Los bloques neutrales en el Senado mantienen su ofensiva contra el DNU pese a la convocatoria de Milei al Pacto de Mayo

La comisión bicameral de Trámite Legislativo (Comunicación Senado)

El Senado podría retomar mañana la actividad en lo que se refiere a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tiene hasta ahora como único eje temático el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Te puede interesar: Tono fundacional, frases duras sobre la “casta” y condena del pasado: el vestido para llamar a un pacto político

La convocatoria aún no fue girada, por lo menos hasta este mediodía, pero los bloques habían acordado que mañana martes iban a volver a reunirse. El punto es para qué, ya que las bancadas de la oposición se dividen entre el llamado a funcionarios nacionales para que expongan y llevar al recinto el DNU. Sin embargo, parece que ninguna de las dos posturas avanza.

En ciertos sectores se especuló con que el llamado del presidente Javier Milei al pacto del 25 de Mayo podía modificar el posicionamiento que vienen mostrando algunos senadores. En especial, como una directiva de “esperar y ver” de parte de los gobernadores.

Te puede interesar: Hoy se reúne la Bicameral que analiza el DNU: un senador del peronismo anti K advirtió que “no hay mucho más margen”

Esto se puede traducir, en parte, en el mantenimiento de la Comisión y en no votar un dictamen que implique llevar al recinto el DNU que desregulariza la economía. Esto estiraría los plazos, pero la realidad es que los jefes de los estados provinciales no cambiaron sus posturas y sus senadores tampoco.

Javier Milei durante su discurso ante el Congreso

“El 25 de mayo queda muy lejos, puede pasar cualquier cosa, nosotros necesitamos respuestas esta semana y avanzar en esa línea”, dijo un gobernador a Infobae en estricto off the record. “Seguimos estando en contra del DNU así como de la Ley Ómnibus. Si tenemos en cuenta lo que hizo hasta ahora, no estamos en condiciones de darle superpoderes”, agregó.

Te puede interesar: Senado: Villarruel agotó las instancias de diálogo para blindar el mega DNU y el Gobierno analiza opciones

Es en ese contexto que la oposición encarnada en Unión por la Patria todavía mantiene lo que, entiende, es la capacidad de hacer caer en el Senado el DNU que deroga 80 leyes y modifica más de 300. Tanto es así que un diputado de UxP reconoció que como en la Cámara baja aún no tienen el número para hacerlo caer, “va a empezar en la Cámara alta”.

“Hasta ahora tenemos 42 votos en contra en el recinto, más que suficiente... Y en la Comisión también tendríamos los votos para poder tener un dictamen de rechazo en mayoría”, explicó un senador de UxP.

En lo que se refiere al posible encuentro de mañana en la Cámara alta, el presidente de la comisión, el libertario Juan Carlos Pagotto, aún no giró la citación ni tampoco comunicó a los bloques respecto de la presencia de funcionarios nacionales.

El miércoles pasado ingresó una nota firmada por el senador radical Víctor Zimmermann, su par del bloque Unión Federal Carlos Espínola y el diputado radical Francisco Monti, en la cual se solicita al presidente de la bicameral que convoque al Jefe de Gabinete, Nicolás Posse; al ministro de Economía, Luis Caputo; al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert; al de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Vilella; al de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; al de Salud, Mario Russo y a la “autoridad máxima” del Anses, quien desde hace unos días es Mariano de los Heros.

La carta solicitando que asistan funcionarios

“Nosotros estamos esperando esa convocatoria para que explique los alcances y las razones del DNU”, señalaron desde el bloque radical. “Las opiniones están divididas respecto de si hay que acompañarlo o no y por eso queremos escuchar a los funcionarios”, agregaron.

El bloque está tan dividido en su posicionamiento que tienen un voto a favor y uno en contra en la propia comisión de Trámite Legislativo.

Por el lado del kirchnerismo, la decisión es unánime: los plazos para el tratamiento en comisión están vencidos y es por eso que pretenden que el DNU sea tratado en el recinto en una sesión especial.

Así lo entiende el kirchnerismo, que a través del bloque de Unión por la Patria ya hizo tres presentaciones pidiendo la apertura del recinto para tratarlo. Y varios de los senadores de los bloques provinciales que no responden ni al acuerdo PRO-LLA ni al kirchnerismo sumaron un nuevo pedido para que Victoria Villarruel -presidenta del Senado y Vice de la Nación- convoque a una sesión especial.