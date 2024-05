Quién es Ana Tamagno, la mujer que cantó con Javier Milei en el Luna Park

Javier Milei cantó junto a Ana Tamagno en el Luna Park

Uno de los momentos más destacados del acto que protagonizó el presidente Javier Milei ayer por la noche, durante la presentación de su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” en el Luna Park, fue cuando él mismo interpretó el tema de La Renga “Panic Show”. Y durante su performance como cantante, el mandatario convocó a Ana Tamagno, una corista de la banda de “Bertie” Benegas Lynch, que aceptó la invitación y entonó unas estrofas junto a él.

En medio de su performance, el jefe de Estado le hizo unos gestos reiterados a Tamagno para que se acercara al micrófono y cantara una parte del tema ícono de “La Renga”. “Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron, sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey y te destrozaré. Toda la casta es de mi apetito”, cantaron a dúo Milei y Tamagno, quienes recibieron una ovación por parte del público.

Nacida en la ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires, Ana Valeria Tamagno formó parte este miércoles del grupo soporte de Milei, llamado “La Banda Liberal”. La formación estuvo integrada por el ya mencionado diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch, a cargo de la batería; su hermano Joaquín Benegas Lynch, en guitarra, y en el bajo Marcelo Duclos, pareja de Tamagno y autor junto a Nicolás Márquez de la biografía del Presidente, “Milei, la revolución que no vieron venir”.

El presidente Javier Milei abraza al diputado nacional Alberto "Bertie" Benegas Lynch, líder del grupo "La Banda Liberal". (Franco Fafasuli)

Según expone en uno de sus perfiles de Linkedin, la red social para profesionales y búsqueda de empleo, Tamagno es docente de Lengua y Literatura. “Me desempeño en el nivel medio en las ESS n° 1 y ESST n° de Dolores. También en el nivel Superior, en el Profesorado de Lengua y Literatura del ISFD 168. Hasta el año 2023 inclusive trabajé en Educación Especial, como docente en ciclo cerrado de la especialización en Neuromotores, en el ISFDyT 126″, señala en su carta de presentación.

Formada como docente en el Instituto Superior de Formación Docente 168, en 2019 realizó una especialización superior en Lectura y Escritura en el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).

“Proactiva y asertiva”, tal como ella se describe en su perfil de la mencionada red social. No sólo se desempeña como docente, sino que además es estudiante avanzada de Abogacía en la Universidad Siglo 21, una carrera que eligió para “restituir sus derechos a personas vulneradas”.

“Mi motivación para seguir estudiando es ampliar mis conocimientos y poder plasmar los ideales del Derecho en la práctica cotidiana”, señala en su CV. Además, se desempeña como acompañante psicológica con orientación en counseling, cuya capacitación la realizó en la UTN.

Ana Tamagno, durante uno de los ensayos de "La Banda Liberal" de cara a la presentación en el Luna Park. (@nygbertie)

De acuerdo al diario Entrelíneas, Tamagno también se destaca por sus acciones solidarias. Sin ir más lejos, en 2019 inició una campaña en redes sociales para vender sus libros y, de esa manera, ayudar al Hogar San José de Dolores “Tengo títulos idénticos porque sus prólogos, traducciones o comentarios son distintos; también libros que en su momento compré repetidos para usar con mis alumnos, pero que ahora no me resultan indispensables porque las bibliotecas están muy bien provistas. Por eso mismo descarté la idea de donarlos a alguna biblioteca escolar, porque todas tienen los mismos clásicos que yo. Y en cuanto a las narrativas más pasatistas, no suman gran utilidad para la biblioteca de una escuela. Yo no quería sacarme el bulto de encima, como quien cambia las cosas de lugar, quería que realmente fueran útiles para alguien”, explicó por aquel entonces al citado medio

Pero Tamagno no sólo cuenta con experiencia en la docencia y en abogacía, sino que además se caracteriza por su perfil artístico. Desde 2011 a la fecha se desempeña como actriz en Ofelia Casa Teatro, un café del barrio porteño de Palermo en el que se suelen realizar distintas obras. Asimismo, trabaja como asistente de dirección y actriz en el Teatro de la Relojería, y en simultáneo da clases de teatro Infantil, comedia musical e improvisación teatral en “El Condor”, un centro actoral de su ciudad natal.

Entre septiembre de 2002 y abril de 2003, mientras realizaba sus primeros pasos en la actuación, Tamagno participó como actriz y cantante de “Drácula, el musical”, uno de los musicales argentinos más importantes.

Y ahora, gracias a su participación en la presentación del libro del presidente Javier Milei, puede contar que cantó en el mítico Luna Park, uno de los estadios más icónicos del país.