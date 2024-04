El Senado define la designación de los embajadores que propuso Javier Milei

El Senado se reúne para tratar los embajadores políticos que propuso el presidente Milei (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

El Senado de la Nación volvió hoy al recinto para votar los embajadores que propuso el Poder Ejecutivo Nacional para varios países que, entiende, son de vital importancia para la estrategia de polìtica exterior de Javier Milei.

Minutos antes de las 11 de la mañana comenzó a sonar el timbre del Senado que llama a los legisladores para que ingresen al recinto y alrededor de las 11:20 se logró el quórum. El oficialismo buscará la aprobación de los embajadores Gerardo Werthein (Estados Unidos), Guillermo Nielsen (Paraguay), Mariano Caucino (India), Ian Sielecki (Francia), Sonia Cavallo (Organización de los Estados Americanos-OEA) y Axel Wahnish (Israel).

El debate comenzó con una cuestión de privilegio pedida por José Mayans, quien señaló el “avasallamiento” en contra del Frente de Todos por la distribución de las comisiones votada el 13 de diciembre pasado. “Pedimos que se respete la proporcionalidad”, enfatizó. Además sumó un reclamo por el “bochornoso espectáculo” que fue el manejo de la bicameral de DNU, por haber tratado días atrás decretos viejos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Minutos después, a las 11:44 comenzó formalmente el debate sobre los embajadores postulados por el gobierno libertario. La primera exposición estuvo a cargo de Guadalupe Tagliaferri (senadora por CABA - PRO) y presidenta de la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, quien habló como miembro informante y celebró las exposiciones de los candidatos propuestos por el Ejecutivo. Fue una introducción para que se iniciara la discusión.

Seguido a ello, la legisladora kirchnerista Nora Giménez apuntó a “temores e inquietudes sobre rumbo del Ejecutivo en la política exterior”. En ese sentido, aseguró que si bien entiende la “competencia del Presidente sobre la representación del país en el exterior”, también es “necesario respetar” la postura tradicional de paz de la Argentina para “priorizar el interés nacional y el bienestar de su población”.

“El alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, ambos países que enfrentan conflictos bélicos serios, significa una verdadera ruptura en la tradición en la política exterior de neutralidad y de la paz que ha caracterizado a nuestro país a lo largo de décadas”, enfatizó Giménez.

La postura de la UCR

“Nosotros desde nuestro bloque vamos a apoyar los pliegos de todos los candidatos propuestos para las seis embajadas”, adelantó luego Martín Lousteau, quien de todos modos hizo un apunte crítico por la posible mudanza de la embajada argentina en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén. El legislador de la UCR alertó que no ayuda a la pacificación de los conflictos que afectan a Medio Oriente. “Argentina debe colaborar con la comunidad internacional para que Israel, Palestina y toda la región puedan existir en paz”, remarcó.

El rabino y candidato a embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, habla durante su exposición en la Comisión de Acuerdos del Senado (Foto: NA)

Por su parte, Maximiliano Abad (UCR) resaltó que “la Argentina necesita fortalecer los vínculos estratégicos sólidos con países vecinos y también con potencias del mundo”. Y se solidarizó “con el pueblo de Israel, que fue víctima de un ataque por parte de Irán”.

Sobre este punto, el legislador explicó que la “situación en Medio Oriente tiene consecuencias en todo el mundo” y reafirmó “desde la UCR el planteo de hacer un llamado enérgico a la paz y estabilidad de la región”. Por último, aconsejó al Gobierno que “baje los decibeles, sus expresiones y formas” por las críticas desde el Ejecutivo a periodistas sobre las opiniones dadas en relación con la reunión de días atrás del Gabinete con el embajador de Israel en la Argentina.

La sesión podría tener un momento de tensión porque algunos bloques evalúan aprobar una resolución para aumentarse las dietas. De esta manera, evitarían dejar en el medio a Victoria Villarruel, que fue criticada por la Casa Rosada y luego tuvo que retrotraer la resolución conjunta firmada con Martín Menem en Diputados.

Los pliegos de los posibles embajadores se aprobaron a finales de marzo casi sin ningún tipo de inconveniente. Durante la reunión, que se realizó en el salón Arturo Illia de la Cámara alta, se trataron de manera positiva las postulaciones de Nielsen, Caucino, Sielecki y Cavallo que rápidamente obtuvieron los despachos. El problema fue con el pliego del mentor espiritual del Presidente, el de Axel Wahnish, que el oficialismo tuvo que salir a buscar las firmas una vez terminada la comisión.

El problema con el posible embajador en Israel tiene que ver con las dichos que viene realizando el Ejecutivo nacional y que Wahnish acompaña. Un punto en especial es el traslado de la embajada de la Argentina de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén.

Respecto de este punto, una de las espadas del bloque de Unión por la Patria, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti consultó sobre el potencial mudanza de la sede diplomática en Israel. “La mudanza es una decisión de nuestro señor Presidente en materia de política exterior. Esto lo viene anunciando por lo menos hace un año, fue una de sus promesas y también dentro de su campaña. Es verdad que hay un montón de variables y toda decisión incluye variables secundarias que generan impacto. Estoy seguro que, cuando tomó esta decisión, fue asesorado por expertos y tuvo en cuenta todos los pros y contras”, reflexionó el propuesto embajador.

Según Wahnish, “esta mudanza no tiene que ser vista en deterioro de relaciones con otros países”, y conjeturó: “Todo lo teórico necesita un brazo ejecutor y, entre teoría y hechos, hay que evaluar un montón de factores. La declaración de voluntad ya fue expresada. ¿Cómo se ejecuta? Con paciencia, sabiduría, siendo humilde y escuchando a todos los actores involucrados, para reducir al mínimo los impactos negativos y maximizar los positivos”.

Asimismo, la persona que eligió el Presidente para el cargo también rompe la tradición de los embajadores. Inclusive para aquellos que provienen de la política y no de la línea de la Cancillería, ya que es poco común que ese cargo quede para un rabino. “Es como elegir un cura para la embajada en el Vaticano. La Argentina es un país constitucionalmente laico, no podemos elegir un religioso para esos cargos”, se quejaba un senador del bloque del kirchnerismo.

Esto seguramente estará presente hoy en el recinto cuando toque votar el pliego del rabino ortodoxo. Mucho más teniendo en cuenta la situación bélica que se vive en Israel y el estado de Alerta que definió el gobierno para la Argentina. Respecto de este punto, el candidato afirmó que “con el terrorismo no se negocia, no se dialoga” y que “si diera resultado, lo haría, pero no lo da”. En el mismo sentido evaluó que “tomar una política de Estado en función de un capricho de grupos terroristas sería premiar actos de terror”, ya que los atentados en la Argentina “no fueron físicos, sino al corazón de la moral del mundo”.

Hoy el recinto vuelve a tener a los senadores en sus bancas y se definirá la suerte de los embajadores políticos que designó el presidente Javier Milei