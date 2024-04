Sesión en Diputados: el bloque K buscará mayor presupuesto para las universidades y modificar la movilidad jubilatoria

Los diputados Martín Menem y Germán Martínez

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados pidió una sesión especial para este miércoles, cuando buscará aprovechar el envión de la marcha por la educación pública universitaria para tratar proyectos que establecen el financiamiento de las universidades nacionales, volver a poner en vigencia el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y para modificar la movilidad jubilatoria.

La sesión está pautada para este miércoles a las 11 de la mañana y el temario incluye 37 proyectos de ley, que plantean diferentes versiones del financiamiento para las Altas Casas de Estudios y la forma de calcular la movilidad de las jubilaciones.

La sesión la solicitó el presidente del bloque, Germán Martínez, con la firma de otros 24 diputados entre los que se incluye la del legislador Máximo Kirchner. Hoy el presidente de la Cámara, Martín Menem, la habilitó y estableció el horario.

Una estudiante de medicina pasa junto a un cartel que anuncia el tiempo que queda antes de que se acabe el presupuesto universitario, en la entrada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, antes de una marcha nacional el 23 de abril contra la política de recortes en la educación pública impulsada por el presidente argentino Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el 17 de abril de 2024. REUTERS/Agustin Marcarian

La estrategia de Martínez es llevar los proyectos al recinto y forzar que el oficialismo los trate en comisión. Como ninguno tiene despacho, de la única forma que podría avanzar en la Cámara es si consigue los dos tercios de los votos, algo poco probable. Es por eso que busca emplazar a las comisiones con fecha y hora para debatirlos.

Esto es en especial en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que comanda el libertario José Luis Espert y que, obviamente, no muestra mucho interés en sumarlo al temario.

Por ahora, lo que se sabe es que el bloque de La Libertad Avanza no bajará al recinto para dar quórum. La misma decisión tomó el bloque del PRO que comanda Cristian Ritondo.

En lo que se refiere a la Unión Cívica Radical, al igual que con el bloque Hacemos Coalición Federal, la decisión está dividida pero no sólo en quién baja y quién no al recinto, sino en los temas que unos podrían acompañar y otros no.

En este escenario, el bloque de Unión por la Patria quiere aprovechar la marcha del martes, que todos entienden que será multitudinaria, para destrabar las 30 voluntades que son las que necesita para llegar al número mágico de 129, que es lo que le permitirá habilitar el quórum.

En total, el temario incluye 7 proyectos para garantizar los fondos para las universidad, que van desde el incremento de fondos, la modificaciòn sobre los bonos de crédito fiscal y garantía de recursos para las universidades nacionales de la Ley del Conocimiento, hasta tarifas especiales de gas y luz y la declaración de la emergencia presupuestaria del sistema universitario; y uno para la obra social de los empleados de las Altas Casas de Estudios nacionales.

También incluye otros 7 que apuntan al restablecimiento de la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente desde el 1 de enero de este año y por hasta cuatro años; algo que el Gobierno nacional decidió derogar de hecho, ya que le quitó todo el financiamiento.

Por último incluye 13 proyectos de ley para modificar el artículo 32 respecto de la fórmula de cálculo de la movilidad de las jubilaciones y pensiones. Con respecto a esto, hoy se publicó en el Boletín Oficial que la mínima tendrá un aporte de un bono de $70.000, la misma cifra con la que se ajustan las jubilaciones desde diciembre de 2023. Desde esa fecha hasta marzo se acumula una inflación del 90 por ciento.

El martes se espera que se realice una multitudinaria manifestación tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otros distritos del país en apoyo a la universidad pública y en reclamo por los fondos necesarios que le permitan seguir funcionado.

Según el rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi, la UBA podría cerrar sus puertas durante este año si las autoridades nacionales no abonan los fondos solicitados.