Misiones: 10 días de protestas de policías, médicos y docentes y un conflicto que escala en tensión

Conflicto en Misiones: aún sin acuerdo, los policías no entregaron los patrulleros retenidos en el acampe

Mientras escala el conflicto salarial en Misiones, donde policías, médicos y docentes provinciales encabezan reclamos paralelos que este domingo cumplen 10 días, el fiscal de instrucción N° 6 de Posadas, doctor René Casals, denunció este sábado que los agentes acuartelados en la ciudad capital no cumplieron con la entrega de los patrulleros retenidos en el acampe, tal como las partes habían acordado previamente.

En tanto, y aún sin acuerdo, el gobernador Hugo Passalacqua publicó anoche los aumentos para la fuerza de seguridad local y expuso cómo quedaron los salarios para cada categoría.

Luego de que el viernes fracasara otro intento de acuerdo entre la Gobernación y los manifestantes de la fuerza de seguridad local, el doctor Casals brindó una escueta entrevista ayer por la mañana en la que informó que los policías que llevan a cabo el levantamiento frente a la sede del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional 1, ubicada en la intersección de las avenidas República Oriental del Uruguay y Trincheras de San José, informó que uno de los voceros de los manifestantes, German Palavecino, no se presentó a comparecer ante la Justicia ni cumplió con la entrega de los patrulleros a la que se había comprometido para este sábado.

“Se ha cerrado un acta ahora, y como era obvio, no cumplieron con la entrega de los móviles que habían dicho que iban a entregar ellos mismos. Estuvimos esperando con una comisión acá. Pero no comparecieron a la fiscalía y tampoco los acercaron a la Jefatura, como dijo anoche el señor Palavecino que los iba a llevar. Yo lo invité a que venga hasta acá, pero no ha comparecido”, explicó el fiscal Casals en diálogo con Misiones Online.

Frente a este escenario, el funcionario judicial señaló que ahora se continuará con las medidas y los trámites judiciales del expediente. “Ya dependerá de lo que defina su Señoría -el juez Ricardo Balor-. Igual hay medidas ordenadas pendientes de cumplir todavía, que son el despeje, el secuestro de vehículos, la restitución de la fuerza, y el recupero de todo esto. Seguirá el trámite judicial, y una vez que se garanticen las medidas se podrán ejecutar”, detalló.

Algunos de los patrulleros retenidos por los policías de Misiones acuartelados frente a la sede del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I, en pleno centro de la ciudad de Posadas.

Tras una tarde de viernes que se desarrolló entre intensas conversaciones y versiones cruzadas, el acuerdo entre el Gobierno misionero y la Policía se desvaneció. No hubo respuesta oficial a la contrapuesta que presentó la representación de los manifestantes. “Hicimos un planteo. Y no nos contestaron nada. Quedó en stand by. Somos respetuosos de eso. Ellos nos dieron su propuesta. Y nosotros la nuestra. Intentamos hablar con ellos (por el Gobierno). En las negociaciones hay un tire y afloje”, relató en rueda de prensa Ramón Amarilla, otro de los voceros de los uniformados.

En este tira y afloje, la representación de los policías cedió casi 15 puntos en su pretensión inicial. De una recomposición que implique una suba del 100% de los haberes, estaban dispuestos a aceptar un 85%.

Aún sin acuerdo entre las partes, el gobernador Passalacqua utilizó la red social X para dar a conocer cómo será la nueva escala salarial de los efectivos de la fuerza policial a partir de mayo, según la zona en la que se desempeñe cada efectivo. Además, reiteró que desde este domingo quedaron depositados los sueldos de la administración central, jubilados y pensionados.

“A partir de mañana a la tarde -por este domingo- estarán liquidados los sueldos de todos los empleados públicos de Misiones en el Sistema Integrado de Administración de Personal (SIAP). También estarán liquidados los sueldos con sus respectivos aumentos de todo el personal de la administración central, jubilados, pensionados y retirados provinciales”, compartió el mandatario provincial.

Los aumentos salariales que anunció el gobernador Hugo Passalacqua para la Policía de Misiones están divididos según la zona de desempeño: Norte, Centro, Sur y Capital.

Luego, en un segundo tuit, difundió los salarios actualizados para cada escalafón de la Policía de Misiones y destacó la diferencia entre los sueldos de abril y mayo que los uniformados percibirán en sus bolsillos.

Sobre este punto, días atrás, el ministro de Coordinación General de Gabinete, Héctor Ricardo “Kico” Llera, recordó que se trata del “tercer aumento en cuatro meses que da la provincia”.

“Tenemos que ser conscientes de la situación que está viviendo el país entero. Sabemos que bajó la recaudación y el consumo, y a nivel nacional se recortaron muchas transferencias y la coparticipación. Por eso tenemos que ser responsables a la hora de dar un ofrecimiento salarial”, subrayó el ministro Llera, durante un reportaje para Canal Doce de Misiones.

A la espera de una propuesta superadora del gobernador Passalacqua, los manifestantes no dan el brazo a torcer y continúan firmes en el acampe. “Estamos a la espera. El diálogo siempre estuvo abierto de parte nuestra, tanto del personal de sanidad, del sector docente y de nosotros, la fuerza de seguridad. La parte gubernamental cree que con la quedada de ellos nosotros vamos a abandonar, y nosotros estamos preparados para estar presentes”, aseguró hoy un participante de la protesta en diálogo con el canal de noticias TN.

Ante las protestas simultáneas que llevan adelante los sectores docente, policial y de sanidad de Misiones, los obispos provinciales emitieron un comunicado este viernes a raíz del conflicto que se desató en ese territorio por el reclamo un aumento salarial.

En un texto titulado “La sabiduría del diálogo”, firmado por el monseñor de Posadas, Juan Rubén Martínez; de Oberá, Damián Santiago Bitar; y de Puerto Iguazú, Nicolás Baisi, aseguraron que siguen de cerca “los graves acontecimientos de estos días”. “En situaciones complejas como la que atravesamos, hay que evitar alimentar la confrontación y hay que propiciar el modo más sabio y oportuno de afrontar nuestros conflictos, que es la búsqueda de consensos a través del diálogo”, informaron.

“Cercanos a la memoria de la Revolución de Mayo, convocamos a gobernantes y ciudadanos a asumir los acontecimientos patrios que abrieron con esperanza procesos fundamentales para nuestra Nación, como un legado que nos interpela a seguir trabajando por la justicia y la paz, atendiendo especialmente a los más necesitados. Einvitamos a todo el Pueblo de Dios que peregrina en esta Provincia a unirse en las misas y celebraciones de este fin de semana, para pedir juntos a Jesucristo, el Señor de la Historia, que nos conceda a todos la sabiduría del diálogo y la alegría de ‘la esperanza que no defrauda’ (Rom 5,5)”, agregaron.

La policía de Misiones ratificó que la protesta sigue y apuntó contra el Gobierno provincial: “Hace 24 años que están”

Mientras tanto, el acampe en la calle continúa y la policía de Misiones aseguró que permanecerán en protesta. En esta línea, el vocero de la fuerza, Ramón Amarilla, apuntó esta tarde contra el gobierno provincial y aseguró: “Hace 24 años que están”.

Además, señaló que “no hay voluntad” por parte de las autoridades para resolver el “conflicto salarial”. “Nosotros no hemos tenido ninguna contraoferta, acá el gobierno ha decidido, por decreto, implementar unilateralmente un incremento y, nada más, de un 30%. Nada más”, comentó en diálogo con TN.

“No nos volvieron a llamar y nosotros teníamos la esperanza de poder resolver esto, porque acá es una decisión política. Que me digan que no hay plata... Acá hay plata”, subrayó y continuó: “Plata hay. Ahora que ellos tengan voluntad de levantar esto... No entiendo qué les está pasando a ellos. Seguimos en la misma situación de hacernos pasar frío acá. Nos trataton de sediciosos y alborotadores. Pero estamos en un domingo tranquilo esperando que el gobierno resuelva esto”.

Asimismo, remarcó que la intención de los actores del gobierno era dejar “que sufran el fin de semana de frío” para, finalmente, solucionar el problema “a principio de semana”.

“En muchas oportunidades nos dijeron: ‘Este es el modelo que ustedes eligieron de gobierno’. Hace 24 años que están acá. Nadie quiere desestabilizar nada, no sé de qué nos hablan. Somos funcionarios policiales y penitenciarios. Lo único que queremos es trabajar pero como corresponde, con un salario digno, que dejemos los recursos necesarios a nuestra familia para poder ir a cubrir una guardia y no estar pensando cómo llego a pagar esto. Lamentablemente se llegó a esta situación por culpa de ellos, por la falta de atención del gobierno que necesitamos para poder llegar a destrabar todos los conflictos que son salariales”, profundizó Amarilla en conversación con el mismo medio.

Por último, se pronunció sobre el problema anexo por los patrulleros que fueron utilizados para la protesta, y que fueron reclamados por el fiscal René Casals. “Le dijimos al fiscal que venga a buscar los patrulleros, que venga con su gente y se lleven todo. Acá la manifestación es de la gente”, precisó. Y reiteró: “Acá no hay voluntad. Están buscando un culpable para meter preso en vez de buscar una solución”.

El Gobierno depositó

Minutos antes de las 20, el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua informó que ya estaban realizados los pagos de los sueldos de mayo con sus respectivos aumentos, a través de sus redes sociales.

El gobierno de Misiones informó que depositó los sueldos con aumentos

“Informo a todo el personal activo de la administración pública provincial que ya están disponibles los recibos de sueldo correspondientes al mes de mayo, con los aumentos anunciados días atrás”, escribió el funcionario en su cuenta de X (ex Twitter).

“Se pueden consultar online, con usuario y contraseña, en https://sueldos.siap.misiones.gob.ar”, aclaró. Y en otro mensaje, concluyó: “Además, recuerdo que los haberes tanto del personal activo como de jubilados, pensionados y retirados de la administración pública estarán acreditados el día jueves 30 de mayo”.