirchnerismo, en nombre de los pobres, empobreció a la Argentina”.

Para Bullrich, el kirchnerismo busca “quitarle gobernabilidad el Gobierno”. “Pero este es un gobierno que su gobernabilidad no está en la tradición de las leyes o del acuerdo político, tiene gobernabilidad porque está haciendo cosas que nadie se está animando a hacer”, agregó. No obstante, dijo que “si nos dan la ley (bases) mucho mejor”, porque “la gente va a salir de la crisis mucho antes”.

Por otro lado, respondió a la declaración de Javier Milei, en la que advirtió que tras la sanción de la Ley Bases habría una reorganización del Gabinete, en la que quien primero dejaría su cargo sería Nicolás Posse. “Si el presidente considera que después de la Ley Bases tiene que revisar todos los ministerios, está en su derecho de hacerlo. Todos tenemos que seguir trabajando con fuerza y decisión y no distraernos por estos temas”, manifestó.

El diputado sostuvo que la ministra debería "afiliarse a La Libertad Avanza" si no quiere estar en el PRO

Cristian Ritondo: “Que Patricia Bullrich vaya y se afilie a La Libertad Avanza si quiere, ningún problema”

El jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados rechazó una posible fusión con el oficialismo y cuestionó a la ministra de Seguridad, en medio del conflicto del partido en la provincia de Buenos Aires. “El PRO existe y va a seguir existiendo. Entiendo que tenemos que recuperar la identidad y que lo que debemos hacer es, lógicamente, apoyar al Gobierno en todas las cosas en las que creemos que está en lo correcto, pero siendo una alternativa”, remarcó.

En diálogo con TN, sostuvo que lo que ocurrió fue que “el 80% de los dirigentes, intendentes, diputados nacionales, concejales y legisladores”, decidieron forzar las elecciones internas para reemplazar a la actual titular del partido en Buenos Aires, Daniela Reich, al considerar que “hubo un cambio con respecto al año pasado”.

Consultado sobre la posición de Bullrich a favor de esa alianza, Ritondo contestó: “Es la mirada de ella, que se vaya y se afilie a La Libertad Avanza, si quiere, yo no tengo ningún problema. Ella ya no es la presidenta del PRO, el presidente es Mauricio Macri”.

