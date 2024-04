“Maravilloso”, el posteo de Patricia Bullrich que destacó Javier Milei en sus redes sociales

Milei elogió el posteo de Bullrich sobre Churchill y la posición de la Argenitna

Patricia Bullrich compartió este domingo una frase del ex primer ministro del Reino Unidob, Winston Churchill, en la que hizo referencia a la posición de la Argentina en un momento determinado, a través de sus redes sociales. “Churchill y la libertad”, fue el título con el que encabezó su publicación. Por su parte, el presidente Javier Milei lo destacó en su perfil y comentó: “Maravilloso posteo”.

“‘Sentimos profunda pena y gran angustia, como amigos de Argentina, que en estos tiempos de prueba para las naciones ella no ha considerado oportuno tomar su lugar sin reserva o calificación del lado de la libertad, y ha elegido aliarse con el mal, y no solo con el mal, sino con el lado perdedor’. —Winston Churchill, 2 de agosto de 1944, ante la Cámara de los Comunes. La Argentina ahora está del lado correcto de la historia en el gobierno del presidente @JMilei”, fue el contundente mensaje publicado en su cuenta de X (ex Twitter) en la que tiene más de un millón y medio de seguidores.

Javier Milei elogió el posteo de Bullrich

Casi de inmediato, el jefe de Estado lo citó en su perfil y arrojó un comentario elogiando el accionar de la ministra. De acuerdo a la información compartida por Chequeado, esta cita textual de Winston Churchill habría sido emitida el 2 de agosto de 1944 por el primer ministro ante la Cámara de los Comunes, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Argentina se mantuvo neutral en su posición durante un primer momento.

El mensaje de Bullrich surge de la clara postura del gobierno nacional respecto al ataque de Irán contra Israel iniciado este sábado, un conflicto que escala a gran velocidad. Desde la Oficina del Presidente, a través de la cuenta de X, emitieron un comunicado que expresa la posición adoptada por Milei.

“La Oficina del Presidente Javier Milei expresa su solidaridad y compromiso inclaudicable con el Estado de Israel, frente a los ataques iniciados por la República Islámica de Irán”, inicia el documento. Y asegura: “La República Argentina reconoce el derecho de los Estados-Nación a defenderse, y respalda enfáticamente al Estado de Israel en la defensa de su soberanía, en especial contra regímenes que promocionan el terror y buscan la destrucción de la civilización occidental”.

El comunicado de la Oficina del Presidente

Además, este domingo el presidente de la Nación regresó antes de lo previsto de su viaje a Estados Unidos y se reunió en Casa Rosada junto al embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, y todo el gabinete. Diana Mondino y Luis Petri fueron los únicos que se unieron vía Zoom: la canciller fue enviada a Brasil para buscar ayuda regional y el ministro de Defensa se encuentra en Dinamarca con el objetivo de firmar un acuerdo por la adquisición de aviones de caza F-16.

El encuentro comenzó con las palabras del diplomático israelí que brindó detalles de la situación que atraviesa su país. Luego, los funcionaros debatieron sobre un informe especial elaborado por las distintas áreas del Gobierno. A pesar de que, por el momento, se desconoce el contenido del documento, trascendió que podría haber sido uno de los motivos por los que el Presidente adelantó su viaje de regreso a la Argentina.

La reunión de este domingo en Casa Rosada con el embajador de Israel

Según precisaron fuentes oficiales a Infobae, la canciller Diana Mondino fue instruida por Milei para tomar contacto con sus pares de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia e Israel y, a su vez, para buscar apoyo en América Latina.

En este sentido, la funcionaria viajó a Brasilia para reunirse el lunes con su par Mauro Vieira y, posteriormente, volará a San Pablo para encontrarse con el vicepresidente local, Geraldo Alckmin.

Javier Milei y Eyal Sela, embajador israelí

“Vine aquí para expresar, en primer lugar, el agradecimiento del primer ministro de Israel, Benjamin Netanahu, y del presidente, Isaac Herzog, al presidente Javier Milei por su clara y rotunda condena a Irán, y por estar en el lado correcto de la historia”, fueron las palabras emitidas por el embajador frente a la prensa, posterior a la reunión.

Desde el sábado cuando estalló el conflicto, el jefe de Gabinete coordina permanentemente el trabajo de Inteligencia, Seguridad, Defensa, Cancillería, Interior y Estrategia de la Argentina.