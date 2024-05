Un fallo judicial avaló los controles que realiza el Gobierno en la entrega de alimentos

La ministra de capital humano, Sandra Pettovello

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N° 2, Esteban Furnari, rechazó un recurso de amparo presentado para solicitar la “prohibición de innovar”, con el objeto de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no suspenda, en la transición a una nueva modalidad de asistencia alimentaria, la entrega de alimentos secos a comedores y merenderos de todo el territorio nacional.

La presentación fue realizada el 5 de febrero por la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, y el Defensor adjunto, Juan Facundo Hernández.

Según Graham, habían adoptado la medida porque la Defensoría “empezó a recibir reclamos de comedores, de merenderos, de distintos lugares de todo el país” y manifestó que “en el marco de las medidas del Ministerio de Capital Humano para modificar la modalidad de provisión de alimentos a comedores y merenderos, esa cartera discontinuó la entrega de alimentos secos”.

El reclamo judicial apuntaba a que “miles de niñas, niños y adolescentes que asisten a comedores comunitarios, sigan recibiendo alimentos oportunos y de calidad” prevista en la ley 25.724 por la cual se creó el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación; ello en el marco de emergencia alimentaria nacional dispuesta por el decreto del gobierno de Alberto Fernández 108/2022, que fuera prorrogada por el artículo 87 de la ley 27.701 hasta diciembre de 2025.

En el recurso, los defensores agregaron que: “con trabajo de campo realizado por la Defensoría se pudo determinar en ciertos hogares que no se entregaban alimentos a granel desde noviembre o diciembre de 2023, registrando un stock insuficiente para atender la demanda”.

También mencionan que: “similares datos pudieron extraerse desde el Área de Articulación con las Organizaciones Sociales que mantiene vínculo con 840 organizaciones en todo el territorio. Aclaran, no obstante, que existen aproximadamente 40.000 comedores y merenderos inscriptos en el Registro Nacional de Comedores de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCom), a los que concurren niñas, niños y adolescentes de manera individual o en compañía de su familia para acceder a un plato de comida”.

Los funcionarios de Pettovello, a través de varias auditorías ya habían demostrado que de esa totalidad de comedores, solo había inscripto menos de 5.000 y que apenas 2.500 eran asistidos desde el ex Ministerio de Desarrollo Social.

En su defensa, los apoderados de Capital Humano demostraron que el Gobierno de La Libertad Avanza, el 24 de enero de 2024 ajustó los importes que el Estado trasfería a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar un 100%.

Y explicaron que, en lugar de los alimentos secos, que eran distribuidos de manera discrecional por dirigentes piqueteros y de movimientos sociales agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), se había optado por el programa “Alimentar Comunidad, consistente en un sistema de transferencia monetaria a comedores, merenderos y organizaciones sociales y comunitarias –por convenio-, a través de una tarjeta prepaga física y/o virtual para uso exclusivo en los rubros de alimentos, artículos de higiene, equipamiento y elementos para primeros auxilios” y que por la resolución “2024-78-APN-SNNAYF#MCH, se habría ordenado una transferencia del orden de los cuarenta y cuatro millones de pesos -por conducto del Banco de la Nación Argentina correspondiente a diciembre de 2023″.

Los funcionarios de Pettovello le explicaron al magistrado que “se encuentra en curso el proyecto ‘Abordaje Comunitario’, con relación al cual el Ministerio de Capital Humano de la Nación firmó un convenio por $20.000.000.000 para la compra de 5.000.000 de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)”. También aludieron a otros convenios en vías de concretarse con organizaciones de la sociedad civil destinadas a la acción social.

En la resolución de 15 fojas, en términos jurídicos el juez federal explicó la división de poderes, que los magistrados no pueden involucrarse con políticas del Poder Ejecutivo Nacional y del Poder Legislativo y que, “por todo ello, debe el Poder Judicial extremar los recaudos a fin de no deformar sus atribuciones en las relaciones con otros poderes, quedando expuesto a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares”.

El juez Furnari también hace hincapié en que para el Poder Ejecutivo Nacional, como responsable de la administración general del país es dable admitir un amplio margen de discrecionalidad en el diseño e implementación de las políticas públicas; en razón -por un lado- de la presunción legal acerca de que siempre actúa en procura de un interés público y -por otro- de la competencia específica y la versación técnica de los distintos departamentos que lo integran”.

Sobre el final de su resolución el magistrado entendió: “Dentro del estrecho marco cognoscitivo del tipo de proceso propuesto, entiendo que los presupuestos de verosimilitud y el peligro en la demora no surgen de un modo manifiesto, y que particularmente la ilegitimidad denunciada no aparece en grado suficiente para justificar una interferencia judicial de las que –como principio- no proceden”.

Según entienden en la cartera de Capital Humano, la resolución del juez Esteban Furnari podría ser un antecedente favorable en la causa penal que el dirigente político y social Juan Grabois le inició a Sandra Pettovello por la misma pretendida “entrega de alimentos y fondos a comedores comunitarios”. El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria acusó a la funcionaria de Javier Milei de “incumplimiento de sus deberes como funcionaria”.

Las causa es impulsada por la fiscal Paloma Ochoa quien le solicitó al Ministerio varias medidas de prueba, para que especifique las acciones “concretamente adoptadas durante los meses de diciembre de 2023 y enero, febrero y marzo de 2024 para garantizar específicamente el proceso de distribución de alimentos a comedores/merenderos, qué tipo y cantidad se repartió y a quiénes”.

Pettovello le adelantó a este medio que ya respondieron a la justicia, en parte, con los mismos argumentos que lo hicieron ante y el juez Furnari y por eso confían en el devenir de esa causa.