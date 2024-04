Inédita situación en el Congreso: el kirchnerismo pidió invalidar la estructura ministerial de Milei

Las autoridades de la bicameral que analiza los DNU (Prensa Senado)

Mientras Diputados debate en comisiones la Ley de Ómnibus y el paquete fiscal, la bicameral de Trámite Legislativo se reunió este jueves en el Senado para analizar casi 70 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Alberto Fernández -con objeto cumplido- y dos de la gestión de Javier Milei, que apuntan a las modificaciones para los requisitos del procurador del Tesoro y al gabinete libertario. Sobre este último punto, el kirchnerismo propuso no convalidar los cambios a la Ley de Ministerios con los que el Presidente activó su Gobierno el 10 de diciembre, una situación insólita y de la cual no se tiene registro desde el regreso de la democracia.

En realidad, el deseo de llevar a los recintos esta discusión es nulo y todo quedó en lo discursivo para la versión taquigráfica. De hecho, la comisión logró dictámenes de mayoría a favor de ambos DNU de Milei. En tanto, el kirchnerismo reiteró su visión de no despachar sobre la validez de las medidas con objeto cumplido de Alberto Fernández, sino ir por la declaración de abstracto para que los mismos fueran archivados, aunque rechazó los dos del libertario.

La postura de los legisladores kirchneristas -en la Cámara baja son Unión por la Patria; en la otra, Frente de Todos- fue explicada por la diputada Vanesa Siley, que apuntó no tanto a las formas, sino a la cuestión “de fondo”, en base a las decisiones del Ejecutivo y consecuencias que derivaron, por caso, en la masiva marcha a favor de la educación pública del último martes.

Quien respondió fue el diputado macrista y vicepresidente de la bicameral, Hernán Lombardi: aclaró que, en el mismo cónclave, se convalidaron DNU de la era Fernández que modificaron, en varias ocasiones, la ley de ministerios. “Supongamos que al día siguiente del inicio de gestión le rechazábamos la forma de organizarse. Es claramente obstruccionista, están equivocados. ¿Dónde hay un antecedente en los últimos 40 años sobre el rechazo a un Presidente que recién inicia su gestión sobre la organización de su Gabinete?”, expresó. Reforzaron el mensaje su colega radical Francisco Monti y el senador del centenario partido Víctor Zimmermann.

La diputada kirchnerista Vanesa Siley

Lombardi luego recordó que, a diferencia de otras personas, defendió la educación pública no sólo en la democracia, sino también durante la última dictadura militar y que, durante la era Cambiemos, los fondos hacia el sector fueron más en comparación a la de Fernández. “La defensa de la universidad pública es un valor permanente y una coincidencia de los argentinos”, manifestó. Y agregó: “Siempre la defendimos y hay que seguirla defendiendo. No por las amenazas, sino porque el deterioro conspira contra la posibilidad de un futuro, por eso fue masiva la marcha”.

Minutos antes, la diputada del kirchnerismo Carolina Gaillard señaló que la modificación de la ley de ministerios ya volvió a ser retocada con el aumento de rangos de varios funcionarios en las últimas semanas. “No nos horrorizamos que se suban, creemos que la función pública debe ser jerarquizada. Deben ser bien remunerados, pero no nos va la hipocresía de hablar de la ‘casta’ y no paran de subir secretarios al rango de ministros. Tenemos más ministros que ministerios”, sentenció la entrerriana.

La comisión bicameral es comandada por el senador libertario Juan Carlos Pagotto y trató decenas de DNU de Alberto Fernández relacionados con contribuciones patronales, servicios de salud, Bienes Personales, alícuotas de exportación, el gasoducto Néstor Kirchner, impuesto a las Ganancias, ley de Ministerios, combustibles, inversiones estratégicas, feriados, interventores en el Enargas y el Enre, prepagas, emergencia pública en materia sanitaria, asignaciones laborales, deuda pública, créditos y ley de Compre Argentino, entre otras cuestiones. Un sector de la oposición criticó la suma fija a trabajadores que forzó el Gobierno anterior en el sector privado.