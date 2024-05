En plena crisis con España, Mondino fue citada al Senado para exponer sobre el rumbo de la política exterior de Milei

En plena crisis con España, la canciller DianaMondino fue citada al Senado para exponer sobre el rumbo de la política exterior de Milei (REUTERS/Amanda Perobelli)

La ministra de Relaciones Exteriores de la Nación, Diana Mondino, fue citada para exponer ante el Senado Nacional el martes de la semana que viene. El objetivo reside en escuchar las prioridades y los pilares en política exteriores que ejecuta el Gobierno del presidente Javier Milei. Si bien la convocatoria no especifica temas en particular, el evento tendrá lugar en plena crisis diplomática con España producto del cruce verbal entre el Jefe de Estado y Pedro Sánchez, presidente español.

Será la primera vez que la canciller exponga ante la Cámara Alta. Lo hará durante la reunión de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside el senador nacional de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni. Comenzará a las 16 en el salón Illia del primer piso del Senado Nacional. Según supo Infobae, la citación no responde al conflicto con España. “Estaba prevista desde principios de las sesiones ordinarias para conocer a Diana y charlar sobre la política internacional del Gobierno”, detalló ante este medio un legislador oficialista.

El temario de citación no detalla los temas a tratar. Simplemente consigna: “Asistirá la canciller Diana Mondino a fin de exponer sobre los lineamientos de la política exterior de Argentina”. Según pudo conocer Infobae, no se descarta que la funcionaria vaya acompañada por sus principales asesores, como Leopoldo Sahores, vicecanciller, Marcelo Cima, secretario Relaciones Económicas Internacionales, Federico Barttfeld, jefe de asesores. En tanto que Federico Pinedo, sherpa argentino ante el G20, no asistirá porque viajará a Madrid la semana que viene con agenda vinculada a ese organismo multilateral.

La canciller Diana Mondino reunida con Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, en su reciente viaje a Washington

Además del libertario Paoltroni, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado está integrada por los senadores de Unión por la Patria Marcelo Lewandowski, Nora Giménez, Guillermo Eduardo Andrada, María Eugenia Duré, Gerardo Montenegro, Silvina García Larraburu, María Inés Pilatti Vergara, Silvia Sapag; la neuquina Lucila Crexell; de Unión Federal Edgardo Kueider; los radicales Martín Lousteau, Rodolfo Suárez, Maximiliano Abad y Carolina Losada; del PRO Luis Juez; el salteño de Cambio Federal Juan Carlos Romero; la misionera Sonia Rojas Decut; y la tucumana Beatriz Avila.

Los senadores de Unión por la Patria, que está dividido en el Senado en dos bloques, y los del radicalismo prepararán preguntas e intervenciones críticas contra Mondino y apuntarán contra Milei por el conflicto con Pedro Sánchez. Además, según conoció este medio, los legisladores interpelarán a la canciller sobre los costos de los viajes del presidente al exterior. Así como también sobre el sentido de los mismos. La oposición objeta que el Jefe de Estado realizó algunos viajes sin agenda personal, cuyas reuniones se centraron en “temas personales”.

Respecto a España, Mondino se circunscribe a la línea de Milei. No obstante, busca darle un tono diplomático para bajar la tensión. “Esto es una anécdota, no afecta la relación”, expresó la canciller esta semana en su exposición ante el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Además, profundizó: “Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad”.

La canciller buscará aplacar la magnitud del conflicto, señalará que se trató de un intercambio entre los presidentes producto de una agresión inicial de funcionarios del Gobierno español. Y enfatizará, especialmente, que esa gresca no obtura la relación comercial y bilateral con España.

Javier Milei y Pedro Sánchez buscan poner un freno a la escalada de tensión

Durante estos días, la jefa de la diplomacia argentina siguió de cerca el conflicto entre Milei y Sánchez a través de Alberto Bosch, embajador del país en Madrid. El contacto fue permanente. El representante argentino se reunió el lunes con Juan Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores de la Moncloa.

Es que el Gobierno argentino está convencido de que Pedro Sánchez utilizó el cruce verbal con Milei para salvar su frente interno y sumar volumen de cara a las elecciones del Parlamento Europeo. Esos comicios empiezan el 6 de junio. Terminan el 9 de junio, día en el que España elegirá a 61 de las 705 bancas que ponen en juego entre los 27 estados de la Unión Europea.

En Buenos Aires no ignoran esos detalles y evalúan que el conflicto no se profundizará porque la fecha de vencimiento es el 9 de junio. Ese día votarán los españoles para elegir representantes al Parlamento Europeo. Ni Argentina ni España tienen margen para romper la relación diplomática ni comercial. Por eso, diluido el proceso electoral europeo, ese problema entrará en terreno de archivo.

Respecto a los lineamientos general de política exterior que ejecuta el Palacio San Martín, Mondino resaltará el alineamiento de Argentina con Estados Unidos, Israel y las potencias occidentales. Focalizará como hitos los procesos de ingreso a la OCDE y a la OTAN en calidad de “socio global”.

Diana Mondino durante su gira por China

Además, conoce que deberá informar sobre el próximo viaje de Milei a Estados Unidos, la semana que viene, para reunirse en San Francisco con Mark Zuckerberg, titular de Meta y Facebook, y otros empresarios del mundo de la tecnología. El Presidente apuesta a afianzar los vínculos con las big techs con el objetivo de desarrollar un polo de Inteligencia Artificial en Argentina.

En tanto, el Jefe de Estado también tiene previsto estar presente en la cumbre del G7 en Italia, que será a mediados de junio. Será una oportunidad para que Milei interactúe con los presidentes más importantes del sistema internacional.

En tanto, dará detalles de la agenda del G20 que se hará en noviembre en Río de Janeiro. Los tres ítems a deliberar este año son inclusión social y lucha contra el hambre, transición energética y desarrollo sostenible, y reforma de las instituciones de gobernanza global. La agenda hace un hincapié fuerte en lo económico, el ambiente y el cambio climático y, por último, un tema sensible: reformar instituciones financieras globales (como el FMI y la OMC), pero sobre todo modificar la composición del Consejo de Seguridad de la ONU. Brasil quiere ingresar como miembro permanente a ese selecto grupo de países como veto.

A su vez, otro tema en cierne para la política exterior de Argentina es la relación con China. El país debe afrontar en junio y julio dos vencimientos por el swap de monedas. La Casa Rosada evalúa por estas horas si paga esos compromisos o, bien, si negocia un waiver para sostener el acuerdo. Beijing presiona en reserva para que Buenos Aires reactive la construcción de las represas chinas en la Patagonia.