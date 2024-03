El gobernador de Chaco le entregó a la policía y organizaciones civiles vehículos recuperados de la gestión anterior

El gobierno de Chaco ya recuperó 60 vehículos de la gestión anterior

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, anunció este viernes la recuperación de otros 22 vehículos oficiales de la gestión anterior e informó que estos serán destinados a organizaciones civiles, bomberos voluntarios y áreas del Ministerio de Seguridad para que vuelvan a estar a disposición de la provincia. Se trata de una serie de automóviles en los que se habían detectado irregularidades en su uso por parte de dirigentes piqueteros durante la administración pasada, a cargo de Jorge Capitanich.

La entrega de los rodados se llevó adelante en el marco de un acto encabezado por el mandatario y su vicegobernadora, Silvana Schneider. Los autos, que fueron puestos en condiciones para poder circular nuevamente, se suman más de una decena que fueron recuperados semanas atrás. En total ya son 60 las unidades que ahora forman parte del parque automotor del gobierno provincial.

“Queremos transparencia frente a la administración, estos vehículos que dejan atrás el paso de la corrupción, hoy vuelven a estar al servicio de todos los chaqueños, estamos cumpliendo con lo que hemos prometido”, aseguró Zdero durante la jornada realizada en la Plaza 25 de Mayo, donde se expusieron los vehículos en cuestión.

Se trata de vehículos oficiales en los que se había detectado irregularidades en su uso

El mandatario provincial agregó: “Hoy estamos recuperando esos bienes públicos que estaban mal administrados para ponerlos al servicio de quienes tienden una mano a la solidaridad”, dijo y ratificó el compromiso asumido de “trabajar para ordenar la provincia y estar al servicio de cada uno de los habitantes de este suelo chaqueño”.

Los autos fueron recuperados a través de procesos legales y pasaron por un procedimiento en el que se los puso en condiciones para acompañar el trabajo de las entidades de bien público con la comunidad. Luego fueron incorporados al parque automotor chaqueño y se definieron los destinos de cada uno de ellos.

Los primeros rodados fueron entregados a la Policía del Chaco, mientras que en esta etapa los vehículos fueron entregados a organizaciones como la Fundación Desocha, Bomberos Voluntarios de Campo Largo y Los Frentones, la fundación Ciudad Limpia y Casa Garrahan Chaco.

Los autos fueron puestos a disposición de la provincia

“Vamos a seguir recuperando los vehículos y poniéndolos en condiciones para ponerlos en manos de aquellos en los que realmente deberían estar, los bienes del Estado tienen que estar a disposición del Estado”, dijo el gobernador, a su vez que recordó que el primer vehículo fue recuperado en Presidencia Roque Sáenz Peña, de manos de un dirigente piquetero.

Y continuó: “Quiero agradecer especialmente al Ministerio de Seguridad y a la Policía del Chaco, por la gran tarea realizada en este proceso de recuperación de vehículos”, expresó.

En el acto de entrega también participó la secretaria General de la Gobernación Carolina Meiriño, los ministros Hugo Matkovich (Seguridad), Alejandro Abraam (Hacienda y Finanzas), Jorge Gómez (Gobierno, Justicia y Trabajo), y Hernán Halavacs (Producción y el Desarrollo Económico Sostenible), la ministra de Desarrollo Humano Carina Botteri Disoff y la titular del Iprodich Ana Maria Mitoire.

El acto de entrega estuvo encabezado por Zdero junto a su vicegobernadora

Leandro Zdero había denunciado las irregularidades en los vehículos oficiales a fines de diciembre, cuando reveló que había ordenado “secuestrar los automóviles que tenían los piqueteros”, resultado de “la clara convivencia entre el gobierno y los sectores sociales”, a quienes denominó como “amigos políticos”.

“Estamos enfrentando serios problemas económicos, no por lo que recibimos sino por las deudas que han dejado y por lo que han comprometido en este último tiempo para que no podamos pagar, para que no podamos cumplir con los compromisos”, había expresado el gobernador en declaraciones radiales.

También había compartido como se encontró con la provincia en sus primeros días de gobierno: aseguró que se enfrentaba a “graves problemas” en la provincia, entre los que mencionó la falta de remedios en los hospitales y un sistema de salud “destruido”. “Todo eso me duele muchísimo, pero es una situación que tenemos que enfrentar”, había enfatizado.