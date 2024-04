ATE anunció que cortará rutas en Bariloche durante la visita de Milei al Foro Llao Llao

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció este lunes, a través de su secretario general, Rodolfo Aguiar, que organizará una protesta en las inmediaciones del hotel Llao Llao de la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro, donde este viernes 19 de abril está prevista la visita del presidente Javier Milei.

El jefe de Estado participará del tradicional Foro Llao Llao, en donde los principales empresarios del país se reúnen anualmente desde 2012, para analizar el escenario de coyuntura. Enterado de la visita, el titular de ATE nacional hizo saber que encabezará una protesta para dicha jornada.

“El día de su arribo deberían cortarse todas las rutas de Bariloche”, opinó Aguiar, quien es oriundo de Río Negro y viene de ejercer como titular del gremio en esa provincia.

“El plan de ajuste que impulsa desde Casa Rosada (el presidente) golpea con violencia en la provincia. No sólo se traduce en despidos en el sector público y recorte de salarios y jubilaciones. Todas las medidas afectan negativamente a comerciantes, PyMEs, industriales, productores y economías regionales”, reprochó el dirigente, que protagonizó el ingreso forzoso de trabajadores despedidos a sus ex oficinas en el Estado, en una de las medidas de fuerza más duras que enfrentó el gobierno de Milei.

“El Foro Llao Llao reúne en secreto a la dirigencia empresaria más rica de la Argentina en el tradicional hotel de Bariloche. No está abierto a medios de prensa y su dinámica es hermética”, cuestionaron desde el gremio que conduce Aguiar.

ATE sostiene el reclamo por los despidos en las distintas reparticiones de la administración pública, efectivizados en los últimos cuatro meses, los primeros del presidente Javier Milei. Desde distintas perspectivas, tanto el gremio como el Gobierno confirmaron que se han producido alrededor de 15 mil cesantías. El propio Milei reconoció que apunta a llevar ese número a 70 mil, como parte del ajuste que considera necesario para alcanzar el equilibrio fiscal y así ordenar la situación macroeconómica del país.

Durante el último fin de semana, delegados de ATE Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, denunciaron que en la Secretaría Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del ministerio de Capital Humano, notificaron decenas de nuevos despidos, con la particularidad de que indican como fecha de cesantía el 31 de marzo, pero fue comunicada recién el 12 de abril.

Javier Milei participó del Foro Llao Llao en 2023

“A la rebaja salarial se le suman miles de despidos en la administración pública. No podemos tolerar semejante vulneración de derechos en el Estado. El plan de lucha en el Estado no se puede detener. Los trabajadores y jubilados no llegamos a fin de mes”, reclamó Aguiar.

Cómo será la visita de Milei a Bariloche

Si bien no se conoce hasta el momento oficialmente la agenda prevista para la visita del Presidente al Foro en la ciudad de Bariloche, trascendió que viajará el día jueves. Tampoco está confirmado si hablará ese mismo día o si lo hará el mediodía del viernes, en el cierre del evento. Su auditorio estará compuestos por los empresarios que conforman el círculo rojo.

El Foro Llao Llao es de un encuentro empresario que se caracteriza por apartarse de las agendas de debate público. Se realiza rodeado de vistas increíbles que dan al lago Nahuel Huapi y al Cerro Tronador. Es distinto, por caso al Coloquio de IDEA o de los almuerzos del Cicyp.

Vista del Hotel Llao Llao

Es organizado por Eduardo Elsztain, dueño de IRSA y también de la red de emprendedores Endeavor, de la que nació el Foro luego del impacto turístico que generó en la Patagonia la erupción del volcán Puyehue.

El encuentro se inició en el año 2012 y se formalizó con la creación del Foro Llao Llao, en 2015. Hoy, es un clásico esperado. Por los empresarios y políticos.