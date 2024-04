Martín Menem, tras el ataque de Irán a Israel: “No se puede ser tibio ante los regímenes que promueven el terror”

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados (Photo by Marcos Brindicci/Getty Images)

En sintonía con la postura que adoptó el Gobierno de Javier Milei luego del ataque de Irán a Israel, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, señaló que “no se puede ser tibio” y que Argentina debe “jugar fuerte”.

“Siempre que se produzcan hechos de violencia y se ataque al mundo occidental libre, este presidente y este gobierno van a estar encabezando la defensa de los valores que venimos defendiendo: la vida, la libertad y la propiedad”, señaló el referente de La Libertad Avanza en el Congreso, quien agregó: “Queremos un avance y una solución a todos los conflictos que existen en Medio Oriente; respetando la soberanía del Estado de Israel”.

“Acompaño la postura del presidente, no se puede ser tibio ante los regímenes que promueven el terror y atacan los verdaderos valores que tenemos nosotros. No podemos estar en el medio y ser neutrales, hay que jugar y jugar fuerte”, sentenció Menem contestando de esta forma a sectores del peronismo que plantean neutralidad frente a la escalada bélica.

A su vez, destacó el gesto de Milei de regresar de manera anticipada a la Argentina para reunir de urgencia a todo su Gabinete en la Casa Rosada y analizar la seguridad nacional y la forma de cooperar con Israel tras los ataques de Irán: “Eso muestra lo importante que es para nosotros lo que está sucediendo en el mundo”.

El Gobierno se reunió para analizar el conflicto bélico entre Irán e Israel

El duro mensaje a las empresas de medicina prepaga

Luego de la polémica que desató el ministro de Economía, Luis Caputo, protestando contra los aumentos desmedidos de las empresas de medicina prepaga pese a que él resultó ser una pieza clave del mega DNU que desreguló la economía, Martín Menem se sumó con duros cuestionamientos hacia las compañías.

Lo hizo este domingo en diálogo con Luis Majul, por LN+, al analizar la situación económica del país en general. Reconoció que “la economía está desordenada” y que “los precios están altos”, pero se excusó señalando que el Gobierno no puede “resolver en 4 meses lo que no se arregló en 20 años de kirchnerismo”. “No podemos construir una nueva Argentina sobre una base de mentiras”, justificó. En ese sentido, manifestó que “Argentina es un país que al haber estado tan cerrado han quedado pocos jugadores en muchos sectores de la economía”. “En el sector de la salud son 2 o 3 importantes, hace que su decisión afecte al 90% de quienes tienen prepaga. La idea es a futuro tener nuevos actores que peleen entre ellos para ofrecer un mejor servicio a un mejor precio”, continuó.

En este marco, cuestionó que “las prepagas han subido fuertemente y a los médicos le siguen pagando lo mismo”. “Es la primera vez que viene un Gobierno que les da libertad y no les pone una pistola sobre la mesa para negociar, podrían tener la delicadeza de decir ‘vino un Gobierno en serio, que quiere cuidar, crecer, y que le vaya bien a todos’, podrían colaborar un poco más”, protestó. No obstante, aclaró que su mensaje no busca “regularlos”, sino que se trató de “un comentario como un ciudadano más”.

Negociaciones por la nueva Ley Bases

“Hemos avanzado de manera contundente en el camino hacia su aprobación. La política, en general, ha entendido que este es el proyecto más importante de la Argentina desde la vuelta de la democracia”, declaró Menem.

“Estamos más cerca de lo que estábamos antes. Vamos a puntear artículo por artículo antes de ir al plenario. Tenemos muy poquitas diferencias, sigo siendo optimista. Argentina necesita este paquete, flexibilizar la economía, desregularla, que el presidente tenga más atribuciones para terminar de salir de esta crisis. Esto va a cambiar la visión que tiene el mundo de Argentina”, resaltó el titular de la Cámara Baja.

Al respecto, explicó que entre los puntos en discusión se encuentra el apartado de privatizaciones de empresas públicas, en particular en “una o dos empresas que generan algún tipo de duda”. Una de ella es Banco Nación: “Es un tema en el que hay que ponerse de acuerdo”.

“Siempre un Estado más chico va a traerle más libertad a la gente. El Estado tiene que estar en lo más importante y no en todos los rubros de la economía”, acotó.

Consultado por el nuevo proyecto de Impuesto a las Ganancias, Menem se mostró confiado en “llegar a un acuerdo”. “Pesa más para los gobernadores del sur por el impacto que tiene pero siento que hay voluntad. No creo que Ganancias vaya a ser un inconveniente. Faltan algunos detalles técnicos que vamos a avanzar esta semana”, adelantó.

También respondió a los rumores de la vuelta de las AFJP. Señaló que no tiene información al respecto, “pero podemos ver que el sistema jubilatorio de reparto ha fracasado”. Es una discusión que nos tenemos que dar. Estamos sufriendo consecuencias de gobiernos populistas que solo buscaron conservar el poder sin importar a costa de qué”.

Por último, se refirió a la interna que se desató el miércoles pasado en La Libertad Avanza. Expresó que “le suben el precio porque es el bloque oficialista” y aseguró que los 41 diputados van a estar “votando en general y particular todos los proyectos del presidente”.