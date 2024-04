Luis Caputo criticó el aumento de las dietas de los senadores y dijo que le dio “vergüenza ajena”

Luis Caputo, ministro de Economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, se sumó este viernes a la ola de críticas y cuestionamientos sobre la decisión tomada en el recinto de la Cámara de Senadores, donde los legisladores aprovecharon el final de la sesión del jueves para tratar un proyecto de resolución y aprobar un aumento sobre sus dietas. A partir de esta, sus sueldos pasarán de $1,7 millones a más de $4 millones.

Fue a través de sus redes sociales donde el funcionario de Javier Milei se hizo eco del controversial incremento de sus haberes, el cual se votó a mano alzada y sin debate. Un hecho que causó malestar en gran parte del Gobierno y provocó que tanto el Presidente como la Vicepresidenta manifestaran su desacuerdo con respecto a lo sucedido.

En este sentido, el encargado de la cartera económica acusó a los senadores de estar desconectados de la realidad que atraviesa el país y fue concreto al expresar su descargo: “Vergüenza ajena lo del Senado ayer. El nivel de desconexión con la gente y la situación económica actual es total…”, escribió el ministro este mediodía.

El tuit de Luis Caputo

Sus palabras se suman a las del jefe de Estado, que apenas unas horas después de la votación compartió la noticia en su cuenta de X y apuntó contra los legisladores que avalaron el proyecto en cuestión. “Así se mueve la casta. Los únicos 7 que votaron en contra son los senadores de La Libertad Avanza. El 2025 será paliza histórica”, publicó Milei.

La siguiente en manifestarse sobre lo ocurrido en el recinto fue la propia presidenta del Senado, Victoria Villarruel, una de las primeras señaladas por la resolución aprobada de este jueves. Por este motivo, la Vicepresidenta de la Nación se defendió rápidamente de las críticas recibidas y aseguró no tener ninguna herramienta para frenarlo.

Los senadores se aumentaron sus dietas al final de la sesión del jueves

“Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado no soy senadora, no cobro del Senado y no puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque no soy senadora”, lanzó también en su cuenta de X.

Además, la dirigente liberal aclaró: “Podría haberme levantado para no que no salga mi foto y parte del periodismo y de los trolls me acusen de lo que no tengo injerencia alguna pero siempre doy la cara y hoy no va a ser la excepción. Lamento que se le mienta al pueblo y ciertos sectores aprovechen para intentar ensuciarme, pero lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y no tengo herramienta alguna para frenarlo”.

Victoria Villarruel sobre el aumento de dietas

Villarruel también respondió algunas consultas de sus seguidores en redes sociales. “¿En qué me beneficia a mí un sueldo que no voy a cobrar y que salgan los trolls propios y ajenos a pegarme?”, le contestó a un usuario.

El aumento de las dietas

La jugada concretada este jueves nació el miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó para organizar la sesión. Allí, desde varios bloques hubo quejas por algunas declaraciones y movimientos del Ejecutivo. “Queremos ganar lo mismo que -el vocero presidencial, Manuel- Adorni. A él también le subieron hace poco”, deslizó a Infobae un experimentado senador de la oposición.

La noche anterior, el texto en cuestión ya estaba en conocimiento de las distintas fuerzas. El mismo establece que las dietas pasarían a estar conformadas por 2.500 módulos -hoy, cerca de los $1.700-, más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación, y 500 módulos de adicional por desarraigo. De hecho, se agregará una dieta más a las 12 originales para compensar el aguinaldo.

En el recinto, quien tomó la posta fue el senador del peronismo disidente Juan Carlos Romero, que solicitó la incorporación del proyecto de resolución 615/24 -aún no está cargado en la web de la Cámara alta- y pidió habilitarlo sobre tablas. Se necesitaban dos tercios. Villarruel puso la definición a mano alzada y, pese a que algunos legisladores no lo hicieron, quedó convalidada. Sin debate, se volvió a votar la iniciativa de manera formal y quedó aprobada. De esta manera, los sueldos en mano de los senadores pasarían a partir de junio próximo de $1,7 millones a más de $4 millones.