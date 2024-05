Diana Mondino habló de la crisis diplomática con España: “La reacción ha sido exorbitante”

La canciller aseguró que el conflicto se va a resolver

En medio de la crisis diplomática con España, la canciller Diana Mondino consideró como “exorbitante” la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de retirar a la embajadora de su país de Argentina. En ese sentido, reiteró que se trata de un tema “personal” que no debería convertirse en un conflicto entre Estados.

Durante las últimas semanas, la tensión entre el presidente Javier Milei y su homólogo español no hizo más que crecer tras un fuerte ida y vuelta verbal. Por esto mismo, el Senado citó a la canciller para el próximo martes, en un intento de conocer cuáles son las prioridades y los pilares de la gestión en materia de política exterior.

El lunes pasado el Gobierno español retiró del país a su embajadora en Argentina, María Jesús Alonso Jiménez, enviando un claro mensaje al Gobierno nacional. “La reacción ha sido exorbitante, fue tan desproporcionada que sorprende”, aseguró Mondino durante su participación en “La Noche de Mirtha” (El Trece), el programa conducido por Mirtha Legrand.

Frente a la decisión de España, el Ejecutivo nacional decidió mantener su representación diplomática en el país vecino. Sobre este punto, Mondino aseguró que “no corresponde” quitar al embajador, por lo que planteó que “hay una confusión notable entre una persona y el Estado”. “De ninguna manera se pueden confundir las dos cosas”, agregó y aclaró: “Del lado nuestro de Argentina, no tenemos ningún inconveniente”.

La ministra señaló que, desde su punto de vista, fue un error inicial confundir lo personal con lo diplomático y “en vez de retroceder, lamentablemente Pedro Sánchez redobló la apuesta”.

El presidente Javier Milei (Franco Fafasuli)

La rivalidad entre el presidente Javier Milei y Sánchez comenzó durante la campaña del año pasado, cuando el jefe de Estado español se pronunció abiertamente a favor de Sergio Massa.

Sin embargo, la situación terminó de complejizarse por una serie de declaraciones agresivas del gobierno de España, con funcionarios que trataron a Milei de “consumidor de sustancias”, de “fascista” y de tener posiciones contrarias a la democracia. La reacción del mandatario fue recordar, sin mencionar, las acusaciones judiciales por presunta corrupción que pesan sobre Begoña Gómez. En consecuencia, Sánchez exigió una rectificación. Lo que siguió luego fue quitar la representación diplomática.

Ante este escenario, Mondino alegó que “En Argentina nadie hubiera sabido a qué estaba haciendo referencia Milei con sus palabras y creo yo que fue lo menos ofensivo porque el dato existe”. “Asociar un Estado a una persona no es habitual, es una tormenta en un vaso de agua. No hay razón para que un comentario se convierta en una cuestión de Estado”, dijo Mondino en esta oportunidad.

El presidente de España, Pedro Sánchez (EFE/Chema Moya)

De esta manera, la canciller reiteró lo que aseguró en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) días atrás, evento en el que planteó: “Esto es una anécdota que tenemos con España. Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad”.

“No hace falta que cuente lo que es España para Argentina, tiene realmente de una importancia monumental. Este es un tema estrictamente interno, político. Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, (los vínculos) son como los electrocardiogramas que hacen pip pip. No debería ser algo que afecte (el vínculo durante) los próximos 20 o 30 años”, expresó en esa oportunidad.

“Las empresas españolas a lo largo de los años tienen muchísima actividad. La comunidad argentina en España y española en Argentina es enorme”, indicó hace algunos día, por lo que descartó que este conflicto afecte directamente a las relaciones comerciales existentes entre ambas naciones.