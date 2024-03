El rabino de Milei contó cómo el Presidente se acercó al judaísmo y reveló detalles del viaje a Israel

El presidente Javier Milei durante su visita en el Muro de los Lamentos en Jerusalén

“Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina”, dijo en el 2021 el hoy presidente de la Argentina, Javier Milei. Desde hace años, el mandatario nacional expresó su intención de acercarse a la religión judía y su rabino de confianza, Shimon Axel Wahnish, reveló detalles sobre los primeros pasos del Jefe de Estado para lograr ese objetivo. Además, el representante diplomático en Jerusalén, también hizo referencia a la decisión de trasladar la embajada y al ataque terrorista del grupo Hamas en Israel.

“Le pregunté a Milei si alguna vez había estado en el Muro de los Lamentos. Me dijo que no había visitado el lugar sagrado judío e hicimos una promesa mutua que, según Milei, provenía de un lugar más alto que él: una promesa de que los dos lo visitaríamos juntos. Fue una promesa que siempre fue recordada... Desde entonces empezó a decir que tenía un rabino y un guía espiritual”, reveló Wahnish en diálogo con The Jerusalem Post, sobre el primer encuentro que mantuvo con Javier Milei, en enero de 2022.

Según contó, “Milei había visto la película de Charlton Heston de 1956 ‘Los Diez Mandamientos’, cuando era niño, y se inspiró en Moisés como líder de los hombres. El interés por lo espiritual continuó hasta la edad adulta”.

Para Shimon Axel Wahnish, a partir de su encuentro, comenzó un vínculo más estrecho del ahora mandatario argentino con el judaísmo. “Comenzó a asistir a las comidas de Shabat, ‘como en familia’, comenzó a leer la porción semanal de la Torá y aprendía muy rápido y de manera muy inteligente. Hacía preguntas sobre los pasajes de la Torá y manteníamos conversaciones durante una hora seguida. No era sermonear, era llegar a la respuesta a una pregunta a través de la conversación”, sostuvo.

“Lo que Milei vio en el judaísmo fue la búsqueda constante de la verdad y la espiritualidad, un viaje interminable de crecimiento”, añadió.

El rabino Shimon Axel Wahnish

De hecho, el rabino destaca esa preocupación de Javier Milei sobre la espiritualidad. “Muchos políticos sienten que la gente les sirve, es al revés. Mucha gente ve en él la esperanza de salir de la crisis en Argentina. Incluso si estás en una posición alta, eres ante todo un ser humano. Un gran presidente debe tener un gran corazón”, dijo.

Y explicó: “La economía y la política eran vehículos de valores morales. Si no supiera lo que está bien y lo que está mal, si no tuviera una brújula moral sólida, no sería capaz de tomar las decisiones correctas como líder. La verdadera revolución de Milei en Argentina no fue verdaderamente económica y política, sino cultural y espiritual”.

Sobre el viaje a Israel

El pasado 6 de febrero, el presidente Javier Milei visitó Israel, donde tuvo una agenda colmada de compromisos, entre los que se destacaron su visita al Muro de los Lamentos y un encuentro a solas con su par israelí, Isaac Herzog, adonde confirmó su decisión de mudar la embajada de Argentina a Jerusalén.

“Cada minuto del viaje sabíamos que estábamos enviando un mensaje al mundo. Este viaje nos trascendió solo a nosotros, representó algo más grande. Uno de los mensajes del viaje fue que para Milei las promesas son promesas. El presidente no es como otros políticos que son todo charlatanes”, aseguró Wahnish.

Además, expresó: “La gente solía pensar que un presidente está por encima de otras personas, no es un ser humano. Queremos mostrar que todos tienen emociones y aún así crecen espiritualmente y son mejores personas. Una persona no puede pensar con claridad si está atrapada en su propio ego”.

El presidente Javier Milei junto al rabino Shimon Axel Wahnish, en su visita al Muro de los Lamentos (REUTERS/Ammar Awad)

No obstante, el rabino cercano al presidente reveló otro de los grandes objetivos que marcaron el viaje a Israel, sobre todo en el marco del conflicto con el grupo terrorista Hamás. “Otro motivo de la visita fue que Milei quería mostrar su apoyo a Israel tras la tragedia y el sufrimiento sufrido a manos de los terroristas. Creo que es uno de los pueblos que más apoya a Israel”, indicó.

“Milei aporta claridad moral. Se trataba de una cuestión de terrorismo versus civilización, y de barbarie versus democracia, y había que tomar una decisión. Milei se comprometió al incluir a Hamás como organización terrorista en Argentina. Cuando el bien y el mal son tan claros, no puedes permanecer neutral”, concluyó.