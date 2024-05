El presidente de Trenes Argentinos había advertido sobre la “seguridad operacional” del servicio días antes del accidente en Palermo

Así quedó uno de los trenes que participó del choque en la línea San martín el viernes pasado (Foto: Nicolás Stulberg)

Una semana antes del choque de trenes en la línea San Martín, el viernes 3 de mayo, el presidente de Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), Luis Adrián Luque, le hizo saber en una nota interna a sus superiores la preocupación “ante las condiciones de seguridad en la prestación de los servicios urbanos, de larga distancia y regionales de transporte ferroviario de pasajeros”.

Por este motivo, le solicitaba al presidente de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (FASE), Patricio Gilligan, con copia al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y a Mauricio Miguel Alvarez Botto, de Jefatura de Gabinete de Ministros, “gestionar la asignación de fondos necesarios destinados a atender las obligaciones de gasto corriente y capital que garanticen el normal funcionamiento de los servicios a cargo de esta Operadora Ferroviaria, resguardando los estándares mínimos de seguridad operacional”.

En el texto, Luque - un ex concejal del Frente Renovador en San Miguel - advertía que “son todos temas urgentes, ya que los gastos corrientes impactan en el funcionamiento diario, mientras que los gastos de capital, alcanzan contrataciones de obras, o mantenimiento y puesta a punto de las formaciones, que ya se encuentran programadas y su postergación afectaría parámetros de calidad y mitigación de riesgos en los servicios que presta esta Sociedad del Estado”.

La nota que el envió el 3 de mayo el presidente de Trenes Argentinos a sus superiores

La nota a la que accedió Infobae - y había sido adelantada esta mañana por el sitio Enelsubte - estaba acompañada por un memo firmado por la Gerencia General Administrativa de SOFSE, a cargo de Jorge Adrián Álvarez Holmberg, donde se detallaban “las razones que desencadenan este escenario, las consecuencias del incumplimiento en el pago a proveedores”, en el que se advertía que los trenes se estaban operando “al límite de lo prudente”, y se pedía “contar con los fondos para garantizar por sobre todas las cosas la seguridad operacional del pasajero”.

En el memo se incluyeron “las estimaciones de transferencias del Tesoro, mínimas, necesarias para financiar los gastos corrientes y de capital”, que para abril ascienden a $82.082.180.792, monto que “fue notificado por nota a la Dirección de Presupuesto de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Infraestructura”, dependiente del Ministerio de Economía, lo que implica “un adicional requerido de $32.782.180.792″ a los $49.300 millones girados por Economía.

Extracto del memo enviado por la Gerencia de SOFSE detallando las necesidades financieras del sistema ferroviario para resguardar la seguridad de los pasajeros

Ante la consulta de Infobae, fuentes de la Secretaría de Transporte que hoy funciona bajó la órbita del ministro de Economía Luis Caputo, señalaron que Mogetta “había venido advirtiendo sobre las deudas y fallas del sistema que habían recibido, no del último gobierno solo, sino desde hace años”, incluso en declaraciones a los medios. Mogetta había hablado con Jony Viale por Radio Rivadavia el lunes 6 de mayo y señalado “el estado crítico” en el que recibió los trenes esta gestión y deficiente infraestructura sobre la que circulan. “La situación es realmente grave. Recibimos un sistema en muy mal estado”, señaló hace una semana el responsable de Transporte, casi premonitoriamente del accidente del viernes pasado.

En el entorno de Mogetta negaron que haya sido en respuesta a la nota de Luque, y deslizaron sospechas sobre “el momento político” en que se conoció el memo con su firma y su pertenencia al Frente Renovador. Durante toda la gestión anterior, el área de Transporte estuvo a cargo de dirigentes que respondían a Sergio Massa.

“La preocupación estaba y la ocupación también. El propio Mogetta venía gestionando la declaración de la emergencia ferroviaria antes del accidente del viernes”, que finalmente se confirmó hoy, señalaron en el entorno del secretario de Transporte. “El miércoles pasado, Caputo había dado el ok luego del informe de la CNRT del 27 de abril pasado. Y el viernes, a la misma hora en que se produjo el choque, se estaba articulando la declaración de la emergencia ferroviaria”, agregaron.

La emergencia ferroviaria le permitirá disponer a la Secretaría de fondos extra para afrontar contingencias como las que sufrieron algunas líneas en los últimos meses, por ejemplo con el robo de cables o los daños en la infraestructura.

En el memo enviado por Holmberg a Luque y que éste envió a sus superiores se enumeraba sobre el estado crítico del sistema ferroviario, que ponía “en riesgo serio la prestación del servicio”:

• Los mantenimientos regulares de material rodante que son un pilar fundamental de la seguridad operacional.

• La paralización de licitaciones que permitan la adquisición de material rodante (esencialmente para el servicio que provee la Línea San Martín)

• El normal acceso a combustibles y lubricantes que son insumo clave para el funcionamiento de las formaciones que dependen de las Líneas Roca, San Martín y Belgrano Sur. A la fecha se adeudan a YPF $1.448 millones.

• La prestación del servicio de energía de tracción para el funcionamiento de los servicios que dependen de las Líneas Mitre, Roca y Sarmiento.

• La contratación de servicios médicos y sanitarios que complementan el servicio prestado y garantizan al pasajero una primera cobertura sanitaria.

• La prestación del servicio de seguridad pública y privada en las estaciones y formaciones a nuestro cargo.

• La adquisición de insumos básicos (durmientes, piedra balasto) para el mantenimiento de vías e infraestructura.

• Incumplimientos en el pago de los servicios públicos básicos.

• El servicio de recaudación de caudales de las estaciones (referido a las recaudaciones por carga SUBE para que los usuarios puedan utilizar los distintos modos de transporte), situación que impacta directamente en la capacidad de gestionar adecuadamente los recursos propios.

• Una baja considerable en la calidad de prestación de los servicios de larga distancia, los que a la fecha no le están ofreciendo al pasajero condiciones adecuadas de higiene y acceso a servicios de coche comedor.

• La continuidad de obras de mantenimiento y de vías esenciales.

Además, se mencionaba “el incumplimiento en el pago a proveedores que brindan servicios de medicina laboral como son los test de alcoholemia y sustancias prohibidas a los motorman, el servicio de seguridad privada en estaciones y formaciones, los servicios de ambulancias”, que se verían discontinuados desde el lunes 5 de mayo en caso de no regularizar las deudas asumidas con ellos.

La enumeración de incumplimientos y condiciones que ponen en riesgo el servicio ferroviario, según un memo interno elaborado en SOFSE

La licitación que sigue sin adjudicar

La línea San Martín operaba - y sigue haciéndolo - al momento del choque con un sistema de señalización manual ya que sigue pendiente, desde hace 7 años, una licitación para la electrificación de la línea San Martín con un préstamo internacional del BID por USD 400 millones, que aún no fue adjudicada, pese a que Argentina tenía el dinero disponible.

Había sido anunciada en agosto de 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, para la “puesta en valor” del ferrocarril San Martín, con obras de readecuación, señalización y electrificación de la línea entre Retiro y Pilar. El crédito había sido gestionado por Randazzo en 2014, según recordaron en el entorno del ex ministro del Interior, quien tenía a cargo el área de Transporte en ese momento. “Cuando se terminaba el Roca liberaban los fondos para el San Martín. El BID cumplió. La Argentina desperdició el préstamo”, señalaron.

Sin embargo, en el entorno del secretario de Transporte afirmaron que Mogetta “estuvo trabajando internamente y buscando que se destinen recursos, sobre todo, al San Martin, con el proyecto del BID. Viene siendo uno de sus ejes, destrabar eso y que se ponga operativo. Porque a la espera de que se adjudicque esa obra, no se invirtió en la señalización de esa línea”.

El monto total de este proyecto en su origen era de USD 522 millones y tenía previsto un aporte local de USD 122 millones. Sin embargo, la licitación se fue retrasando sin concretarse. En el gobierno de Alberto Fernández se hizo una enmienda y se postergó la presentación de ofertas prevista en diciembre de 2022 para el 15 de enero de 2023. El proceso se demoró y, cuatro meses después, se había presentado un único consorcio conformado por Panedile Argentina, Siemens Mobility, Herso, Luis Carlos Zonis y Concret Nor, con una oferta muy por encima del presupuesto estimado de $52.000 millones en julio de 2022 . Un año y cuatro meses, la adjudicación aún no se concretó. Pese a tener financiamiento internacional, quedó en stand by con el freno a la obra pública que se produjo con la llegada de Milei.